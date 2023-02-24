В разі спроби наступу з Білорусі росіяни до Києва не дійдуть, - Нєбитов
Теоретично повторний наступ росіян на столицю можливий, але вони будуть при цьому зазнавати великих втрат і до самого Києва не дійдуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"У теорії, звичайно, може бути (повторний наступ на столицю з боку росіян – ред.). Але оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, що ми будемо зустрічати ворога аж на наших кордонах. Тому, звичайно, я впевнений, що вони (росіяни – ред.) будуть нести (при спробі повторного наступу – ред.) великі втрати, але до столиці вони не дійдуть", - сказав глава поліції Київської області.
За його словами, те, що задумав президент РФ Володимир Путін, знає тільки сам путін, і проблема РФ полягає у тому, що там одна людина може одноосібно приймати будь-яке рішення.
"Ми з цього і виходимо, і готуємо у складі сил оборони Києва і Київської області, у тому числі й нашу поліцію. І це вже не 24 лютого - ми значно збільшили кількість автоматичної зброї, змінили систему навчання наших працівників. Ми дуже серйозно підготувалися до засобів індивідуального захисту – бронежилети, каски для особового складу", - уточнив Нєбитов.
Він заявив, що поліція столичної області перебудувала свої відділки для того, щоб правоохоронці могли там цілодобово нести службу, не виїжджаючи додому.
"І військові дуже серйозно підготувалися саме на Київщині (щодо імовірності повторного наступу росіян – ред.)", - запевнив глава поліції Київщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uploads.disquscdn.com/images/846255fe7a09b3288245546c0fdcc7c4e7ce68d3ab3f948c8ee867f08a9e1449.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/885*************************************************************.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/5a4647ff4d3e52741822a2427515a99fcd86fcc2071bcd0d7d262388d4ac377c.jpg
Шо Ви верзете?? У 41 нас теж визволяли з руйнуванням храмів й вивезенням у концтабори
усе що ви пишете мʼяко кажучи не відповідає дійсності !!! німці полонених українців з окупаційної так звана "ркка" просто віддавали жінкам додому ... в кантабори вивозили кацапів і ще одних представників дуже специфічниї національності, які перівожно б цій "ркка" були офіцеравами, політруками-комуняками, нквдистами ...
перестаньте вже жити червоними комуно-кацапськими міфами і пропагандою - вмикайте мозги !!!
Змішали до однієї кучи все. Це треба яку кашу в голові мати, щоб доказувати, що фашисти звільняли Україну від коммуняк, шляхом нищення українського населення. І що це було файно.
Ви з Боневтіком разом там коксом бавитесь?? Він очуєтітєльную хрінь несе і Ви вигадали гітлерівців-асвабадітєлєй українського народу.
Капець, у дурці день відкритих дверей.
2. корчневий нацизм справедливо покарано в Нюренбергу, а червоний комуно-нацизм не покарано !!! ті кацапи які зараз на нас напали є в своїй переважній більшості нащадки червоних комуно-нацистів !!! вони ж використовують риторику червоних окупантів "ми победілі", "деди ваєвалі", "можем павтаріть" !!! непокаране зло зрростає, ось в чому проблема !!!
Певно,від Сирського мода пішла.
https://novynarnia.com/2021/08/21/nebytov-monument/
доверия государства к своим гражданам нет
поставили заград отряды на границе с ЕС от уклонистов и хватают граждан насильно на улицах на фронт, это что подготовка?