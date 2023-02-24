УКР
Новини
8 082 35

Розвідка США: Москва веде переговори з Пекіном про постачання зброї та боєприпасів, - CNN

путін,цзіньпінь

За даними розвідки США, Китай розглядає можливість передати Росії безпілотники і стрілецькі боєприпаси.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Агентство посилається на три джерела, знайомі з даними розвідки, які стверджують, що остаточного рішення в Пекіні ще не прийнято , але переговори між Росією та Китаєм про постачання озброєнь продовжуються.

Джерела стверджують, що з початку вторгнення в Україну Росія неодноразово запитувала у Китаю дрони та боєприпаси, і що можливість таких постачань активно обговорюється в китайському керівництві протягом останніх кількох місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай у Радбезі ООН: Закликаємо Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов

Йдеться, за інформацією розвідки, швидше за все, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї, а не для артилерії. Проте такі постачання означатимуть значне посилення підтримки Росії Китаєм. Досі військове співробітництво Кремля з китайськими компаніями обмежувалося постачанням до РФ захисного спорядження (каски, бронежилети) та супутникових знімків.

Автор: 

боєприпаси (2338) Китай (4822) зброя (7687) розвідка (3915) росія (67242) США (24070)
+11
а зе-лупа буде писати листи таварсічу сі "с виражєнієм гатовнасті встрєтіться", а зелена шобла потиратиме рученята у надії (сподіваюся, марній) одержати бабло з жовтосраких комуняк, аби не довелося звітувати перед заходом за гроші, які дає він...
показати весь коментар
24.02.2023 23:17 Відповісти
+8
Там всего уже не хватает. Слишком интенсивная война.
показати весь коментар
24.02.2023 23:32 Відповісти
+6
Ну а жовтопикі будуть робити круглі очі і показово обуоюватися: "Ти ви шо???Як ви могли навть подумати таке???"
показати весь коментар
24.02.2023 23:03 Відповісти
за узкими глазами ПРАВДЫ невидно
показати весь коментар
24.02.2023 23:13 Відповісти
У лаптєй вже набоїв не вистачає?
показати весь коментар
24.02.2023 23:15 Відповісти
А ты думал, почему вагнеровцам не дают уже снаряды?
показати весь коментар
24.02.2023 23:19 Відповісти
Мова про набої (патрони).
показати весь коментар
24.02.2023 23:23 Відповісти
Там всего уже не хватает. Слишком интенсивная война.
показати весь коментар
24.02.2023 23:32 Відповісти
Як же ***** збиралось воювати з усім світом? Можем паффтаріть.
показати весь коментар
24.02.2023 23:41 Відповісти
a vin i ne zbyravsya, hotiv zahopyty Ukrainu za 3 dni i Tsareva posadyty pravyty
показати весь коментар
25.02.2023 00:25 Відповісти
а тим часом наш Кевлар в єдиному екземплярі воює проти росіян.... як і Богдана https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********


доволі не погана маловідома розробка... ще не знищений
показати весь коментар
24.02.2023 23:26 Відповісти
Проте пан Данілов стверджує що ми "готувалися" до війни...до шашликів ми готувалися...
показати весь коментар
25.02.2023 01:47 Відповісти
Брешит , что они ликвидировали рашистскую агентуру , назначив -ТАТАРОВА, дерьмака, деркача,демченко Баканова, наумова, портнова,Смирнова, …………………
показати весь коментар
25.02.2023 08:15 Відповісти
ty kto takoi? davai do svidaniya!
показати весь коментар
24.02.2023 23:52 Відповісти
***** иди.
показати весь коментар
25.02.2023 00:10 Відповісти
u nih bezlimit na patrony? ty, navernoe, i v vechnyi dvigatel' verish?
показати весь коментар
24.02.2023 23:54 Відповісти
Не безлммит. Но их дохера.
показати весь коментар
25.02.2023 00:12 Відповісти
skol'ko? skol'ko proizvodyat? skol'ko tratyat?
показати весь коментар
25.02.2023 00:20 Відповісти
Я думаю *****. Судя по данным за последний квартал 22 года в РФ снизился % бедности. Одни пошли на утилизацию в Украину, вторые пошли на фабрики, которые как там говорят работают в 4 смены. Но чего вы к патронам докопались, там еще со времен совка запасов мое почтение. Все решает исключительно мощности по производству танков, бмп, арты, ракет и снярядов. Это большая война. Какие нахер патроны.
показати весь коментар
25.02.2023 00:55 Відповісти
Ось і ще один з пунктів мирного плану китайців.
показати весь коментар
24.02.2023 23:50 Відповісти
vse virno, koly man'yak gvaltue zhertvu, treba dopomogty man'yaku...
показати весь коментар
24.02.2023 23:51 Відповісти
А чего было ожидать от этих лицемеров при полном отсутствии у них совести и морали.
показати весь коментар
25.02.2023 00:27 Відповісти
Жовтопикі скучили за санкціями і мискою рису на день.
Разом із США можемо організувати і санкції, і голодуху в чайні
показати весь коментар
25.02.2023 01:20 Відповісти
Ви що...наша влада навпаки планує поставки зерна до Китаю ..."партньори"...
показати весь коментар
25.02.2023 01:44 Відповісти
На одному каналі писали, що китайози переходять на натівський калібр 155. тому в них снарядів 152 калібру як гною. от і можуть вони їх, наприклад, через КНДР чи Іран кацапам сплавляти.
показати весь коментар
25.02.2023 00:31 Відповісти
Значит будут поставлять через третьи страны. Ось зла окончательно сформировалось.
показати весь коментар
25.02.2023 00:35 Відповісти
Косоокі напряму передавати кацапам нічого не будуть. Вони засцять, що Штати і ЄС введуть санкцій і тоді жовтосракі попруться на кацапстан остаточно займати сибірські території. На кацапстані вже волають, що ху*ло вже домовився з косооким сі про здачу територій китайозам в обмін на зброю відомої якості "мадє ін чайна". Вони на тому китаї "кузнєчіков" вже їдять, а з санкціями перейдуть на кацапську "лєбєду" і що тоді сі робити - "китайський мур" від розвалу цементувати?...
показати весь коментар
25.02.2023 01:35 Відповісти
А найвеличніший хоче домовлятися з Китаєм про продаж зерна...ото краса...ми Китаю зерно а вони рашці зброю...здобули...
показати весь коментар
25.02.2023 01:43 Відповісти
вчера в аэропорт Борисполь прибыли два военно-транспортных самолёта ВВС Турции A400М Atlas. Грузоподъёмность одного борта 37 тонн.
показати весь коментар
25.02.2023 02:04 Відповісти
И ЧТО ОСТАНЕТСЯ С УКРАИНЫ?
показати весь коментар
25.02.2023 07:25 Відповісти
Що залишиться від твоєї армії, поки вони там про щось домовляються? Зустрічай твоїх чмобіків у цинкових трунах з-під Бахумуту
показати весь коментар
25.02.2023 08:20 Відповісти
Деякі комуняки, звичайно, будуть махати шашками, на те вони і комуняки, щоби вести таку агресивну демагогію. Але найбільший вплив у Китаї мають не ці шизануті комуняки, а сотні олігархів-мільярдерів, які збагатилися та збагачуються на торгівлі з Заходом та стоять за комуністричною владою, а Президіум китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів, бо їх діти навчаються у США та її долари лежать на іностраних рахунках і вони ніколи не стануть сильно конфліктувати з заходом. Шантажувати будуть, у тому числі і ведучі такі начеб-то переговори. Але якщо і вирішили б постачати зброю, то вже давно зробили б це, поки Путін був на ще коні, і не з'явилося жодної об'єктивної причини почати постачати зброю саме зараз, навпаки ніхто вже не стане покладатися на ного, ідучі на шалені втрати, бо він все пр0срав
показати весь коментар
25.02.2023 08:32 Відповісти
 
 