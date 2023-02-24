Зеленський обговорив із лідерами "Великої сімки" пріоритети у підтримці України
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у форматі відеоконференції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Наша зустріч мала дві частини. У першій, публічній частині подякував партнерам за єдність і допомогу протягом цього року. Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми знаємо, що наша коаліція захисників свободи вже у 2023 році може стати коаліцією переможців", написав Зеленський у телеграм-каналі.
У другій, закритій частині саміту президент України докладно представив партнерам наші пріоритети. "Їх п’ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов’язково – єдність", - зазначив Зеленський.
