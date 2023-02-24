Євросоюз не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти РФ через імпорт каучуку, - The Guardian

Вищі дипломати Євросоюзу третій день поспіль не можуть домовитись про десятий пакет санкцій блоку Росії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Передбачається, що зайшли в глухий кут переговори з питання про торгівлю каучуком з Росією, оскільки Польща відкидає вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку.

За даними Reuters, Польща заявила, що пропоновані обмеження на імпорт каучуку з Росії до ЄС включають таку велику квоту звільненого імпорту та такі тривалі перехідні періоди, що на практиці вони не матимуть жодного ефекту.