Британія, Франція і Німеччина пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі території, - The Wall Street Journal

нато,україна,єс

За даними The Wall Street Journal, Велика Британія, Франція та Німеччина розглядають можливість зміцнення співробітництва між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе повернути під свій контроль усі окуповані росіянами території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією журналістів, це пов'язано з тим, що деякі західні партнери сумніваються в можливості української армії звільнити від російських окупантів усю територію країни, зокрема, Кримський півострів.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди щодо надання Україні набагато ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів для самооборони після закінчення війни. Сунак наголосив, що цей план має бути включений до порядку денного щорічної зустрічі Організації Північноатлантичного договору в липні.

"За словами французьких, німецьких і британських чиновників, за рік після початку війни Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди розглядають її як спосіб підвищити довіру до України та надати уряду країни стимул для початку переговорів із Росією", - пише видання.

Уточнюється, що офіційні особи "обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах почнуться мирні переговори, повністю залежить від України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що хоче поразки Росії у війні, але не її повного розгрому: "Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде"

"Але публічна риторика приховує поглиблення сумнівів політиків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо того, що Україна зможе вигнати росіян зі східних областей і Криму, який Росія контролює з 2014 року", - повідомляє видання.

При цьому, журналісти зазначають, що така риторика різко контрастує з публічними коментарями президента Байдена та інших західних лідерів, які цього тижня закликали до єдності у протистоянні російській агресії.

The Wall Street Journal додає, що у Вашингтоні вважають, що після війни Україна повинна мати достатньо озброєння для стримування будь-якого нападу РФ у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно надати Україні підтримку для перемоги, а потім не дати історії повторитися, - Столтенберг

Велика Британія (5740) Німеччина (7661) НАТО (6718) Франція (3146)
Топ коментарі
+16
Если Украина не сможет деокупировать даже 1 кв.см своей территории и кацапии в конечном итоге это сойдет с рук, то пусть НАТО или США в отдельности готовятся воевать с КНДР за Южную Корею, с Китаем за Тайвань.......
24.02.2023 22:09 Відповісти
+6
А вони і не припинялися. Чи "сайдьомся ґдєта пасєрєдінє" просто так з'явилося?
24.02.2023 22:14 Відповісти
+5
Сможет
24.02.2023 22:34 Відповісти
Если Украина не сможет деокупировать даже 1 кв.см своей территории и кацапии в конечном итоге это сойдет с рук, то пусть НАТО или США в отдельности готовятся воевать с КНДР за Южную Корею, с Китаем за Тайвань.......
24.02.2023 22:09 Відповісти
24.02.2023 22:22 Відповісти
війна за Тайвань невідворотна, незалежно від результатів війни в Україні. там питання тільки одне: коли?
а дивлячись на теперішні події в світі та на стан ВПК так званих цивілізованих країн, після керування усіляких меркелей та обам, а також на повну стовідсоткову залежність України від них, сумніви в повній деокупації України цілком обґрунтовані.
25.02.2023 09:36 Відповісти
То зелений щось ''фантазує'' про закінчення війни без деокупації Криму. А тепер ще від цих заявочки... Це що, вже якісь ''підкилимні договорняки'' почалися?
24.02.2023 22:10 Відповісти
А вони і не припинялися. Чи "сайдьомся ґдєта пасєрєдінє" просто так з'явилося?
24.02.2023 22:14 Відповісти
вони і не припинялися - Оман згадайте !!! це зелене криворагульне наркоманське лайно яке було готове продати Україну українців за дешеву кацапську електрику длчя метолокомбінатів олігарха коломойського та можливість смішити кацапів на мацковії, знімати за кацапські гроші тупі 95-анальні серіальчики, за квартири в мацкві, Криму !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/3373624be1bd3817162cc9d1d4e4e5961e98198afee0a3409cb11a3b6e2beaf9.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/7742b222b9c96c6a44424b12549713faa609d82da7f14564d1d20582127ffd7f.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png

https://pbs.twimg.com/media/Fn5YFHAXkBQR8b2?format=jpg&name=large

https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg
24.02.2023 23:27 Відповісти
То есть Зе им уже сказал,что в сторону Крыма даже пердеть в Украине запретят.
24.02.2023 22:13 Відповісти
поки ******* не будуть знати що Українські ракети дістануть москву та пітєр,
доти вони будуть нападати
через рік, десять, сто років......
24.02.2023 22:13 Відповісти
Значит не сможет.
24.02.2023 22:26 Відповісти
Сможет
24.02.2023 22:34 Відповісти
Пропозиція гарна, приймається! Але звільнимо усе!
24.02.2023 22:50 Відповісти
Давно пора.
24.02.2023 22:54 Відповісти
Україна деокупує всі свої території!
Україна буде в НАТО !
24.02.2023 22:58 Відповісти
нужны разные сценарии, безусловно. Ультиматумы в стиле «все или ничего», «или я или…» огорчают тех, на чьи деньги предполагается бороться до полного поражения мирового зла. То есть, спонсоры согласны, что зло - это зло, хотя с ним можно, в принципе, выгодно торговать. Они согласны, что зарвавшемуся злу надо давать отпор. Они согласны, что жертва зла вызывает искреннюю симпатию и желание помочь. Но ни один политик в демократическом мире не идет на выборы, обещая бороться с мировым злом до полной победы, не жалея налогов и жизней своих избирателей.
24.02.2023 23:49 Відповісти
 
 