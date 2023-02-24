Китай у Радбезі ООН: Закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов

Заступник постійного представника Китаю при ООН Дай Бін закликав РФ та Україну розпочати переговори без попередніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дай Бін назвав дипломатичні переговори єдиним шляхом для "врегулювання української кризи" – так він назвав агресивну війну, яку РФ веде проти України.

"Ми закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов", - сказав представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвяченому річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну

Дай Бін також застеріг від перетину "червоної лінії", яка полягає у застосуванні ядерної зброї, на тлі загроз ескалації війни. "Не має бути перетнута "червона лінія" – ядерна війна ніколи не повинна вестися", - наголосив представник КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

Він також заявив, що міжнародна спільнота має "рішуче виступати проти збройних нападів на АЕС чи на інші мирні ядерні об’єкти". Заступник постпреда Китаю в ООН наголосив на важливості беззаперечного дотримання конвенції про ядерну безпеку та підтриманні конструктивної ролі МАГАТЕ у гарантуванні безпеки на мирних ядерних об’єктах.