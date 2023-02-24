Росія має припинити війну та повністю вивести війська з України, - лідери ОБСЄ

Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Росію припинити війну, розв’язану проти України.

Спільну заяву Трійки ОБСЄ (чинного, колишнього та наступного голів ОБСЄ) - міністрів закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі, Польщі Збігнєва Рау та Фінляндії Пекки Хаавісто, генерального секретаря ОБСЄ Гельґи Марії Шмід, президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарети Седерфельт і генсека ПА Роберто Монтелли оприлюднено на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вже рік, як український народ змушений протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресивній війні Росії проти його країни. Його стійкість і мужність перед лицем неймовірних і безглуздих руйнувань глибоко надихають", - йдеться у заяві.

Лідери ОБСЄ наголошують, що ця війна є загрозою для європейської та глобальної безпеки та стабільності.

"Це – величезна людська трагедія. Вкрай важливо забезпечити відповідальність за порушення і зловживання правами людини і міжнародного гуманітарного права. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного права", - заявили вони.

У заяві підкреслюється, що потрібно унеможливити "безкарність за міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї, у тому числі за воєнні злочини та злочин агресії", а "винні мають бути притягнуті до відповідальності".

"Наше сьогоднішнє послання чітке: російська агресія має припинитися. Росія мусить припинити порушення міжнародного права, а також принципів і зобов'язань ОБСЄ", - заявило керівництво ОБСЄ.

Лідери Організації підтвердили, що підтримують Україну, її суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнають її невід'ємне право на самооборону.

"Ми підтверджуємо нашу вимогу до Росії негайно припинити війну та повністю і беззастережно вивести свої війська з України", - йдеться у заяві.