Американські прокурори подали позов на арешт нерухомості російського олігарха Вексельберга на $75 млн, - Bloomberg
Прокурори Манхеттена (США) подали позов про конфіскацію шести об’єктів нерухомості на загальну суму близько $75 млн в штатах Нью-Йорк і Флорида, власником яких є російський олігарх Віктор Вексельберг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Прокурори заявляють, що нерухомість пов'язана з доходами від порушення санкцій і міжнародними операціями з відмивання грошей.
"Сьогоднішній позов, поданий у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вимагає конфіскації шести розкішних об'єктів нерухомості, що належать Віктору Вексельбергу, які його соратник Володимир Воронченко утримував, спрямовуючи мільйони доларів у Сполучені Штати", - йдеться у заяві прокурора Манхеттена Деміана Вільямса.
Прокурори стверджують, що після того, як у квітні 2018 року Вексельберг потрапив під санкції США, Воронченко і член його сім'ї здійснили 25 банківських переказів на загальну суму 4 мільйони доларів на рахунок американського адвоката для утримання та обслуговування нерухомості.
