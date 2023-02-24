УКР
Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з РФ, - The Wall Street Journal

макрон,шольц

За даними The Wall Street Journal, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пропонували йому розглянути можливість мирних переговорів із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами людей, знайомих з переговорами, під час зустрічі в Парижі на початку лютого Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни.

Макрон додав, що Зеленському зрештою доведеться переключитися і "ухвалювати важкі рішення", повідомляють джерела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори, - Зеленський

Зеленський Володимир (25153) Макрон Емманюель (1570) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1402)
+75
НУ ВОТ И ОТВЕТ на вопрос --а НАДО ЛИ УКРАИНЕ ИМЕТЬ СВОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ...ответ и таки да...... чтобы шавки вроде Китая Германии Франции Ирана и прочих конченных Венгрии КНДР залезли под шконку и не варнякали...в нашу сторону...
24.02.2023 23:58 Відповісти
+69
Опять за свое? Когда именно Франция и Германия заключали мир? После того как Берлин капитулировал или после когда Париж капитулировал перед Гитлером и был окупирован?
24.02.2023 23:59 Відповісти
+66
Після Війни, хай русняві *********** з нашої території і будемо говорити, хоч кожен день
24.02.2023 23:56 Відповісти
Коментувати
Когда "потом"?
25.02.2023 08:04 Відповісти
Потом, когда под гнетом союзничков Зе начинает что то про мирные планы рассуждать
25.02.2023 10:08 Відповісти
а бубочка насправді пабєданосєц?)) звучить як, горєц, але набагато крутіше...)))
26.02.2023 07:40 Відповісти
Так і хочеться пропустити через територію України до Німеччини і Франції їх любих друзів з рашки. Хай на своїй шкурі спробують рузькемір. Це якийсь комплекс неповноцінності у европейських друзів *****. Або політична коррупція і тоді нашим друзям у Европі слід замислитись хто у них лідери.
25.02.2023 07:22 Відповісти
Два довбой@ба вмовляють третього. Тільки забули народ України спитати.
25.02.2023 08:05 Відповісти
*****, знову? Треба мабуть їм екскурсію в Бахмут організувати чи в Херсон, щоб посиділи пару діб під обстрілами
25.02.2023 08:15 Відповісти
Знаєте яка професія рахується самою древнішою після повій?Правильно - журналісти.Питання є?
25.02.2023 08:25 Відповісти
Та,як би було таке запропоновано бубочці,то він би побіг на переговори,аж бігом!
25.02.2023 08:28 Відповісти
Ну, так в Омані ж пообіцяв... Мабуть, ше й сказав: "зуб даю"!
27.02.2023 17:37 Відповісти
Знов за своє заскиглили....тільки після звільнення територій!!!!
25.02.2023 09:02 Відповісти
"Наша пісня гарна нова-починаймо її знова".Вони там що, переговорні маніяки?
25.02.2023 09:13 Відповісти
Двом клоунам не вистачає третього.
25.02.2023 09:15 Відповісти
Пох на цих зрадників. Цікаво, а яку думку стосовно миру з росією мають Польща та США?
25.02.2023 09:24 Відповісти
Реально -- Польща та краіни Балтіі. Бо вони добре історію стосунків з московією пам'ятають.
27.02.2023 17:40 Відповісти
"....після Другої світової війни."

а що поточна війна вже фсьо??? ось "закінчимо" війну, тоді і будемо переговорювати!
а поки що з боку мосКАЛів і близько не видно бажання "закінчувати", тому....
25.02.2023 09:40 Відповісти
Рашці підігрує команда зєрмаків, а команда зеідіотів їх відбілює.
25.02.2023 20:35 Відповісти
А Макрон пам'ятає, що Франція підписувала капітуляцію Німеччини?. А не просто "уклали мир після війни"
25.02.2023 09:44 Відповісти
Повернутись до переговорів - щоби що? В першій фразі сказати - вимітайтесь з нашої землі і якщо вони не погодяться - переговори автоматично закінчаться. В ЄС, бачу, теж негативний відбір на високі посади - самих дебілоїдів обирають
25.02.2023 10:03 Відповісти
Ну и где теперь тут на цензоре эти вечные благодарщики всяких Макронов и Шольцев, которые меня банили за то, что я говорил, что передовым странам ЕС пофиг как будет называться нынешняя территория Украины....им бы побыстрее торговлю вернуть....
Эти торгаши обменяют все и всех (ну кроме себя разумеется) для своих меркантильных целей....И плевать им давно на всякие права человека, справедливость и т.п....
Идите, договаривайтесь с маньяком, который вас насилует - говорят эти гребаные торгаши...
25.02.2023 10:03 Відповісти
що можна хотіти від німецько- французьких завуальованих агентів???
25.02.2023 10:07 Відповісти
25.02.2023 22:21 Відповісти
Купленные ****** американские издания стали вбрасывать много дезинформации в интересах кремля. ФБР пора начинать работать.
25.02.2023 10:17 Відповісти
Байден визитом в Польшу показал что теперь место французов и немцев возле параши.
25.02.2023 10:18 Відповісти
они что историю в школе не учили совсем --- гитлер францию розхерячил за два месяца , потом приказал чтобы нашли вагон в котором германия капитулировала в первую мировую и франция там подписала капитуляцию , КАКИЕ ТАМ БЫЛИ ПЕРЕГОВОРЫ , когда антигитлеровская коалиция ************ германию и приняла капитуляцию КАКИЕ ТАМ БЫЛИ ПЕРЕГОВОРЫ --- между рф и японией до сих пор нет мирного договора , острова итуруп , шикотан , хабомаи , кунашир были окупированы и анексированы ссср , япония никогда не признает эту анексию так же как крым никто не признает за ********** --- короче войны далеко не всегда заканчивались переговорами
25.02.2023 10:23 Відповісти
ПЕРЕГОВОРЫ С ЧИКАТИЛО
25.02.2023 10:26 Відповісти
Макрону не прийшло у безтолковку, що спочатку Німеччина зазнала ніщивної поразки, а лише потім Франція стала мати з нею справи? Правда, раніше мало місце підписання чогось там уКомп'єнському лісі у пам'ятному вагоні маршала Фоша. Доля усіх підписантів і тих хто погодив це підписання, як з французької так і з німецької сторони, якось не надихає.
25.02.2023 10:31 Відповісти
.

цього недостатньо. не тiльки капiтуляцiя Нiмеччини, але i її окупацiя. без окупацiї не було б i Нюрнбергського трибуналу...
тому великий сумнiв, що можливо притягнути до трибуналу пуйло та його шоблу...

але трибунал органiзовувати все рiвно необхiдно, щоб засудити, хоча б заочно, пуйло, всю верхiвку рашистської шобли, рашистських пропаГандонiв та саму фашистську iдеологiю рашизму...
25.02.2023 14:59 Відповісти
Ну, можна накинути такий економічний зашморг, що населення РФ задумається: "Чи не відкупитися тим путіним та іншими злочинцями, аби не позбавляти своїх дітей можливості нормального розвитку?".
25.02.2023 23:36 Відповісти
Macron et Scholz sont des ventres mous. Négocier avec Poutine ? Quelle plaisanterie.
25.02.2023 10:35 Відповісти
Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни

===================

Є одне АЛЕ! Вони укладали мир, коли німецьких військ не було на території Франції. Нехай русня у#обує з наших територій і лише тоді можемо говорити про мир. Ці західняки ніяк не можуть зрозуміти, що давши можливість рашці зайняти хоть клаптик чужої території вони отримають не мир а нову війну. Ще страшнішу, оскільки русня все-таки вчиться на своїх помилках. Не відміну від Заходу чи нас.
25.02.2023 10:36 Відповісти
.

якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.

або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.

не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.

все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
25.02.2023 15:14 Відповісти
ДВІ ПАСКУДИ.
25.02.2023 10:48 Відповісти
Шольц-Макрон мы с Тамарой ходим парой.
25.02.2023 11:23 Відповісти
По-перше, тут ключові слова: "ПІСЛЯ ВІЙНИ", а по-друге, трампівськім помиєчним виданням вірити - себе не поважати!
25.02.2023 11:34 Відповісти
це все протрампiвське лайно, як i Fox News, Politico та iншi cмiтники... пiдiграють паРашi...
25.02.2023 12:23 Відповісти
Переговори тільки після звільнення нашої землі!!! А поки що - макрон та шольц - ПНХ!!!
25.02.2023 12:29 Відповісти
А если они вас туда пошлют?
25.02.2023 21:11 Відповісти
Как потомки бежавших от российской революции дворян помогают Путину возрождать империю 24/02/2023

Во ФРАНЦИИ они стали оплотом путинского режима, вербуя союзников среди политиков и бизнесменов.

Во Франции главным ресурсом российской «мягкой силы» стали потомки белоэмигрантов - представители дворянских родов. Будучи уже французами, многие из них тем не менее годами сотрудничали с российской властью, помогали Кремлю вербовать союзников среди французской оппозиции и бизнес-сообщества, продвигали нарратив о западной русофобии и геноциде жителей Донбасса.

Сегодня связанные с ними структуры при поддержке МИД РФ проводят акции против НАТО и «киевского правительства».

https://crime-ua.com/node/30483
25.02.2023 12:34 Відповісти
Я прочитав статью в "The Wall Street Journal". Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з РФ тому що не бачать бажання Зеленського відвоювати Крим.
25.02.2023 12:43 Відповісти
Ну - все так... зеленський взагалі не бажав воювати з рашкою, а навпаки планував - згідно з оманьскими угодами - лягти під неї за три дні,

Але йому не пофартило з українським народом - казацьким родом, в якого була на цю позу інша точка зору... Тоді зеленский до кінця весни 22-го таємно намагався "домовитися посередині"...

Тут вже його взяли за яйця по 17 західні партнери, що не так вже замало вбухали сюди грошей, щоб все це звелося нанівець...

Отже не судиться зеленському поцілувати х**ла в очко, як бі він цього не бажав... бідолажний хлопець... але жалю до нього, чомусь, немає..

П.С. Зверніть увагу! Як тільки зелю обрали - беня оголосив в медіа-просторі пропозицію "Давайте продамо рашці Крим за 130 лярдів й виправимо фінансове становище... ТО, мабуть, аванс їм шз зелею х**ло заплатив...
Тому й нема в нього бажання. Бо це вже доведеться віповідати за слова перед бандюганами х**ла особисто - по поняттям. ТОму й "не має бажання відвойовивати Крим" ...
25.02.2023 13:52 Відповісти
За три года действующая власть не закупила ни одного артиллерийского снаряда и ни одного ПТРК "Стугна".

"Путину фактически сдали коридор в Крым.

Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?

Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".
25.02.2023 17:49 Відповісти
Руководство Украины предало Украину и украинцев... Потому и не пускает на пресс-конференцию свободную прессу. Потому и не отвечает.

Но ответить придётся.
26.02.2023 00:08 Відповісти
Еще пара
-антимдемократический, коррупционных законов...
-нарушений прав человека (в том числе и бойцов ВСУ)...
-изгнаний депутатов из Рады (Лерос)...
-еще пара пойманных ЦРУ и МИ6 попыток подстольных переговоров и фактов готовности компрормиссов в рашкой...
-ещё несколко офигенных краж на дороги и пиарТВ из бюджета воюющей страны -
и мечта зермака сбудется :

Запад просто скажет: Мы защищаем демократические страны. Мы не защищаем диктатуры воров и казнокрадов. Иди нах к своему х**лу - ибо ты точно тако е же х**ло, .

А зермакам только этого и надо..Они ещё до навалы выгребали на х**лостан.
25.02.2023 12:55 Відповісти
Мир нужен всем , после переговоров кто повесит кацапскую тварь ***** за яйца ? кто ответит за уничтожения Украинского народа ?
25.02.2023 13:26 Відповісти
Як ви вже дістали з цими переговорами. Німеччина і Франція і порівнянні із свинорилими, це два різні світи.
25.02.2023 13:29 Відповісти
Ця преса підтримує рижого. В Україні в неї є головний конфідент Дерьмак, саме він включає платівку договорняка і "шикує" в ОПі гробарів на переговори. Видно, манкурта Козака ренімували в Кремлі. Гробарі вже раз в Стамбулі погодились, зараз знову розганяють "тему". Вже на Макрона пальцем показують.
25.02.2023 14:15 Відповісти
эти идиоты непуганные европейские забыли 1812 год и 1945 год!забыли то что к ним в париж и берлин кацапы уже приходили!так они им враз напомнят!если память отшибло
25.02.2023 15:03 Відповісти
страны непуганных идиотов живущих в сытой и оторванной от мира реальности.
25.02.2023 15:06 Відповісти
В мене просте питання до всіх, хто проти будь-яких переговорів і за війну до повної перемоги. А ви вже на фронті?
25.02.2023 16:12 Відповісти
Ще один "уставший от войни".
Вже раз "усталі", блд, закінчилось вибором прокремлівського президента, добре що я був за Пороха.
25.02.2023 19:01 Відповісти
Тіх ще на мапі не було, а КИЇВ вже існував!!!- то хто кому буде "диктант" робити?- яйця курці, чи?...???
25.02.2023 17:03 Відповісти
курицу научит петух.
25.02.2023 17:55 Відповісти
навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни. Джерело:
Пєдіки - по вашому Німечина залишила за собою частину території Франції після своєї капітуляції ??? Про який мир можна говорити Україні з кацапами коли чи не 20 % України окуповано рашею.
25.02.2023 19:00 Відповісти
25.02.2023 19:03 Відповісти
Никаких переговоров
25.02.2023 20:39 Відповісти
Гострі на слівце британці навіть придумали новий термін: "Шольцинг". Вгадайте, які ключові якості має мати людина, яка займається Шольцингом?
25.02.2023 21:54 Відповісти
c}{yялі куколди?
25.02.2023 22:44 Відповісти
Відверто кажучи - ні трохи не здивований.
25.02.2023 23:58 Відповісти
A чего все так возбудились? Да, после войны надо будет вернуться к переговорам со срашкой. Бо она никуда не денется, не распадется на 64 паханата и США не спалят ее в ядерном огне.
Нужно будет утрясать вопросы по репарациям, по отселению ждунов из Донецка и Мариуполя на историческую родину, по установлению пограничных переходов наконец. Нужно будет добиваться возвращения из сибири пленных и арестованных украинцев, нужно будет решать вопрос где и как далеко от границы могут находиться руснявые ваеваки - все это придется решать на переговорах с ху.ловской сраисей. Этого не избежать.
Придется принимать и трудные решения, хоть Бонэвтику, хоть следующему президенту - миловать сраицев осужденных в Украине , возвращать назад , досиживать срока, наловленных вагнеровских выродков, которым вероятно в свое время было обещано убежище в Украине. И еще миллион всяких вопросов.
26.02.2023 00:55 Відповісти
Это эксперимент, как нашими комментаторами легко манипулировать враньем. Имею ввиду враньем статьи цензорнт.
Ведь всем известно, что макрон и шольц против переговоров сейчас. А здесь, чтобы было легче брехать, сослались на иностранную статью, но наверняка все извратив, во всяком случае не указав, что рекомендации относятся к будущему. За такое писак надо наказывать.
26.02.2023 22:53 Відповісти
яке кончене
26.02.2023 01:19 Відповісти
Що там гавкають ці недоноски, не має жодного значення.
26.02.2023 06:27 Відповісти
Кто писал эту дурацкую статью. Имею ввиду в сенсорнет. Всем известно, что Макрон и Шольц категорически против переговоров сейчас. Наверняка имеется ввиду что после капитуляции мордора. Но в этой стате перевернули на голову, что сейчас предлагают переговоры. То ли кто-то что-то не понимает или врет.
26.02.2023 22:45 Відповісти
В України уже є договір з росією, якщо Макрон і Шольц не знали. І це не ті тільки меморандум. Якщо не помиляюсь, це договір про дружбу і співробітництво. І що це дало? До речі: Франція і Німеччина теж підписували мирний договір - у 1940, коли Британія воювала з Гітлером. Це про нього говорив Макрон?
28.02.2023 07:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 