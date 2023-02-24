УКР
Новини Санкції проти Росії
Євросоюз не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти РФ через імпорт каучуку, - The Guardian

Вищі дипломати Євросоюзу третій день поспіль не можуть домовитись про десятий пакет санкцій блоку Росії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Передбачається, що зайшли в глухий кут переговори з питання про торгівлю каучуком з Росією, оскільки Польща відкидає вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку.

За даними Reuters, Польща заявила, що пропоновані обмеження на імпорт каучуку з Росії до ЄС включають таку велику квоту звільненого імпорту та такі тривалі перехідні періоди, що на практиці вони не матимуть жодного ефекту.

росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007)
+5
ну, ****, хоч би пара кинжалів,
десь в центрі європи, та щоб по торговому центру в час пік...
я не кровожадібний, але коли каучук оцінюють в життя сотень тисяч людей
рве дах.....
24.02.2023 22:07 Відповісти
+2
24.02.2023 22:19 Відповісти
+1
То особливий, березовий
24.02.2023 22:23 Відповісти
"Pirelli" проти санкцій?
24.02.2023 22:04 Відповісти
курва, потворам каучук в голові, бізнесмени довбані
24.02.2023 22:04 Відповісти
Кацапи цвяхи не можуть виготовити, то звідки в них каучук?
24.02.2023 22:07 Відповісти
ну, ****, хоч би пара кинжалів,
десь в центрі європи, та щоб по торговому центру в час пік...
я не кровожадібний, але коли каучук оцінюють в життя сотень тисяч людей
рве дах.....
24.02.2023 22:07 Відповісти
Отож..ситий голодного не розуміє. Поки по Європі не прилетить, ніюха не буде
24.02.2023 22:22 Відповісти
небойсь каучук на дубинки руснявой мусорне.....
24.02.2023 22:10 Відповісти
ви краще тим каучуком дірки в санкціях заробіть , бо 10 пакет а економіка кацапська жива .
24.02.2023 22:11 Відповісти
Який до біса каучук з підораши, коли його видобувають з соку пальм ?
24.02.2023 22:17 Відповісти
То особливий, березовий
24.02.2023 22:23 Відповісти
24.02.2023 22:19 Відповісти
Мад'яри ґотувалися до анексії Закарпаття? Цікаво, як на це реагували в структурах ЄС та НАТО?
25.02.2023 10:52 Відповісти
24.02.2023 22:29 Відповісти
А когда наступит, абсолютная, полнейшая экономическая изоляция рашки, то, что? её внутреннее товаропроизводство полностью прекратится, промышленность станет, снаряды, ракеты выпускаться не будут? Или как? Всё же сырьё, энергия у неё и так есть, да ещё и останется в стране без продаж в идустриально развитые демократические страны. Так кому от этого будет вред, а кому польза?
24.02.2023 22:33 Відповісти
Если честно, сильно сомневаюсь, что такое возможно. Турки, казахи, монголы, арабы, узбеки, китайцы, индусы, армяне и грузины в случае точечных санкий просто начнут промышлять ооо однодневками вот и все. А запад никогда не пойдет на отключение их от свифта. Они уже умылись, когда рубанули 90% банков рф. Те просто запили свой свифт с Ираном и Китаем. Скоро администрация в Вашингтоне сменится на республиканскую. Скорее всего. А те ребята не леваки демократы, прекрасно знают на чем строится могущество США и точно не допустят создание мировой экономики №2.
24.02.2023 23:21 Відповісти
Но если выберут в президенты рыжее ***** то всё станет ещё хуже.
25.02.2023 13:55 Відповісти
Есть такое, если вы про Трампа. Но поговаривают, что от них будет Де Сантос, а он еще ничего не говорил на тему внешней политики. Поэтому пока вообще сложно хоть что то прогнозировать. Но да, судя по визиту Байдана в Украину, предвыборная гонка началась.
25.02.2023 19:00 Відповісти
ввиду отсутствия каучука для изготовления изделий №2 держатель фаберже импортозаместить иммитатором оного.
24.02.2023 22:51 Відповісти
Орбан, не делай папе нерви!
24.02.2023 22:51 Відповісти
Зажравшиеся циничные твари.
24.02.2023 22:53 Відповісти
Курва, что у вас в голове, а. Если бы не эти "Зажравшиеся циничные твари", половина твоей страны была бы уже окупирована русскими. ЕС херит свою экономику, благополучие и безопасность своих граждан ради вас, отдавая и без того малочисленное оружие бесплатно. А вам все **** мало хотя бы для того, что бы просто научится говорить спасибо.
24.02.2023 23:23 Відповісти
согласен. Из-за какого-то каучука Польша торпедирует весь санкционный пакет. Впрочем, что ждать от того, кто поздравляет иранский режим с годовщиной революции, когда "мопеды" бомбят Украину, и продолжает покупать нефть у россии финансируя бомбардировки украинских городов.
25.02.2023 13:30 Відповісти
Посидишь **** под бомбежками ещё не так запоёшь. Вырастили ***** теперь Украине за вас воюй.
25.02.2023 00:29 Відповісти
распродали всю свою армию, навыбирали тех кто подлизывал путину, получили вторжение.
Ваша страна - ваша ответственность.
25.02.2023 13:40 Відповісти
Фрау меркель хорошо шестнадцать лет на ***** поработала. Почему соссали принять Украину в НАТО. А теперь нажрались дешевым газом и кормите беженцев лохи тупые.
25.02.2023 13:53 Відповісти
Не Меркель распродала вашу армию и не Меркель продолжала торговлю с россией после 14 года несмотря на идущую войну.
Ваша страна - ваша ответственность.
Украину не приняли по тем же причинам, по которым не приняли бы Габон и Кению. Несоответствие стандартам НАТО, отсутствие средств на перевооружение, отсутствие обязательства принять в НАТО.
25.02.2023 14:32 Відповісти
А почему германская армия в жопе. Где она. Её просто нет. Тупой ты однако паша. Радуйся что ***** на вас не напал, уже бы *** у руцких сосали.
25.02.2023 17:20 Відповісти
Немецкую армию тоже развалили украинцы? Или может это Меркель распродала украинские танки, самолеты и за 8 лет бомбаса создала аж целых одну установку "Богдан"?
Повзрослейте наконец.
27.02.2023 12:22 Відповісти
Где гарантии безопасности по будапешскому меморандуму? Почему суки заставили Украину отдать даже тактическое ядерное оружие ? Нахера построили вторую ветку газопровода для свинособак ? Зачем затеяли перезагрузку с мордором после нападения на Грузию ? Где адекватные санкции после захвата Крыма ? Я в курсе что в Германии полным полно ваты.
27.02.2023 14:05 Відповісти
От ган дони - каучуку їм мало.
25.02.2023 08:37 Відповісти
ТАК ЭТО ИЗ ЗА ИТАЛИИ !!! МАФИОЗИ ПРОКЛЯТЫЕ !!!
25.02.2023 16:30 Відповісти
 
 