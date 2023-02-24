УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6495 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 802 13

Американські прокурори подали позов на арешт нерухомості російського олігарха Вексельберга на $75 млн, - Bloomberg

вексельберг

Прокурори Манхеттена (США) подали позов про конфіскацію шести об’єктів нерухомості на загальну суму близько $75 млн в штатах Нью-Йорк і Флорида, власником яких є російський олігарх Віктор Вексельберг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Прокурори заявляють, що нерухомість пов'язана з доходами від порушення санкцій і міжнародними операціями з відмивання грошей.

"Сьогоднішній позов, поданий у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вимагає конфіскації шести розкішних об'єктів нерухомості, що належать Віктору Вексельбергу, які його соратник Володимир Воронченко утримував, спрямовуючи мільйони доларів у Сполучені Штати", - йдеться у заяві прокурора Манхеттена Деміана Вільямса.

Прокурори стверджують, що після того, як у квітні 2018 року Вексельберг потрапив під санкції США, Воронченко і член його сім'ї здійснили 25 банківських переказів на загальну суму 4 мільйони доларів на рахунок американського адвоката для утримання та обслуговування нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США

Автор: 

нерухомість (929) США (24070) Вексельберг Віктор (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ой, і нє гаварітє. Сплашнй антісімітізьм! І русафобія... Два в адном...
показати весь коментар
24.02.2023 21:39 Відповісти
+1
Вексельберг з єврейської - це гора векселів?...
показати весь коментар
24.02.2023 20:29 Відповісти
+1
Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
показати весь коментар
24.02.2023 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вексельберг з єврейської - це гора векселів?...
показати весь коментар
24.02.2023 20:29 Відповісти
Про Дідуся Панаса чули?
Знаменитий український оповідач і казкар був, на прізвище Панас Весляр. Три покоління дітей на його казках зросли
На жаль, і він теж не зовсім Панас і зовсім не Весляр, а народився як Пінхас Векслер
показати весь коментар
24.02.2023 20:39 Відповісти
На жаль...?
показати весь коментар
24.02.2023 20:41 Відповісти
Це не моє.
Це я таким чином уже сформулював ваше ставлення до нього.
показати весь коментар
24.02.2023 20:46 Відповісти
спасіба
показати весь коментар
24.02.2023 21:00 Відповісти
Пажалюйста.
показати весь коментар
24.02.2023 21:13 Відповісти
оце Ви зараз купі народу психологічну травму нанесли
показати весь коментар
24.02.2023 20:45 Відповісти
Ой, і нє гаварітє. Сплашнй антісімітізьм! І русафобія... Два в адном...
показати весь коментар
24.02.2023 21:39 Відповісти
так! ще там є один також багатий і (поки що) впливовий єврей цукерберг (гора цукру)
показати весь коментар
24.02.2023 22:26 Відповісти
Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
показати весь коментар
24.02.2023 20:35 Відповісти
Ну, все. Кранти бізнесу. Це ж 1,4 % статків клієнта!
показати весь коментар
24.02.2023 21:33 Відповісти
А у Вас у Штатах же ще смертну кару не выдмінили офіцічйно?..
показати весь коментар
24.02.2023 21:46 Відповісти
 
 