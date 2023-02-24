Генерал Міллі міг би прискорити постачання зброї, це безпосередньо залежить від нього, - Зеленський
Відповідаючи на запитання, що президент думає про думку генерала Міллі, ніби росіян не вдасться повністю вигнати з України, Зеленський сказав, що сам він такого від генерала не чув.
Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знайомі з генералом Міллі, зустрічалися особисто, і якби генерал дотримувався такої думки, я б, мабуть, це від нього почув ", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що повне вигнаня росіян з України залежить від міжнародної підтримки: "Якщо генерал Міллі хоче, щоб ми швидше витіснили ворогів з нашої країни, він міг би прискорити постачання зброї, які від нього дуже і дуже залежать".
Він також зазначив, що підтримка і віра в перемогу України з боку США потужно проявилася у нещодавньому візиті до Києва президента США Джо Байдена.
"А генерал Міллі поки що не приїжджав", – сказав Зеленський.
Постачання зброї - політичне питання і вирішують його не військові!
До речі! Це якраз вкладається в канву "зміцнення антиросійської коаліції" від дерьмакивців: посратися або насрати тим, хто допомагає Україні.
Сподіваюсь, що доживу до того дня, коли вся ця дермаківська шобла буде або заарештована та посажена, або вбита тими, хто повернеться з війни.
Почитав - краще б не було цієї прес-конференції….((((
Думка можлива при наявності президента.)
А з іншого й він не пропустить сказати зайвого, чого не варто говорити про когось, з ким не ти особисто вирішуєш і не він особисто вирішує..