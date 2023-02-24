УКР
Китай у Радбезі ООН: Закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов

китай

Заступник постійного представника Китаю при ООН Дай Бін закликав РФ та Україну розпочати переговори без попередніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дай Бін назвав дипломатичні переговори єдиним шляхом для "врегулювання української кризи" – так він назвав агресивну війну, яку РФ веде проти України.

"Ми закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов", - сказав представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвяченому річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну

Дай Бін також застеріг від перетину "червоної лінії", яка полягає у застосуванні ядерної зброї, на тлі загроз ескалації війни. "Не має бути перетнута "червона лінія" – ядерна війна ніколи не повинна вестися", - наголосив представник КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

Він також заявив, що міжнародна спільнота має "рішуче виступати проти збройних нападів на АЕС чи на інші мирні ядерні об’єкти". Заступник постпреда Китаю в ООН наголосив на важливості беззаперечного дотримання конвенції про ядерну безпеку та підтриманні конструктивної ролі МАГАТЕ у гарантуванні безпеки на мирних ядерних об’єктах.

Автор: 

Китай (4822) Радбез ООН (885) переговори з Росією (1402)
+50
Китай, іди на буй!
показати весь коментар
24.02.2023 21:47 Відповісти
+43
закликаємо Китай вести переговори з Тайванем без попередніх умов! Чи ЕТО ДРУГОЄ???
показати весь коментар
24.02.2023 21:48 Відповісти
+39
Окуевшие косоглазые твари!
показати весь коментар
24.02.2023 21:47 Відповісти
Китай, іди на буй!
показати весь коментар
24.02.2023 21:47 Відповісти
А чому це товариш Сі не хоче переговорів без попередніх умов стосовно далекосхідних регіонів Сибіру?
показати весь коментар
24.02.2023 21:50 Відповісти
Не на буй,а на ***
показати весь коментар
24.02.2023 21:51 Відповісти
Окуевшие косоглазые твари!
показати весь коментар
24.02.2023 21:47 Відповісти
Вад, нічого особистого. об"єктивно. Нічого не маю проти твоєї характеристики. Що робити з оцим?

1. Державна зернова компанія України (ДПЗКУ) отримала кредитні кошти від чайни мільярди доларів, але не отримала ні зерна, ні відсотків, ні коштів. так відбувалось на протязі 3 років, з перехідними боргами, ДПЗКУ - банкрот у грудні 2021 (!) року - дєнюжки тю-тю...Бо тепер ще й форс-мажор. Кому тепер форс-мажор цікавий, якщо більшості китайозів жерти особливо то і нічого?
2. Запорож-Січ, слабо знаю питання, але ж дійшло до судових розборок, відповідно питання були, бо інакше все вирішу.ться у досудовому порядку. Дєнюшки - тю-тю. Там дєнюшки, інвестиції, які фсьо....
3. Інвестиції у сонячну програму інвест-няні -шмані - все зроблено, тариф не діє, дєнюшки тю-тю, китайози в а.ує

Як видно нам всім випадки, види втрат та збитків різні, але всі вони торкаються держ.гарантій. Ну що? Хто б з нас це все терпів у будь-якій побутовій ситуації дріб"язковій....Отож
показати весь коментар
24.02.2023 22:01 Відповісти
Мені здається, китайцям варто триматись подалі від корумпованої і кримінальної України 😂

Ми не образимось....
показати весь коментар
25.02.2023 01:32 Відповісти
як що перемовини без умов,
то про що домовлятися
показати весь коментар
24.02.2023 21:48 Відповісти
Китайцы считают, что главное встретиться и напиться, а дальше все решится легко
показати весь коментар
24.02.2023 22:44 Відповісти
закликаємо Китай вести переговори з Тайванем без попередніх умов! Чи ЕТО ДРУГОЄ???
показати весь коментар
24.02.2023 21:48 Відповісти
Тайвань для Китая это как Украина для рашки или как Крым для Украины?
показати весь коментар
24.02.2023 22:45 Відповісти
не порівнюйте !!! Тайвань незалежно країна і союзник США, а Крим це Україна !!!
показати весь коментар
25.02.2023 00:00 Відповісти
Зеля все зробить по феншую, не переймайтесь
показати весь коментар
24.02.2023 21:49 Відповісти
Закликаю Китай не закликати Україну і терористів до переговорів
показати весь коментар
24.02.2023 21:49 Відповісти
С кем говорить,?.... там ***** с чемоданом говна и стадо упоротых имперцев у руля....
пробовал ли Китай разговаривать с Уйгурами...??....
показати весь коментар
24.02.2023 21:50 Відповісти
СИ ИДИ ОТСО-СИ У *****
показати весь коментар
24.02.2023 22:19 Відповісти
MIR VO VSEM MIRE !!!!

показати весь коментар
24.02.2023 21:51 Відповісти
Відразу нах
показати весь коментар
24.02.2023 21:52 Відповісти
Треба створити китайцям кризу щоб вони нею займалися, а не лізли скрізь
показати весь коментар
24.02.2023 21:52 Відповісти
Таким краінам на кшталт Китаю, московіі, Ірану тощо не треба створювати кризу; вони самі з цим прекрасно пораються.
показати весь коментар
25.02.2023 08:44 Відповісти
Закликаю Китай почати вторгнення в кацапстан з метою повернення історічєскі кітайськіх зємєль та справідлівості!.
показати весь коментар
24.02.2023 21:52 Відповісти
Дійсно. Не слов'яни ж заснували Мацкву, а чингізіди. Вони краще розуміють, що таке "арбат" та "кремль".
показати весь коментар
25.02.2023 08:39 Відповісти
Та иди *****, что за долбоебы, что ещё что раз сказать надо? О чем тогда договариваться? Сдать все *****? Идите на жирный японский хер
показати весь коментар
24.02.2023 21:52 Відповісти
Членам Ради Безпеки ООН не варто помилятися з пропозиціями про «тимчасове або безумовне припинення вогню» в Україні, оскільки Росія використає такий крок для поповнення своїх сил і нового нападу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в п'ятницю, 24 лютого.
показати весь коментар
24.02.2023 21:53 Відповісти
Не ваша собача справа!
Сидіть у себе і не тявкайте!
Вас не цікавило те, що кацапи напали на Україну, а нас не цікавлять ваші думки.
показати весь коментар
24.02.2023 21:53 Відповісти
Мені один знайомий киргиз учооа пояснив логіку китайоз. Він каже, що ви європейці не розумієте мишлення азіатів. Так от, китайцям пофіг на Україну, а зараз вони протовкують свій мирний план, щоб Україна якось поступилася ОФІЦІЙНО бодай якимись територіями та щоб увесь світ це визнав. Тому що коли станеться такий прецедент, тоді Китаю взагалі ніщо не буде заважати юридично ні санкціями йти забирати сибірські землі в ослаблений рашці!!! Це підтверджує ще той факт, що паралельно китайці акцентують неможливість використання ядерної зброї, думаю вони зараз хочуть також продавити якусь згоду від расії про заборону ядерки, щоб під час майбутньої інтервенції у Сибір вони мали міжнародну підтримку...
показати весь коментар
24.02.2023 22:09 Відповісти
Тоді тому киргизу треба пояснити і логіку українців , яка виходить з того що українцям пох на китай і його срані - " мирні плани " . І що поступатись територіями в угоду жовтопиким , ми не збираємось .
Тому нехай шукають якісь інші шляхи щоб заволодіти Сибіром .
показати весь коментар
24.02.2023 22:34 Відповісти
І найкращий шанс - військовим шляхом. Причому у китайців не так багато часу - "Акно вазможностєй" закриється зразу ж після вигнання кацапів з усієї території України.
показати весь коментар
24.02.2023 22:55 Відповісти
А мені от цікаво, ядерна війна не повинна вестись ніколи. Це вони про кого? В нас ядерної зброї нема, хіба що АЕС якусь підірвемо, наприклад Курську. Головне, підібрати час, коли дутиме потрібний вітер.
показати весь коментар
24.02.2023 21:53 Відповісти
Поки що я бачу, що Китай точно приєднався до ядерного шантажу. Тільки хитро, рашкою, підставляючи кремль - типу давайте йдіть на умови ***** бо вони кацапи ******* й можуть ядерку почати використовувати
показати весь коментар
24.02.2023 21:54 Відповісти
Это "вєсєннєє обостреніє"? Так ще 5 діб є, може попустить!
показати весь коментар
24.02.2023 21:54 Відповісти
Гниды ускоглазые.
Выпустили короновирус с лаборатории в Ухане, убили сотни тысяч людей, ответствености не понесли.
Могли бы молчать, если совесть есть.
показати весь коментар
24.02.2023 21:55 Відповісти
Поняття "китайці" та "совість"--не сумісні. Те саме й з москалями.
показати весь коментар
25.02.2023 08:30 Відповісти
А не пойти ли тебе,представник Китаю в ООН на Хунь.
показати весь коментар
24.02.2023 21:55 Відповісти
nu katsapy vzhe skazaly, sho minus te sho zahopleno, ne vstup u NATO i t.p. - tse typu ne umova?

a plan Zelens'kogo - umova?

tupi seluki kytaitsi
показати весь коментар
24.02.2023 21:55 Відповісти
"Без попередніх умов" це з кордонів московії та України на час Хрещення Русі?
Тоді точно ніяких умов не було! З того й починати треба!
показати весь коментар
24.02.2023 21:57 Відповісти
Цікаво як буде виглядати фінсько-китайський кордон
показати весь коментар
24.02.2023 21:57 Відповісти
знають косоокі ******** що їх холуй московський відсмоктує і проїбе ось і бісяться бо це й їх поразка, дуже вже не хочуть вони програвати свою проксі-війну))
показати весь коментар
24.02.2023 21:57 Відповісти
Слів нема !!!
показати весь коментар
24.02.2023 21:59 Відповісти
В результаті таких переговорів Україна отримає ще більшу війну, і не відомо чи матиме таку військову підтримку.
Це фактично кремлівський варіант Б, на випадок коли не вдалось окупувати Україну відразу, то захопити частинами.
показати весь коментар
24.02.2023 22:00 Відповісти
Надо ещё китайской фуфловой вакцины купить для Украины,помочь братьям.
показати весь коментар
24.02.2023 22:02 Відповісти
Недавняя эпидемия КОВИД видимо не проходит в "самой демократической стране мира Китае" без вавок в голове у населения, это точно. Не успели своих жмуриков, лежащих во дворах штабелями, посжигать окончательно, уже интересуются где б у других "порядок навести".
показати весь коментар
24.02.2023 22:03 Відповісти
Вузькопльоночна пуїта
показати весь коментар
24.02.2023 22:06 Відповісти
"Китай был крупнейшим торговым партнером Украины в 2020 году, Россия - третья"
показати весь коментар
24.02.2023 22:06 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 22:09 Відповісти
"В первой половине 2021 года Китай сохранил за собой статус крупнейшего торгового партнера Украины"
показати весь коментар
24.02.2023 22:11 Відповісти
УКРАЇНА цей зехер вже проходила з Фрау чим закінчилось- москалі підготовились і вчинили повномасштабне вторгнення. Тому такі перемовини не мають перспективи , нададуть москалям можливість до перегруппування концентрації ударних груп для нового наступу. Китаю це вигідно..... Тепер по суті.. Китай не відмовився від думки про надання військової допомоги москалям це повинно бути у приоритеті нашої дипломатії. І Товариш Сі як і Лукавий не сказали "ні"!!!
показати весь коментар
24.02.2023 22:14 Відповісти
Це вони про убитих студентів на площі Тяньаньмэнь??!!
Мабуть, хотять домовитися за участі Українців про компенсації рідним або, щоб обидві сторони почали цілувати ноги статую Мао дзе дуна!!!
Це ж треба такий маразм пропонувати Українцям!!,
На таку зраду може погодитися тільки монорахамія !!
показати весь коментар
24.02.2023 22:16 Відповісти
Гниды жолтомордые не призывают рашистов вывести войска чтобы война сама собой закончилась а они призывают жертву в дом которой влезли преступники, прекратить сопротивляться. сесть на кухне рядом с телами убитых и обсудить как жертва удовлетворит преступников? Вы там вообще страх потеряли?
показати весь коментар
24.02.2023 22:17 Відповісти
Вибачте таварізчі китайці, але: "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Так з кім там можгно домовлятись???
показати весь коментар
24.02.2023 22:19 Відповісти
любители -сунь *** в чай идите на***...................................................
показати весь коментар
24.02.2023 22:23 Відповісти
Если бы кацапов и китайцев начали отправлять на исторические родины во всех странах мира, на планете стало бы чище и спокойней.
показати весь коментар
24.02.2023 22:24 Відповісти
Китайськи хвойди прям всцикаються кипятком як не хочуть погрому рашки.Гниди
показати весь коментар
24.02.2023 22:26 Відповісти
Ну ось а президент на сьогоднішній пресконференції заявив що хоче поговорити з лідером Китаю,забуваючи що саме туди путін їздив напередодні вторгнення на благословення китаю тобто Китай грає на боці рашистів і так званий мирний план китаю таке враження що він погоджувався в москві ,жодної конкретики хто агресор і хто має вивести війська з окупованих тереторій головне зняти санкції з росії ,це не нагадує заглянути в очі путіну ,тобто Китай ворог.
показати весь коментар
24.02.2023 22:30 Відповісти
Не понимаю, накуя цивилизованное общество вообще спрашивает мнение этого китая?
Цивилизация подразумевает справедливость....а в переговорах агрессора и жертвы какая справедливость? Тем самым китай поксзывает, что оно не цивилизованное....
показати весь коментар
24.02.2023 22:35 Відповісти
Він також заявив, що міжнародна спільнота має "рішуче виступати проти збройних нападів на АЕС чи на інші мирні ядерні об'єкти"
Так вроде как на ядерные обьекты нападает и обстреливает только рашка которая подчиняется не Западу а Китаю. Так что Китай является соучастником етих преступлений и пускай сам себя выпорет или угомонит своего вассала.
показати весь коментар
24.02.2023 22:42 Відповісти
Пора аліЕкспрес в Україні закривати
показати весь коментар
24.02.2023 22:44 Відповісти
Китай все это и затеял в месте с мордором. Но свинособаки не выполнили работу. Теперь начинается грандиозная рецессия в поднебесной из за войны. Надо что то делать.
показати весь коментар
24.02.2023 22:50 Відповісти
Ага , щас
показати весь коментар
24.02.2023 22:53 Відповісти
А оце вже х#я
показати весь коментар
24.02.2023 23:18 Відповісти
vsi chekaly vid Kytau dyvo, a vony vyishly na scenu i golosno perdnuly
показати весь коментар
24.02.2023 23:42 Відповісти
Та якось вже й не очікується від комуністичних таваріщєй нічого іншого, окрім гнилого бла бла бла.
показати весь коментар
25.02.2023 08:19 Відповісти
ya dumav rashka pid kytaem hodyt', a vyishlo sho kytai pid rashkou... otaka fignya malyata
показати весь коментар
24.02.2023 23:43 Відповісти
искренне и от всей души хочется пожелать китаю восстания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с последующим отделением от китая и развалом китая на мелкие государства-провинции... искренне желаю и прошу Бога - подними китай на восстание против дерьмового руководства китая, скинь его и стань свободным...
показати весь коментар
25.02.2023 07:49 Відповісти
Червонопузих таваріщєй повністю викриває термін "украінська криза".
показати весь коментар
25.02.2023 08:15 Відповісти
Косорилиє - Пнх!
показати весь коментар
25.02.2023 08:56 Відповісти
 
 