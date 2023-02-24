Генерал Міллі міг би прискорити постачання зброї, це безпосередньо залежить від нього, - Зеленський

Відповідаючи на запитання, що президент думає про думку генерала Міллі, ніби росіян не вдасться повністю вигнати з України, Зеленський сказав, що сам він такого від генерала не чув.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайомі з генералом Міллі, зустрічалися особисто, і якби генерал дотримувався такої думки, я б, мабуть, це від нього почув ", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що повне вигнаня росіян з України залежить від міжнародної підтримки: "Якщо генерал Міллі хоче, щоб ми швидше витіснили ворогів з нашої країни, він міг би прискорити постачання зброї, які від нього дуже і дуже залежать".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі

Він також зазначив, що підтримка і віра в перемогу України з боку США потужно проявилася у нещодавньому візиті до Києва президента США Джо Байдена.

"А генерал Міллі поки що не приїжджав", – сказав Зеленський.