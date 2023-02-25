Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану", який запропонував Китай, - Кулеба
Українська сторона вивчає пропозиції Китаю щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України, але вони, як і інші аналогічні ініціативи, мають відповідати ухваленій резолюції Генасамблеї ООН.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив журналістам у п’ятницю після засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці війни РФ в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми бачили фінальну версію плану вчора ввечері. Є певні елементи, з якими ми погоджуємось. Є принаймні один елемент, з яким ми не погоджуємось – про "односторонні санкції". Ми вважаємо, що санкції – важливий інструмент. Та загалом це цікавий документ. Ми його вивчаємо, ми маємо вивчити його від початку до кінця й зробити власні висновки", – зазначив Кулеба.
Міністр позитивно оцінив той факт, що Китай "виклав власну всебічну позицію щодо цієї війни".
"Та мусимо чітко заявити: вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка окреслює принципи та ключові елементи того, як ця війна має завершитись. І будь-що, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати", – наголосив він.
Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку 500 000 тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» Володимира Люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
мирном- хитром плане* нет пункта про вывод росийских войск и восстановление границ Украины до 91 года ето ничего страшного?
Повага до суверенітету всіх країн Джерело:
Що якби натякає на офіційну карту ООН і те що рф порушує суверенітет України. Хоча можна трактувати і по іншому бо рф включила землі в свою конституцію, но є нюанс цим вона зробила себе не суверенною так як ці землі ніхто не визнає та не поважає...
https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png
https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
Якщо Д'єрмак і Агрохімія тримають тебе у заручниках, шмигальни лівим оком!
Але найвеличніший хоче зустрічі, а США дивляться на усе це і думають ти шо дибіл??
Гарну аналітику Китаю описав Артур Харитонов "https://www.youtube.com/watch?v=23xYjsrtYTs&t=5s Регулювання народжуваності в Китаї. Від штрафів за народження до заборони абортів". І про це треба говорити.
Попробувати якось отримати волонтерку від Китаю, а ще краще зброю у вигляді пари десятків танків.
Но для цього їх треба переконати що з рф вони не тільки програють, но і скоріше за все будуть знищені, і мінімум їх чекатиме доля ссср. Треба показати їм переваги бути з Україною і можливі бонуси у вигляді розумного тихого дерибану ресурсів рф та можливості збереження глобальної торгівлі і доступності ринків для Китая.
Поки війна раша в Китай продає всі ресурси нижче ринку, повністю відкрила свій ринок, віддає всі свої військові розробки....
Єдине що спонукало зараз Китай вилізти, це можливість надання нам авіації і що може призвезти до розвалу раші або до ядерки.... В результаті чайна втратить постачальника ресурсів і буде залежати знову від Австралії і штатів...
А пліснявих зрадників практично все влаштовує
А тих що з іноземним прапором ви взагалі ніякого морального права не маєте щось писати чи радити...