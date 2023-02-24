Британія, Франція і Німеччина пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі території, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, Велика Британія, Франція та Німеччина розглядають можливість зміцнення співробітництва між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе повернути під свій контроль усі окуповані росіянами території.

За інформацією журналістів, це пов'язано з тим, що деякі західні партнери сумніваються в можливості української армії звільнити від російських окупантів усю територію країни, зокрема, Кримський півострів.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди щодо надання Україні набагато ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів для самооборони після закінчення війни. Сунак наголосив, що цей план має бути включений до порядку денного щорічної зустрічі Організації Північноатлантичного договору в липні.

"За словами французьких, німецьких і британських чиновників, за рік після початку війни Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди розглядають її як спосіб підвищити довіру до України та надати уряду країни стимул для початку переговорів із Росією", - пише видання.

Уточнюється, що офіційні особи "обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах почнуться мирні переговори, повністю залежить від України".

"Але публічна риторика приховує поглиблення сумнівів політиків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо того, що Україна зможе вигнати росіян зі східних областей і Криму, який Росія контролює з 2014 року", - повідомляє видання.

При цьому, журналісти зазначають, що така риторика різко контрастує з публічними коментарями президента Байдена та інших західних лідерів, які цього тижня закликали до єдності у протистоянні російській агресії.

The Wall Street Journal додає, що у Вашингтоні вважають, що після війни Україна повинна мати достатньо озброєння для стримування будь-якого нападу РФ у майбутньому.

