Протягом 24 лютого авіація ЗСУ завдала 14 ударів по зосередженню росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по позиціях росіян 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА "Ланцет"", - зазначається у повідомленні. \

Вітали орків з річницею. Багатьох демобілізували.
25.02.2023 02:12 Відповісти
А Байден каже шо Украīнi не треба F-16.
25.02.2023 09:24 Відповісти
 
 