Зеленський обговорив із лідерами "Великої сімки" пріоритети у підтримці України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наша зустріч мала дві частини. У першій, публічній частині подякував партнерам за єдність і допомогу протягом цього року. Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми знаємо, що наша коаліція захисників свободи вже у 2023 році може стати коаліцією переможців", написав Зеленський у телеграм-каналі.

У другій, закритій частині саміту президент України докладно представив партнерам наші пріоритети. "Їх п’ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов’язково – єдність", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 вживатимуть заходів проти третіх країн, які допомагають Росії, - заява