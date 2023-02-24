УКР
Зеленський обговорив із лідерами "Великої сімки" пріоритети у підтримці України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наша зустріч мала дві частини. У першій, публічній частині подякував партнерам за єдність і допомогу протягом цього року. Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми знаємо, що наша коаліція захисників свободи вже у 2023 році може стати коаліцією переможців", написав Зеленський у телеграм-каналі.

У другій, закритій частині саміту президент України докладно представив партнерам наші пріоритети. "Їх п’ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов’язково – єдність", - зазначив Зеленський.

G-7 G7 (1090) Зеленський Володимир (25153)
Дві новини за сьогодні:
1. Рашка розконсервовує для відправки на фронт БТР-50 (остання машина виготовлена у 1970)
2. Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають передачу Україні винищувачів 5 покоління
24.02.2023 20:51 Відповісти
Боневтік Об'єднантович Про#балов
24.02.2023 21:04 Відповісти
https://www.facebook.com/100027538450352/videos/729550935227253 Зеленський герой?
