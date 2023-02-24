УКР
Щоб мир був міцним, світ має забезпечити, щоби Росія не могла відпочити, переозброїтися та поновити війну, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до члені Ради Безпеки ООН із пропозицією щодо досягнення справедливого та сталого миру в Україні й недопущення повернення світу до війн.

Про це він заявив під час засідання Радбезу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жодна країна не зазнала більших труднощів від російської війни, ніж Україна, але майже кожна країна відчула біль. Тож світ продовжує підтримувати Україну, бо всі ми визнаємо: якщо відмовимося від (підтримки. – Ред.) України, ми відмовимося від самого Статуту ООН, а також принципів і правил, які забезпечують усім нам більшу безпеку", - зауважив глава американської дипломатії.

Він назвав недопустимим силове захоплення територій, стирання кордонів, напади на цивільне населення під час бойових дій та ведення загарбницьких воєн. Якщо не захищати цих основних принципів, у світі пануватиме право сили, як це відбувалося в період Другої світової війни.

"Члени цієї Ради несуть унікальну відповідальність за те, щоби ми не поверталися до цього. Ми можемо зробити це трьома способами", - зауважив держсекретар США.

Насамаперед, за його словами, необхідно прагнути справедливого та міцного миру в Україні.

"Історія вчить нас, що важлива природа миру. Щоби мир був справедливим, він має підтримувати принципи, які лежать в основі Статуту ООН - суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Щоб мир був міцним, він має забезпечити, щоби Росія не могла просто відпочити, переозброїтися та поновити війну за кілька місяців чи років", - пояснив Блінкен.

Крім того, зазначив держсекретар США, необхідно звертати увагу й на інші виклики миру та безпеці. У цьому зв’язку він звернув увагу на продовольчу безпеку, боротьбу з голодом, миротворчу діяльність, допомогу біженцям та інші проблеми.

Водночас, наголосив Блінкен, "ми повинні підтвердити нашу відданість підтримці того, що Статут ООН називає гідністю й цінністю людської особистості". У цьому контексті глава Держдепу підкреслив необхідність збирання доказів звірств Росії, зокрема страт, тортур, зґвалтувань, насильства, депортації цивільних українців до Росії.

"Ми не можемо допустити, щоби злочини, які скоюють росіяни, стали нашою новою нормальністю", - наголосив Блінкен.

Він підкреслив, що неможливо нормально сприймати злочини, скоєні РФ у Бучі, Маріуполі, Ірпені та в інших українських містах.

"Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати наступні покоління від лиха війни - так починається Статут ООН. Колеги-члени цієї Ради, настав час виконати цю обіцянку", - закликав держсекретар США.

Він наголосив, що в Україні багато людей чекають цього.

"Ми відповідаємо за те, щоби створити такий світ для сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Ми не можемо і не дозволимо одній країні знищити це", - підкреслив глава американської дипломатії.

+9
Рік тому цей Блінкен на весь світ говорив , що ***** розпочне повномасштабне вторгнення, а ви, кремлівські боти, називали його «клікуша та панікер»(с) vedana.
показати весь коментар
24.02.2023 19:45 Відповісти
+6
Шмыгаль показал первые украинские танки Leopard

показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
+5
У США глубоке розуміння сущності мордора і рецептів його зникнення.
показати весь коментар
24.02.2023 19:35 Відповісти
Утримувати московію і утримувати раска-********* - дві різні речі: московію дешевше. Але для цього раска-********* повинна зникнути з мапи світу в тих кордонах і з тим устроєм, що є, назавжди!
показати весь коментар
24.02.2023 19:34 Відповісти
Захід зробив дві помилки наприкінці 20-го сторіччя:
1. не добив рашку

2. дозволив чайні доступ до високих технологій

Помилки не смертельні.
Настав час їх виправити
показати весь коментар
25.02.2023 01:51 Відповісти
У США глубоке розуміння сущності мордора і рецептів його зникнення.
показати весь коментар
24.02.2023 19:35 Відповісти
Не скажіть , яструб республіканців Болтон пропонує Україні не піднімати тему недоторканності кордона та северенітету (мабуть щоб Китаю не давати приводу дружити д Рашкою а та допоможе в війні за Тайвань) … це чула вчора у розбірках Швеця…
показати весь коментар
24.02.2023 19:42 Відповісти
таке можливо тільки після розвалу цієї недоімперії, збанкрутілої бензоколонки Європи, комуно-совка що недорозвалився на 10-30 націонаальних країн після проведення процесу повної демілітаризації, денуклеризації, денацифікації території !!!



показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
Им то это зачем. Вы хоть якутов спросили ?)
показати весь коментар
24.02.2023 23:02 Відповісти
Шмыгаль показал первые украинские танки Leopard

показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
Но сделать это надо так, чтобы Украина не смогла получить F-16 и ATACMS. А то ни дай бог эскалация, а дедушка без памперсов.
показати весь коментар
24.02.2023 19:39 Відповісти
твердження проФ16Ю аиакамс, надіюсь, це жарт ???
показати весь коментар
24.02.2023 19:42 Відповісти
Это сарказм. Госдеп твердо и последовательно заявляют, что не передадут Украине ничего что может ударить в глубину рашки.
показати весь коментар
24.02.2023 19:47 Відповісти
тверджувати це одне, а передавати інше ... надіюсь Ви розумієте що це трохи різні речі ...
показати весь коментар
24.02.2023 19:49 Відповісти
Это политическое решение и оно работает. Пока кто-то перывй не начнет, маразматик будет стоять в сторонке и скиглить про эскалацию. Так было с Джавелинами, так было с артилерией, так было с танками, не уверен, но кажется Хаймарсы тоже первыми начали передавать англичане.
А все ваши "стверджувати це одне, а передавати інше.." к сожелению, выдумки позитивных блогеров.
показати весь коментар
24.02.2023 20:04 Відповісти
Отколупайтесь от Ф-16. Мы не готовы к ним. Нарена говно на вентилятор накидывать? В пользу рабссеи?
показати весь коментар
24.02.2023 19:52 Відповісти
К ATACMS тоже не готовы? Техники не обучены? Запчастей нет? Топливо не то? Важны не F-16 а политическое решение. Помнится когда в марте 2022 польша заявила, что готова отдать все свои МИГи Украине в обмен на возможность быстро купить F-16 для себя, животворящего чуть кандрашка не хватила.
показати весь коментар
24.02.2023 20:10 Відповісти
МиГ-29 есть кому обслуживать и эксплуатировать у нас. Важно не политическое решение, а эффективное применение техники в бою. Давайте 25 типов истребителей в авиацию напихаем, пусть учатся на ходу воевать на них. А сравнивать ATACMS с истребителем будете в ванной перед зеркалом.
показати весь коментар
24.02.2023 20:18 Відповісти
Т.е. вы считаете, что политическое решение не передавать Украине ничего что может ударить в глубину рашки вызвано низкой эффективностью таких ударов?
показати весь коментар
24.02.2023 20:29 Відповісти
Читайте правильно "эффективное применение техники в бою", а не "низкая эффективность ударов"
показати весь коментар
25.02.2023 10:11 Відповісти
Вы просто не понимаете, что для НАТО так была важна авиация в военных конфликтах, потому что они за неделю могли вынести все пво ракатами, ибо всегда бились с сильно слабым соперником. Война между Украиной и рф это конлфикт совершенно другого порядка. Как вы думаете, почему рф не применяет свои любимые фабы, которых у них как говна за баней? Потому что самолеты будут гореть. Поэтому не нужны эфки Украине, она их не сможет нормально применять на своей территории, ибо шансов увернутся от пво и воздух-воздух они не смогут. Украине нужна артилерия и снаряды.
показати весь коментар
24.02.2023 23:07 Відповісти
«Дедушка» у набагато кращій формі за вас.
Я про розум.
показати весь коментар
24.02.2023 19:53 Відповісти
Зато ваше ***** бункерне у бронепамперсах та бронерейтузах.
показати весь коментар
24.02.2023 21:18 Відповісти
треба щоб імперія голодувала.
покладуть і зуби на плицю, і ружжьо
показати весь коментар
24.02.2023 19:41 Відповісти
А чи це не той блінкен, що ще рік тому говорив, що ніякої допомоги Україні і мир на любих умовах московії?
показати весь коментар
24.02.2023 19:41 Відповісти
Где это можно прочитать?
показати весь коментар
24.02.2023 19:45 Відповісти
Рік тому цей Блінкен на весь світ говорив , що ***** розпочне повномасштабне вторгнення, а ви, кремлівські боти, називали його «клікуша та панікер»(с) vedana.
показати весь коментар
24.02.2023 19:45 Відповісти
не було такого, навідміну від дуні трумпа.
показати весь коментар
24.02.2023 19:47 Відповісти
Нет, это кричали чайки в твоей голове
показати весь коментар
25.02.2023 00:21 Відповісти
А пан Писюн сказал,что ему все равно что с Россией будет
Сэр Блинкен,а с кем же Зе торговать то будет? План был всё с Рацеи в ЕС перепродавать.
показати весь коментар
24.02.2023 19:44 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 19:50 Відповісти
Ну для цього після перемоги треба буде контролювати мордор. А це буде реально??? Простіше буде розброїти і роздробити . Малі держави нематимуть можливості створити з нуля ядерну зброю.
показати весь коментар
24.02.2023 19:58 Відповісти
 
 