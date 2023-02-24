Позиції ядерних сил Росії не змінилися після її відмови від договору щодо стратегічних наступальних озброєнь, - Пентагон

У Міністерстві оборони США не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви Путіна щодо призупинення участі РФ у договорі СНО-ІІІ.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу для журналістів речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо прикрим, що вони вирішили призупинити свою участь у договорі СНО-ІІІ. Це безвідповідально, враховуючи можливі наслідки того, про що ми говоримо",- зауважив представник оборонного відомства США.

Водночас він підкреслив, що наразі в Вашингтоні не спостерігають, щоби РФ змінила конфігурацію своїх ядерних можливостей.

"Щодо позиції стратегічних сил Росії, ми не бачили жодних ознак того, що вона змінилася, так само як і ми не змінили нашої позиції",- зауважив речник Пентагону.