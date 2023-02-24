Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з РФ, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пропонували йому розглянути можливість мирних переговорів із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами людей, знайомих з переговорами, під час зустрічі в Парижі на початку лютого Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни.

Макрон додав, що Зеленському зрештою доведеться переключитися і "ухвалювати важкі рішення", повідомляють джерела.

