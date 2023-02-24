4 615 31
Євросоюз не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти РФ через імпорт каучуку, - The Guardian
Вищі дипломати Євросоюзу третій день поспіль не можуть домовитись про десятий пакет санкцій блоку Росії.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Передбачається, що зайшли в глухий кут переговори з питання про торгівлю каучуком з Росією, оскільки Польща відкидає вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку.
За даними Reuters, Польща заявила, що пропоновані обмеження на імпорт каучуку з Росії до ЄС включають таку велику квоту звільненого імпорту та такі тривалі перехідні періоди, що на практиці вони не матимуть жодного ефекту.
Топ коментарі
+5 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар24.02.2023 22:07 Відповісти Посилання
+2 Стрелок
показати весь коментар24.02.2023 22:19 Відповісти Посилання
+1 Марина Нечаева #553345
показати весь коментар24.02.2023 22:23 Відповісти Посилання
десь в центрі європи, та щоб по торговому центру в час пік...
я не кровожадібний, але коли каучук оцінюють в життя сотень тисяч людей
рве дах.....
Ваша страна - ваша ответственность.
Ваша страна - ваша ответственность.
Украину не приняли по тем же причинам, по которым не приняли бы Габон и Кению. Несоответствие стандартам НАТО, отсутствие средств на перевооружение, отсутствие обязательства принять в НАТО.
Повзрослейте наконец.