Протягом 24 лютого авіація ЗСУ завдала 14 ударів по зосередженню росіян, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по позиціях росіян 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА "Ланцет"", - зазначається у повідомленні. \
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар25.02.2023 02:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Николай Тесля #421235
показати весь коментар25.02.2023 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль