Зеленський хоче саміт країн Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже би хотів провести саміт між Україною і країнами Латинської Америки і готовий фізично на нього поїхати, щоб донести "формулу миру" для України.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Міцного кулака партнерів України не було до цієї війни... Я щасливий, що зараз він є, але він неповний. Когось не вистачає на цій руці обʼєднаної підтримки. Я кажу вам про кого – про Африканський континент, Латинську Америку. Латинська Америка - вона дуже важлива. І я дуже хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт країн Латинської Америки і України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би.

Я би зміг їм донести, їх медіа, їх суспільству.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодна країна Латинської Америки не постачатиме зброю Україні, - президент Аргентини Фернандес

Корона не впаде - у мене її немає. Я готовий іти на зустріч. Наші дипломати ідуть на зустріч. Ми готові "пахать" 24 на 7. Скажіть, де придбати ще години - ми це зробимо. І саме так потрібно було працювати 30 років.

Ніхто не очікував, що від Росії буде таке - бажання знищити нас повністю", - заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що Україна довгі роки погано працювала із країнами Африки та Латинською Америкою, але наразі їй потрібна тотальна підтримка світу.

За словами президента, сильного кулака партнерів до війни не було, і зараз кулак не повністю сформований – не вистачає Африканського континенту та Латинської Америки.

Зеленський додав, що він та його команда працюють над тим, щоб до "формули миру" долучилися Латинська Америка, країни Африки, Індія, Китай: "Чим більше країн ми залучимо - тим більшою буде наша підтримка".

Зокрема, президент згадав, що довго доводилося працювати навіть після повномасштабного вторгнення, щоб деякі країни змінили свій нейтральний статус: "Ми над цим працювали і ЗСУ над цим працювали, тому що перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить "лузерів" – як би це не звучало страшно, але це правда. Всі хочуть бути переможцями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо США не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО та лідерські позиції у світі, - Зеленський

Він зазначив, що після підтримки резолюції ООН, хотів би саміту країн, які її підтримали. Щодо тих 6 країн, які не підтримали резолюцію, Зеленський зазначив, що дуже важко пояснити тим, хто не зіткнувся з війною: "Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і ґвалтування – невже це має прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже нарешті оцінили наслідки цієї кривавої війни?".

