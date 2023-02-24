Китай у Радбезі ООН: Закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов
Заступник постійного представника Китаю при ООН Дай Бін закликав РФ та Україну розпочати переговори без попередніх умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дай Бін назвав дипломатичні переговори єдиним шляхом для "врегулювання української кризи" – так він назвав агресивну війну, яку РФ веде проти України.
"Ми закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов", - сказав представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвяченому річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну
Дай Бін також застеріг від перетину "червоної лінії", яка полягає у застосуванні ядерної зброї, на тлі загроз ескалації війни. "Не має бути перетнута "червона лінія" – ядерна війна ніколи не повинна вестися", - наголосив представник КНР.
Він також заявив, що міжнародна спільнота має "рішуче виступати проти збройних нападів на АЕС чи на інші мирні ядерні об’єкти". Заступник постпреда Китаю в ООН наголосив на важливості беззаперечного дотримання конвенції про ядерну безпеку та підтриманні конструктивної ролі МАГАТЕ у гарантуванні безпеки на мирних ядерних об’єктах.
1. Державна зернова компанія України (ДПЗКУ) отримала кредитні кошти від чайни мільярди доларів, але не отримала ні зерна, ні відсотків, ні коштів. так відбувалось на протязі 3 років, з перехідними боргами, ДПЗКУ - банкрот у грудні 2021 (!) року - дєнюжки тю-тю...Бо тепер ще й форс-мажор. Кому тепер форс-мажор цікавий, якщо більшості китайозів жерти особливо то і нічого?
2. Запорож-Січ, слабо знаю питання, але ж дійшло до судових розборок, відповідно питання були, бо інакше все вирішу.ться у досудовому порядку. Дєнюшки - тю-тю. Там дєнюшки, інвестиції, які фсьо....
3. Інвестиції у сонячну програму інвест-няні -шмані - все зроблено, тариф не діє, дєнюшки тю-тю, китайози в а.ує
Як видно нам всім випадки, види втрат та збитків різні, але всі вони торкаються держ.гарантій. Ну що? Хто б з нас це все терпів у будь-якій побутовій ситуації дріб"язковій....Отож
Ми не образимось....
то про що домовлятися
пробовал ли Китай разговаривать с Уйгурами...??....
Сидіть у себе і не тявкайте!
Вас не цікавило те, що кацапи напали на Україну, а нас не цікавлять ваші думки.
Тому нехай шукають якісь інші шляхи щоб заволодіти Сибіром .
Выпустили короновирус с лаборатории в Ухане, убили сотни тысяч людей, ответствености не понесли.
Могли бы молчать, если совесть есть.
a plan Zelens'kogo - umova?
tupi seluki kytaitsi
Тоді точно ніяких умов не було! З того й починати треба!
Це фактично кремлівський варіант Б, на випадок коли не вдалось окупувати Україну відразу, то захопити частинами.
Мабуть, хотять домовитися за участі Українців про компенсації рідним або, щоб обидві сторони почали цілувати ноги статую Мао дзе дуна!!!
Це ж треба такий маразм пропонувати Українцям!!,
На таку зраду може погодитися тільки монорахамія !!
Цивилизация подразумевает справедливость....а в переговорах агрессора и жертвы какая справедливость? Тем самым китай поксзывает, что оно не цивилизованное....
Так вроде как на ядерные обьекты нападает и обстреливает только рашка которая подчиняется не Западу а Китаю. Так что Китай является соучастником етих преступлений и пускай сам себя выпорет или угомонит своего вассала.