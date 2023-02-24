УКР
Заяви Росії про провокації з боку України в Придністров’ї - неправда і маніпуляції, - МЗС Молдови

приднестровье

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відповіло на заяви Росії про нібито підготовку провокацій з боку України в Придністров’ї нагадуванням про необхідність виведення російських військ.

Заяву відомства наводить видання Newsmaker, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У відомстві заявили, що інформація Росії не відповідає дійсності і спрямована на маніпулювання громадською думкою.

"Повідомлення влади Росії про провокації з боку України в Придністров'ї не відповідають дійсності. Влада Молдови спростовує ці заяви і вважає їх необґрунтованими, зробленими з метою маніпулювання громадською думкою. Ситуація з безпекою в регіоні стабільна", - йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас у міністерстві ще раз підтвердили, що влада Молдови розглядає винятково мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту.

Також читайте: Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

"У зв'язку з цим ми вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови", - додали у відомстві.

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї.

МЗС Росії пригрозило "адекватною" відповіддю, поширюючи неправдиві звинувачення на адресу України нібито про підготовку провокацій у невизнаному Придністров’ї.

Молдова (2117) Придністров'я (480) росія (67242) Україна (6044)
