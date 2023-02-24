В разі спроби наступу з Білорусі росіяни до Києва не дійдуть, - Нєбитов

Теоретично повторний наступ росіян на столицю можливий, але вони будуть при цьому зазнавати великих втрат і до самого Києва не дійдуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"У теорії, звичайно, може бути (повторний наступ на столицю з боку росіян – ред.). Але оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, що ми будемо зустрічати ворога аж на наших кордонах. Тому, звичайно, я впевнений, що вони (росіяни – ред.) будуть нести (при спробі повторного наступу – ред.) великі втрати, але до столиці вони не дійдуть", - сказав глава поліції Київської області.

За його словами, те, що задумав президент РФ Володимир Путін, знає тільки сам путін, і проблема РФ полягає у тому, що там одна людина може одноосібно приймати будь-яке рішення.

"Ми з цього і виходимо, і готуємо у складі сил оборони Києва і Київської області, у тому числі й нашу поліцію. І це вже не 24 лютого - ми значно збільшили кількість автоматичної зброї, змінили систему навчання наших працівників. Ми дуже серйозно підготувалися до засобів індивідуального захисту – бронежилети, каски для особового складу", - уточнив Нєбитов.

Він заявив, що поліція столичної області перебудувала свої відділки для того, щоб правоохоронці могли там цілодобово нести службу, не виїжджаючи додому.

"І військові дуже серйозно підготувалися саме на Київщині (щодо імовірності повторного наступу росіян – ред.)", - запевнив глава поліції Київщини.

