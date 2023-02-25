УКР
Ухвалений закон про харчування в Міноборони містить норму, яка дозволяє ухилятися від публікації цін на продукти, - Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов заявив, що прийнятий Верховною Радою закон про розкриття ціни харчів по контрактам Міноборони дозволяє ухилятися від публікації цін на продукти, якщо Міноборони переназве їх "раціонами" або "меню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ніколов зазначив: "Верховна Рада прийняла таки закон про розкриття ціни харчів по контрактам Міноборони. Це рівно те, про що я писав у своїй статті з самого початку: "…достатньо просто повернути для публікації у Prozorro дані про ціну за одиницю товарів, які купує Міноборони. Не про обсяги контрактів. Не про адреси складів. Лише про ціну картоплі, бронежилетів і берців".

Але наскільки я зрозумів, прийнята редакція дозволяє Резнікову спетляти. Бо у законі вимагається оприлюднювати ціни харчів з каталогів. Але якщо Міноборони переназве їх "раціонами" або "меню" - знову можна не публікувати. Бо закон же не вимагає оприлюднювати ціни з "раціонів". Бо він же про нинішні каталоги)))".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Також журналіст зазначив, що Анастасія Радіна, Олександра Устінова та ЦПК проробили гігантську роботу по просуванню цієї простої нормиу законі.

"Якщо і коли контракти будуть зрештою відкриті, ви зрозумієте чому Резніков досі не оприлюднює накладних)) Спетляти не дамо", - резюмував Ніколов. 

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Міноборони продукти ціни Ніколов Юрій
Топ коментарі
+46
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
показати весь коментар
25.02.2023 00:09 Відповісти
+41
показати весь коментар
25.02.2023 00:55 Відповісти
+40
показати весь коментар
25.02.2023 00:14 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
показати весь коментар
25.02.2023 00:09 Відповісти
Тим більше, коли гниди є українськими лише за громадянством, а за походженням і світоглядом - далекі від українців. Але українські дебіли їх обрали. Після 2010 етнічних українців у владі і не видно за кацапами і пейсами - і результати відповідні
показати весь коментар
25.02.2023 01:38 Відповісти
А хто допустив? Допустила УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА. Чомусь вектор руху України з 90-х визначали письменники і колишні функціонери КПРС - апріорі найбільш продажна частина суспільства. Резльтат? маємо те, що маємо. А потрібно, щоб Україною правили генерали, які знають ціну незалежності і суверенітету.
показати весь коментар
25.02.2023 12:45 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
26.02.2023 07:30 Відповісти
******, теперь можно пилить бабло СМЕЛО !!!! БРАВО ЗЕЛЯ !!!!
показати весь коментар
25.02.2023 00:10 Відповісти
суки зелені даліхочуть красти !!! коли вони вже нажруться ???
показати весь коментар
25.02.2023 00:10 Відповісти
Велике крадівництво продовжується.
показати весь коментар
25.02.2023 00:13 Відповісти
Ніколи. Клептомани не можуть самостійно припинити красти. Без допомоги тут ніяк.
показати весь коментар
25.02.2023 01:04 Відповісти
головний біль найефективніше лікує гільйотина
показати весь коментар
25.02.2023 09:00 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 00:14 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 00:17 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 09:27 Відповісти
Якщо є каталог харчів,то меню чи раціон складається з цього каталогу. Меню це і є сам каталог, а раціон це підрахунок калорій, вітамінів, тд.
показати весь коментар
25.02.2023 00:15 Відповісти
Так, Ви там не плутайте найвеличнішого дієтолога.
показати весь коментар
25.02.2023 00:17 Відповісти
А дійсно, коли ви готуєте обід,то складаєте меню з каталогу наявних харчів, а потім прораховуєте грами, корисність і тд.
показати весь коментар
25.02.2023 00:22 Відповісти
Караул..я їх не рахую))
показати весь коментар
25.02.2023 00:27 Відповісти
Тобто картопля тепер поштучно буде??
показати весь коментар
25.02.2023 00:16 Відповісти
Макарони теж.
показати весь коментар
25.02.2023 00:18 Відповісти
Тоді тільки павутинку й зірочки нехай закупають!)))
показати весь коментар
25.02.2023 00:21 Відповісти
Борідку висмикнути по волосині, а на лисину щохвилини гидити.
показати весь коментар
25.02.2023 00:20 Відповісти
Вже чотири роки ця наволоч зайнята виключно тим, що вишукує способи, як обійти закон та узаконити беСпредел.
показати весь коментар
25.02.2023 00:27 Відповісти
Ну так не зря же Татарова и ему подобных держат в команде.
показати весь коментар
25.02.2023 00:30 Відповісти
Офтоп, не по темі. Таке часто на ютубі ? Зображення не зміг залити.

https://kept.com.ua/M72/РІК_-_авторський_документальний_проєкт_Дмитра_Комарова__Частина_перша.png
показати весь коментар
25.02.2023 00:28 Відповісти
Великий борец Нации, всех поборол. И олигархов и российское присутствие в Украине и Киев деокупировал... А вот с коррупцией что то никак.
P.s. Ну раз побороть не получается, тогда надо возглавить. В этом их зе-***** преуспела, как никто другой.
показати весь коментар
25.02.2023 00:29 Відповісти
Даремно Ви так.
Чоловічище героїчно відбив 12 штурмів на ОП, при цому харчувався виключно мівіною ледве розбавленою теплою водою, а так його.
показати весь коментар
26.02.2023 07:27 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 00:55 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 09:31 Відповісти
Нічо сєбє що задумали, хотіли відважних захисників України з міністерства яєць залишити без мільярдних премій після нових контрактів? А харчєватца чим будуть ці поважні свині?
показати весь коментар
25.02.2023 01:03 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 02:37 Відповісти
бовтун
показати весь коментар
25.02.2023 09:05 Відповісти
це 5 (п'ять) балів!!!! Номінація на "фото" місяця!
показати весь коментар
25.02.2023 12:39 Відповісти
Анекдотична історія. Птахофабрика бере кредит в Держбанку, вказує на що, надає заставу, банк погоджується. Мета купівля сортових яєць за кордоном для вирощування курей-*******. Через два роки фабрика лежить, банк звертається з позовом про накладення арешту на предмет застави. Іде суд, позичальника нема, представник банку, супроводжуваний СБУ, заявляє вимогу про арешт предмету застави, яка складається.....з поголів'я молодняка курей. Суддя почав сміятись, згодом починають сміятись усі. В кінці кінців докликались ліквідатора, той пояснив, що з радістю виконає, але поголівя не було, не має і не буде.
А суть проста для пересічного. Кредит взяли, поділили, взяли в суді рішення щодо відсутності застави, кредит списали і окей. Так і тут - продавець продає по 6 грн,, бо візьме по 17, залишаться сліди, а покупець купує за 17,11 грн по дорозі розходяться по якорним пайщикам. Чому саме продукти - бо облік неможливий. Так само як відра,віники, папір тощо. Так само будуть торгувати словом -раціон, там ще легше буде.
показати весь коментар
25.02.2023 03:51 Відповісти
А яйця як будуть рахувать? Окремо жовток і білок, два замість одного, це скільки ж грошенят натирить тільки на яйцях можна!
показати весь коментар
25.02.2023 04:26 Відповісти
Чому закриті коментарі до даного матеріалу ? https://biz.censor.net/resonance/3401726/vidjym_oblgaziv_firtasha_chomu_monopoliya_naftogazu_moje_staty_seredovyschem_dlya_koruptsiyi
показати весь коментар
25.02.2023 07:21 Відповісти
Коли йдеться про монополію не можуть бути не які коментари !
показати весь коментар
25.02.2023 12:28 Відповісти
Ворьё присосалось к госбюджету, всё так по-домашнему, а тут какие-то журналисты мешают обогащаться за чужой счёт.
показати весь коментар
25.02.2023 08:30 Відповісти
а ***** тоді цей закон
давайте саджати щоб підсудний не знав за що
відбирати майно без пояснень
показати весь коментар
25.02.2023 08:35 Відповісти
Та ото і сьогодні в Spiegel пишуть про українську корупцію. Прикриваючись війною, Зеленський і його охфіс зробили все аби вернутися в часи Януковича. Позакривали медіа, Прозорро, , заборонили мітингувати. Вони почувають себе безкарними і захищеними від ворога, бо їхні сраки захищають наші хлопці. Цікаво, якщо вийти на мітинг, то будуть поліціянти кидати активістів в каталажку?
показати весь коментар
25.02.2023 08:57 Відповісти
А що, були сумніви? Поки зетварин не почнуть залежати на палі, толку не буде!!!
показати весь коментар
25.02.2023 09:04 Відповісти
Все як на Роісє - якщо щось визиває незручні питання, треба це засекретити.

В той час, коли сотні тисяч українців бьються насмерть за свободу, ЗЄ перетворює Україну на Білорусь.
показати весь коментар
25.02.2023 09:05 Відповісти
Диктатура не пройдёт.
показати весь коментар
25.02.2023 10:12 Відповісти
кончені!
показати весь коментар
25.02.2023 10:16 Відповісти
Та зрадники !
показати весь коментар
25.02.2023 12:25 Відповісти
Зелохи схавають все, так само як схавали кілограмові яйця! Зате у них є *************************** - Боневтік-1й!
показати весь коментар
25.02.2023 11:52 Відповісти
а кто сомневався
показати весь коментар
25.02.2023 12:12 Відповісти
Чому не повернутися до старої системи харчування? Національна гвардія досі харчуеться за нею і зовсім не схудла. Треба прибирати експерімент Полторака!
показати весь коментар
25.02.2023 13:46 Відповісти
Просто гниди зелен
показати весь коментар
25.02.2023 15:26 Відповісти
А як робило КАЗАЦТВО при такому розкладі??? Хай "рада", "зелені" та їм подібні листануть ІСТОРІЮ КОЗАЦТВА!!!
показати весь коментар
25.02.2023 17:09 Відповісти
Тобто варіант "не красти, хоча б під час війни і хоча б у армії" не розглядався?
показати весь коментар
25.02.2023 18:02 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:22 Відповісти
Стефанчук-Зеленський, мабуть, пильнують, щоб мародери на крові від Шмигаля-Резнікова, не крали на потребах та послугах для Захисників України!!!
Кров Українців не водиця, привладним треба відзвітуватися!!!
показати весь коментар
25.02.2023 19:24 Відповісти
Зі злодіїв чесних не зробиш...
показати весь коментар
25.02.2023 19:35 Відповісти
ЗЕгниды, валите в ОТСТАВКУ!!
показати весь коментар
25.02.2023 20:44 Відповісти
Зараз й не дізнаєшся скільки яйця Резнікова коштують
показати весь коментар
25.02.2023 20:57 Відповісти
 
 