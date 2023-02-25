Протягом 24 лютого авіація ЗСУ завдала 14 ударів по зосередженню росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по позиціях росіян 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА "Ланцет"", - зазначається у повідомленні. \

