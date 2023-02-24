Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів" та вдвічі збільшила кількість кораблів

У Чорному морі ворог удвічі збільшив корабельне угруповання. Такі дії ворога можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком збільшено вдвічі – це вже 8 кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і 1 надводний ракетоносій - фрегат, споряджений "Калібрами"", - ідеться в повідомленні.

Як зауважують, на фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами.

В ОК "Південь" заклликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

