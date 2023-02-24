УКР
Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО та лідерські позиції у світі, - Зеленський

зеленський

Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять свої лідерські позиції у світі та відправлятимуть потім своїх військових на війну, що прийде в країни НАТО.

Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що я можу сказати тому відсотку американців, який збільшується? Я можу сказати тільки одне: якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, вони втратять впливовість США, лідерські позиції, які справедливі, які є у світі, і вони втратять державу, підтримку держави, в якій 40 млн людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти інші ніж наші? Невже американці не люблять те саме, що ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні", - сказав президент України.

Зеленський додав, що політичні лідери, які підіймають небезпечні теми, мають розуміти, що люди на них рівняються, і не можна бути таким необережним.

"Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи! І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть у Прибалтику, вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться і тоді США будуть відправляти своїх синів і доньок на війну – ред так само, як відправляємо ми", - попередив Зеленський.

Автор: 

+44
Понесло. явный перебор.
24.02.2023 20:09 Відповісти
+32
Це уже не виступ, а вис...ер. Куди несе його.
24.02.2023 20:10 Відповісти
+29
Чем дальше в лес, тем больше дров. Остановите интервью, дурачка понесло.
24.02.2023 20:13 Відповісти
Так ось чому яйця по 17
24.02.2023 20:09 Відповісти
Свадьба в малиновке. Модный танец "у ту степь")
24.02.2023 20:16 Відповісти
показати весь коментар
вот это вот заявление про США из темы "ты опозоришься, твоя корова опозорится" и чуть новее с посылом "Милли, шевели булками" ну очень нехорошо и некрасиво
24.02.2023 20:33 Відповісти
Да дадно.
24.02.2023 21:06 Відповісти
Мда.. к чему такие заявления? Непонятно.
24.02.2023 20:45 Відповісти
А что не так?! Все так!
24.02.2023 21:34 Відповісти
Хайпує !
24.02.2023 20:10 Відповісти
змушений констатувати що Байден також сьогодні "в ударі" - твітає і твітає
24.02.2023 20:12 Відповісти
Сам придумав чи подоляк написав?
24.02.2023 20:11 Відповісти
При усій зневазі до спічрайтера Юри Єнакієвського, такі перли може видавати тільки Зеленьський.
24.02.2023 20:44 Відповісти
є ще хламідія,теж "гігант мислі"...
24.02.2023 20:56 Відповісти
Всё точно сказал
24.02.2023 20:11 Відповісти
Курва, вмикнув фоном а воно там корчить з себе героя , поносить мінскі угоди... А ще воно там великий борець з олігархами і особисто з Порошенком який є власником ТБ каналів...
24.02.2023 20:11 Відповісти
Ага, подивився «відповідь» журналістці «5 канал» - я Боневтік, завдяки мені є західна зброя, я…., я…., я…. Пиз*ець..
24.02.2023 20:20 Відповісти
Та писець! Я питання і автора не чув, вмикнув лише коли була «відповідь»...
24.02.2023 20:29 Відповісти
Головка він від **я!
24.02.2023 20:42 Відповісти
24.02.2023 20:22 Відповісти
Він точно нічого нє употрєбляєт?
24.02.2023 20:35 Відповісти
55 мільйонів доларів виділив Фонд Порошенко на потреби ЗСУ. Це за рік. Цікаво, хоч гривню перевели слугинетогонароду
24.02.2023 20:22 Відповісти
І не одну!! Тільки не туди й не від себе
24.02.2023 20:30 Відповісти
У чому справа, Вова? Ти що, "айкосів" перекурив? ППЦ!!!
24.02.2023 20:11 Відповісти
шо воно курва виплітає
24.02.2023 20:12 Відповісти
Астанавите его красноречие кто-нибудь, пока Байдена кондратий не хватил.
24.02.2023 20:12 Відповісти
Пора вже прес-конференцію завершувати!
24.02.2023 20:12 Відповісти
ідіот!сша-це і є нато за фактом
24.02.2023 20:13 Відповісти
Бейдену вже шкода, що він поїхав до України. Воно того не варте.
24.02.2023 20:23 Відповісти
Могу вас успокоить... Кто-кто, но амеры давным-давно его прочекали, поди , компромат имеют покруче , чем у пыни... Дай бог нам с их помощью победить... И все устаканится...
24.02.2023 20:44 Відповісти
Я знаю що ці країни називають "прибалтикою" тільки кацапи, і громадянам цих країн це дуже не подобається. Це як Україну називати - окраїною. Ну це таке, мене більше цікавить що він розказує що вони будуть захоплені як доконаний факт. Хоч би далі не ляпнув що Польща також приречена на захоплення, якщо Україна не вистоїть.
24.02.2023 20:15 Відповісти
"Геополітик" квартального розливу "роздумує" про майбутнє США, а от про Україну цьому покидьку нічого не спадало на голову, бо не було часу та і мізків не дано від природи, але то таке. Поки Завгосп керував, Зеля знімався у відосиках і займався з друзями грабуванням країни, а тут раптом ввійшов в роль Люськи-провидця)
24.02.2023 20:16 Відповісти
Як завше - потужно, велично, незламно .і не повністю зрозуміло
24.02.2023 20:19 Відповісти
Himikus

@MrHimikus

·

https://twitter.com/MrHimikus/status/1629171585067233281 49 мин

Поки Кулеба із Зеленським по черзі носяться то з "гарнтіями" від Сі дзін пиня, то з його мирним планом, СNN на весь світ цитує "збитого льотчика" і саме його мирний план як основний план по відновленню територіальної цілісності України.

Порошенко - ось де справжній Президент.

https://twitter.com/i/status/1629147517970444289
24.02.2023 20:19 Відповісти
Пару часов назад завершился народный сбор средств на народные радары для Украины. Собрали больше 10 млн. евро. Гораздо больше, чем планировали.Первый радар уже у нас, на нём будут обучаться расчёты для других радаров. После обучения специалистов он тоже поедет но фронт защиты украинского неба
24.02.2023 20:23 Відповісти
Извините, поспешил. На 20:31 собрано уже 10,6 млн. евро
24.02.2023 20:47 Відповісти
Как в анекдоте о ковбое: опять ошибся, что теперь будет? Уже 12 миллионов собрали!
24.02.2023 23:31 Відповісти
24.02.2023 20:32 Відповісти
Американці не втратять свою державу, бо США активно вкладають в збройні сили, науку, освіту та ******* технології та активно дбають про власні національні інтереси. НАТО вони теж не втратять (якщо самі того не захочуть) бо вони були є і бідуть лідером та головною силою цього альянсу. Відтак, пан Зеленський нагородив безліч дурниць, які не мають відношення до того, про що його запитували.
24.02.2023 20:23 Відповісти
Якщо Україна не переможе-нато розвалиться.
24.02.2023 21:09 Відповісти
Оце понесло Янєлоха "найвялічнєйшаго"..... пздц.
Вова випи води та заспокойся.... ніхто на країну з блоку НАТО не нападе. Кацапи є#ануті нелюди але не самогубці (маю на увазі їх лідерів, кацапорабів ніхто не питатиме, ті їдуть на м'ясо норм.).
24.02.2023 20:24 Відповісти
Це вже "нєдєржаніє рєчі"... Ну дегенерат. Що з нього взяти крім аналізів...
24.02.2023 20:30 Відповісти
Аналізи він так і не здав.
24.02.2023 20:35 Відповісти
Зрештою так, аналізу няма
24.02.2023 20:44 Відповісти
І тут Вована понесло. Дайте йому сільоТки, хай помовчить.
24.02.2023 20:30 Відповісти
...селедка уже не конает, это по-женски, когда на сольеное тянет... мож забористый айкосик бульбулятор... хотя , мож Вы и правы.
24.02.2023 20:38 Відповісти
...типо, после айкосика.
24.02.2023 20:39 Відповісти
ну буває ж після бульбіка пробиває на хавку)))
24.02.2023 21:02 Відповісти
Краще би бубочка тримав язика за зубами.
24.02.2023 20:30 Відповісти
То я ж закликала, кличте санітарів!
24.02.2023 20:31 Відповісти
24.02.2023 20:34 Відповісти
Яке ж воно кончене..., недолуге, та тупе...
24.02.2023 20:35 Відповісти
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Безмозглу не может поставить на свое место(на маргинальном поле), бриться не научиться, чи не разучится выходить в люды в трико, не-э... амеров начал учить...А на параллельной ветке, в унисон, прикопался к Милли... типо, не понимает , шо Милли исполняет приказ свыше, от которого нам хуже не будет. Вот складывается впечатление, шо у него хутинская цель - вiдвадити вiд нас американцiв.
24.02.2023 20:35 Відповісти
статью не читал!(и не каюсь)хватило заголовка!уберите этого неадквата!!
24.02.2023 20:37 Відповісти
Цікаво, хто зі сценаристів написав таку тупу уйню? Я вже не кажу хто ж таке зачитав на весь світ.
24.02.2023 20:37 Відповісти
Никто не писал. Это в пыниных бэльках так написано.
24.02.2023 20:41 Відповісти
Це з вашої точки зору тому що ви вважаєте що зебіл на боці України,а з точки зору ОП все грамотно,для того щоб розісратись з тими хто постачає зброю.
показати весь коментар
24.02.2023 22:15 Відповісти
Очередной раз показал, что никакой ответственности за свои слова не несет. И так и не понял,что американцы помогают украинцам, а не ему и не его коррумпированной команде. Не дай бог он останется на второй срок. Тогда точно не будет помощи. Мы не помогаем конченым ворам. Вся партия слуг народа это отстой и воры без принципов.
24.02.2023 20:44 Відповісти
Если война не затянется, Ваши переживания - даремнi.
24.02.2023 20:46 Відповісти
*********,"геопалітік" доморощенний виліз....
24.02.2023 20:55 Відповісти
Пацан поймал кураж. Он когда-нибудь поймет, что он на реальном посту президента, а не играет в сериале?
24.02.2023 20:58 Відповісти
Ні, він просто маріонетка, яку за ниточки тягнуть
24.02.2023 21:04 Відповісти
"прийдуть у Прибалтику" - розкажіть хтось цьому хлопчику, що "прибалтика" відкинула копита разом з срср, там з розпадом срср відновили незалежність країни Балтії - Естонія, Латвія, Литва.
24.02.2023 21:02 Відповісти
Отличие наших сайтов от кацапских... На наших, кто видел недолугiсть клоуна, то видел это как до выборов, так и после. На кацапских, сначала, до инаугурации, ставили на шута, расхваливая, как всякие переобувшиеся там гадди, Леросы, баб Юли Тимошенчихи... Ширке амеры не дали состояться, прокацапски настроенные, как и кацапы, начали бочку катить... Кста как и все 73%.
24.02.2023 21:21 Відповісти
Вибачте за очепятки.
24.02.2023 21:39 Відповісти
Кто-нибудь, откусите ему язык по локоть.
24.02.2023 21:13 Відповісти
Отак його заносить, коли він сам відповідає, а не читає написаний текст.
24.02.2023 21:17 Відповісти
Кстати , шлепер1 и шлепер 2 так же себя имеют(перду.ович + пыня = Зладостанов).
24.02.2023 21:24 Відповісти
Ну если ты так сказал,то Америке завтра ****.ц.
Если бы только Меркель в 2014 г. сказала:"Да нам похер та Украина",то Крым бы сейчас был как Дубаи и большинство так и не узнали бы где Украина вообще находится.
24.02.2023 21:23 Відповісти
Затрудняюсь как-то среагировать.
24.02.2023 21:28 Відповісти
типо с.ала. мазала. писала
24.02.2023 21:29 Відповісти
Та и не надо.Без политической поддержки Запада большинство стран признали бы Крым рацейским.
24.02.2023 21:32 Відповісти
Тобто, Ви можете туди спокійно їздити без перешкод. Вітаю. Я не можу.
24.02.2023 21:42 Відповісти
Страны которые его признали бы,конечно.Про северный Кипр слышал,там все с ЕС дома покупают,отдыхают и никого не заботит,кто там напал,кто виноват.
24.02.2023 21:59 Відповісти
То кловук КіВіеНу вміє чмтати кекст написаний для ноаого єпізоду.
Ну просто ХЕРой!
24.02.2023 22:35 Відповісти
Я как то грешным делам подумал, что он если не поумнел, то малость поднабрался опыта на 4 году каденции, все же спичрайтеры ему прекрасно пишут тексты, а воно як було дурне так и залишилось )))))
25.02.2023 00:11 Відповісти
Ну не довбень?
25.02.2023 00:22 Відповісти
Наш Їбанько знову заговорило без папірця.
18.03.2023 13:40 Відповісти
Представляю себе , как в НАТО перес**ли от этого заявления...
04.08.2023 14:16 Відповісти
 
 