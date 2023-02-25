Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану", який запропонував Китай, - Кулеба

Українська сторона вивчає пропозиції Китаю щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України, але вони, як і інші аналогічні ініціативи, мають відповідати ухваленій резолюції Генасамблеї ООН.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив журналістам у п’ятницю після засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці війни РФ в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми бачили фінальну версію плану вчора ввечері. Є певні елементи, з якими ми погоджуємось. Є принаймні один елемент, з яким ми не погоджуємось – про "односторонні санкції". Ми вважаємо, що санкції – важливий інструмент. Та загалом це цікавий документ. Ми його вивчаємо, ми маємо вивчити його від початку до кінця й зробити власні висновки", – зазначив Кулеба.

Міністр позитивно оцінив той факт, що Китай "виклав власну всебічну позицію щодо цієї війни".

"Та мусимо чітко заявити: вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка окреслює принципи та ключові елементи того, як ця війна має завершитись. І будь-що, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати", – наголосив він.