Щоб мир був міцним, світ має забезпечити, щоби Росія не могла відпочити, переозброїтися та поновити війну, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до члені Ради Безпеки ООН із пропозицією щодо досягнення справедливого та сталого миру в Україні й недопущення повернення світу до війн.

Про це він заявив під час засідання Радбезу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жодна країна не зазнала більших труднощів від російської війни, ніж Україна, але майже кожна країна відчула біль. Тож світ продовжує підтримувати Україну, бо всі ми визнаємо: якщо відмовимося від (підтримки. – Ред.) України, ми відмовимося від самого Статуту ООН, а також принципів і правил, які забезпечують усім нам більшу безпеку", - зауважив глава американської дипломатії.

Він назвав недопустимим силове захоплення територій, стирання кордонів, напади на цивільне населення під час бойових дій та ведення загарбницьких воєн. Якщо не захищати цих основних принципів, у світі пануватиме право сили, як це відбувалося в період Другої світової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила її ослабленою та ізольованою, - Блінкен

"Члени цієї Ради несуть унікальну відповідальність за те, щоби ми не поверталися до цього. Ми можемо зробити це трьома способами", - зауважив держсекретар США.

Насамаперед, за його словами, необхідно прагнути справедливого та міцного миру в Україні.

"Історія вчить нас, що важлива природа миру. Щоби мир був справедливим, він має підтримувати принципи, які лежать в основі Статуту ООН - суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Щоб мир був міцним, він має забезпечити, щоби Росія не могла просто відпочити, переозброїтися та поновити війну за кілька місяців чи років", - пояснив Блінкен.

Крім того, зазначив держсекретар США, необхідно звертати увагу й на інші виклики миру та безпеці. У цьому зв’язку він звернув увагу на продовольчу безпеку, боротьбу з голодом, миротворчу діяльність, допомогу біженцям та інші проблеми.

Водночас, наголосив Блінкен, "ми повинні підтвердити нашу відданість підтримці того, що Статут ООН називає гідністю й цінністю людської особистості". У цьому контексті глава Держдепу підкреслив необхідність збирання доказів звірств Росії, зокрема страт, тортур, зґвалтувань, насильства, депортації цивільних українців до Росії.

"Ми не можемо допустити, щоби злочини, які скоюють росіяни, стали нашою новою нормальністю", - наголосив Блінкен.

Він підкреслив, що неможливо нормально сприймати злочини, скоєні РФ у Бучі, Маріуполі, Ірпені та в інших українських містах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не виключає нападу РФ на іншу європейську країну: Путіну потрібно показувати перемоги, успіху в Україні не буде

"Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати наступні покоління від лиха війни - так починається Статут ООН. Колеги-члени цієї Ради, настав час виконати цю обіцянку", - закликав держсекретар США.

Він наголосив, що в Україні багато людей чекають цього.

"Ми відповідаємо за те, щоби створити такий світ для сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Ми не можемо і не дозволимо одній країні знищити це", - підкреслив глава американської дипломатії.