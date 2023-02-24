Заяви Росії про провокації з боку України в Придністров’ї - неправда і маніпуляції, - МЗС Молдови
Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відповіло на заяви Росії про нібито підготовку провокацій з боку України в Придністров’ї нагадуванням про необхідність виведення російських військ.
Заяву відомства наводить видання Newsmaker, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
У відомстві заявили, що інформація Росії не відповідає дійсності і спрямована на маніпулювання громадською думкою.
"Повідомлення влади Росії про провокації з боку України в Придністров'ї не відповідають дійсності. Влада Молдови спростовує ці заяви і вважає їх необґрунтованими, зробленими з метою маніпулювання громадською думкою. Ситуація з безпекою в регіоні стабільна", - йдеться в повідомленні міністерства.
Водночас у міністерстві ще раз підтвердили, що влада Молдови розглядає винятково мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту.
"У зв'язку з цим ми вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови", - додали у відомстві.
23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї.
МЗС Росії пригрозило "адекватною" відповіддю, поширюючи неправдиві звинувачення на адресу України нібито про підготовку провокацій у невизнаному Придністров’ї.
І в Білорусі треба відібрати Гомель, Кобрин, Пінськ та ще низку територій Стародубщини та Північної Волині
Після війни будуть нові угоди про кордони, тож постлатися на Гельсінсткі угоди наиазі безглуздо. Новий переділ відбувається. І годі цей дурний провіеціалізм включати. Маємо території забирати не з етнічних, а з геостратегічних міркувань- ось цьому треба вчитися у росіян. А населення... що з того, що воно ватне? Після війни усе одно мінімум 30 мільйонів росіян у концтабори треба кинути. Що ми ще кілька дасятків тисяч придністровців чи ватних білорусів не зможемо в Сибір вивезти?
І геополітичні гіганти ставали такими не за помахом руки, а в результаті перемог у війнах. Зокрема, США стали лідером після перемоги у Першій світовій війні, а Китай у Другій.
Якщо ми переможемо ядерну росію, чому би нам не стати на один рівень з США та Китаєм?
Тільки не кажіть, що це неможливо. Китай до Другої світової теж був жалюгідним конгломератом, який рвали на частини націоналісти й комуністи. Теж залежав від лннд лізу. США у 19 столітті теж були неоднорідною регіональною державою, а у 18 столітті взагалі смішно говорити про їх геополітичну роль. Нам не потрібно догоджати уявній міжнародній спільноті, нам треба вміло використати Захід для власних інтересів. Зрештою, вони активно допомагали росії роззброювати нас у 90-ті. Саме вони примусили нас віддати ядерну зброю москві. А у 1991 році весь Захід був проти нашої незалежності. А Ви все одно заглядаєте їм до рота і боїтеся, аби вони не висловили більш глибоку стурбованість
Калаш, джевелин, стингер - это точно вам поможет.
Не чехлитесь, не тратьте время на написание слов.
Обращение к Украине и наступление с двух строн на Тирасполь - приднестровцы не захотят умирать за Республику Шериф...
Тільки Україна перекривала торгівельні канал в наш напрямок, одразу Молдова відкривала в свій бік та збільшувала торгівлю. В анклаві - дуже незручне географічне становище. При бажанні його можна було за 3 місяці задушити двосторонньою блокадою.
2 можливі жертви цивільного населення, навіть без жертв прокацапські журналісти назнімають лайна й розтиражують на весь світ
3 той анклав практично не має для нас загрози, хіба для молдови
4 ромуни з молдаванами робити зачитску не будуть бо це по суті буде вступ в війну, все доведеться робити нам
Максимум що нам звідти треба це арсенал біля ковбаски, все залежить від того чи є якісь домовленості з союзниками, якщо це ініціатива США з НАТО то туди ще можна лізти, якщо ініціатива молдови й нашого керівництва то воно того не варте.