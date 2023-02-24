Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО та лідерські позиції у світі, - Зеленський

Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять свої лідерські позиції у світі та відправлятимуть потім своїх військових на війну, що прийде в країни НАТО.

Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що я можу сказати тому відсотку американців, який збільшується? Я можу сказати тільки одне: якщо вони нас не зрозуміють, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, вони втратять впливовість США, лідерські позиції, які справедливі, які є у світі, і вони втратять державу, підтримку держави, в якій 40 млн людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти інші ніж наші? Невже американці не люблять те саме, що ми? Невже ми такі різні? Я впевнений, що ні", - сказав президент України.

Зеленський додав, що політичні лідери, які підіймають небезпечні теми, мають розуміти, що люди на них рівняються, і не можна бути таким необережним.

"Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи! І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через послаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть у Прибалтику, вони зайдуть і захоплять Прибалтику. Так станеться і тоді США будуть відправляти своїх синів і доньок на війну – ред так само, як відправляємо ми", - попередив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з Путіним: Там нема з ким говорити