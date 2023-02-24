Велика Британія в ООН: Не можна більше допускати, щоб Україна була вразливою для нападу РФ

Не можна допускати, щоб Україна знов стала вразливою для російського нападу.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ніколи не повинні допускати, аби Україна знову залишилася вразливою для нападу. Ми повинні переконатися, що Україна – у безпеці й економічно життєздатна", – сказав міністр.

Клеверлі наголосив, що війна має закінчитися перемогою України і встановленням тривалого миру, заснованого на Статуті ООН. За його словами, підтримка України "не обмежена і ніколи не буде обмежена в часі".

"Наш захист Статуту ООН не обмежений і ніколи не буде обмежений у часі. Ми дотримаємося обіцянок, які дали Статуту ООН і українському народові, і надаватимемо українцям необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не переможе, доки не будуть відновлені її суверенітет і територіальна цілісність", – сказав очільник МЗС Британії.

Він зазначив, що агресія проти України провалюється, і через "безнадійні амбіції" Путіна щоденно гинуть близько восьми сотень російських військових. При цьому російський президент вдається до "всіх брудних насильницьких інструментів, наявних у його розпорядженні", зокрема до перешкоджання поставкам зерна та енергоносіїв, погроз ескалацією, отруйної дезінформації та кібератак, додав Клеверлі.