Розвідка США: Москва веде переговори з Пекіном про постачання зброї та боєприпасів, - CNN
За даними розвідки США, Китай розглядає можливість передати Росії безпілотники і стрілецькі боєприпаси.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Агентство посилається на три джерела, знайомі з даними розвідки, які стверджують, що остаточного рішення в Пекіні ще не прийнято , але переговори між Росією та Китаєм про постачання озброєнь продовжуються.
Джерела стверджують, що з початку вторгнення в Україну Росія неодноразово запитувала у Китаю дрони та боєприпаси, і що можливість таких постачань активно обговорюється в китайському керівництві протягом останніх кількох місяців.
Йдеться, за інформацією розвідки, швидше за все, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї, а не для артилерії. Проте такі постачання означатимуть значне посилення підтримки Росії Китаєм. Досі військове співробітництво Кремля з китайськими компаніями обмежувалося постачанням до РФ захисного спорядження (каски, бронежилети) та супутникових знімків.
