Ухвалений закон про харчування в Міноборони містить норму, яка дозволяє ухилятися від публікації цін на продукти, - Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов заявив, що прийнятий Верховною Радою закон про розкриття ціни харчів по контрактам Міноборони дозволяє ухилятися від публікації цін на продукти, якщо Міноборони переназве їх "раціонами" або "меню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ніколов зазначив: "Верховна Рада прийняла таки закон про розкриття ціни харчів по контрактам Міноборони. Це рівно те, про що я писав у своїй статті з самого початку: "…достатньо просто повернути для публікації у Prozorro дані про ціну за одиницю товарів, які купує Міноборони. Не про обсяги контрактів. Не про адреси складів. Лише про ціну картоплі, бронежилетів і берців".

Але наскільки я зрозумів, прийнята редакція дозволяє Резнікову спетляти. Бо у законі вимагається оприлюднювати ціни харчів з каталогів. Але якщо Міноборони переназве їх "раціонами" або "меню" - знову можна не публікувати. Бо закон же не вимагає оприлюднювати ціни з "раціонів". Бо він же про нинішні каталоги)))".

Також журналіст зазначив, що Анастасія Радіна, Олександра Устінова та ЦПК проробили гігантську роботу по просуванню цієї простої нормиу законі.

"Якщо і коли контракти будуть зрештою відкриті, ви зрозумієте чому Резніков досі не оприлюднює накладних)) Спетляти не дамо", - резюмував Ніколов.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.