Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО та лідерські позиції у світі, - Зеленський
Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять свої лідерські позиції у світі та відправлятимуть потім своїх військових на війну, що прийде в країни НАТО.
Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що я можу сказати тому відсотку американців, який збільшується? Я можу сказати тільки одне: якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, вони втратять впливовість США, лідерські позиції, які справедливі, які є у світі, і вони втратять державу, підтримку держави, в якій 40 млн людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти інші ніж наші? Невже американці не люблять те саме, що ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні", - сказав президент України.
Зеленський додав, що політичні лідери, які підіймають небезпечні теми, мають розуміти, що люди на них рівняються, і не можна бути таким необережним.
"Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи! І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть у Прибалтику, вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться і тоді США будуть відправляти своїх синів і доньок на війну – ред так само, як відправляємо ми", - попередив Зеленський.
@MrHimikus
·
https://twitter.com/MrHimikus/status/1629171585067233281 49 мин
Поки Кулеба із Зеленським по черзі носяться то з "гарнтіями" від Сі дзін пиня, то з його мирним планом, СNN на весь світ цитує "збитого льотчика" і саме його мирний план як основний план по відновленню територіальної цілісності України.
Порошенко - ось де справжній Президент.
https://twitter.com/i/status/1629147517970444289
Вова випи води та заспокойся.... ніхто на країну з блоку НАТО не нападе. Кацапи є#ануті нелюди але не самогубці (маю на увазі їх лідерів, кацапорабів ніхто не питатиме, ті їдуть на м'ясо норм.).
айкосикбульбулятор... хотя , мож Вы и правы.
Если бы только Меркель в 2014 г. сказала:"Да нам похер та Украина",то Крым бы сейчас был как Дубаи и большинство так и не узнали бы где Украина вообще находится.
Ну просто ХЕРой!