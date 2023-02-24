УКР
Позиції ядерних сил Росії не змінилися після її відмови від договору щодо стратегічних наступальних озброєнь, - Пентагон

У Міністерстві оборони США не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви Путіна щодо призупинення участі РФ у договорі СНО-ІІІ.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу для журналістів речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо прикрим, що вони вирішили призупинити свою участь у договорі СНО-ІІІ. Це безвідповідально, враховуючи можливі наслідки того, про що ми говоримо",- зауважив представник оборонного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім

Водночас він підкреслив, що наразі в Вашингтоні не спостерігають, щоби РФ змінила конфігурацію своїх ядерних можливостей.

"Щодо позиції стратегічних сил Росії, ми не бачили жодних ознак того, що вона змінилася, так само як і ми не змінили нашої позиції",- зауважив речник Пентагону.

Пентагон (1455) росія (67242) ядерна зброя (1206)
Та що там може змінитися... Вчергове думали полякати світ, але це вже приїлося, отже, не дуже виходить. Ну хоч свої свинособаки потішились "вялічієм" з телевізора і матимуть що обговорити за склянкою якогось шмурдяка.
25.02.2023 01:13 Відповісти
oi, my v pershu chergu - energiya, a vzhe potim material'ni istoty... vzryvaite vzhe svou yaderku, vse sho stanet'sya - my povernemos' dodomu, v svit energii.
25.02.2023 07:22 Відповісти
амеры видят все. В 90-х все ссались кипятком от фотографий вселенной с телескопа Hubble. Так вот, эти Хабблы, только разведовательные, запускали еще в 70-х. Почитайте https://uk.wikipedia.org/wiki/KH-11
С телескопом James Webb аналогичная история, похоже
