Ця величезна озброєна маса спонукала шукати рішення, - Залужний про те, як вдалося зупинити російську армію
Попри масштаби російського війська, завдяки продуманим рішенням українцям вдалося зупинити його в перші дні повномасштабного вторгнення
Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Росія – країна, де воєнна наука, на його думку, розвинена на доволі високому рівні. Тому підготовку до питання повномасштабного вторгнення Росія здійснювала комплексно, а операцію ворог планував доволі детально.
Проте 8 років війни навчили українців воювати, чого росіяни від нас не чекали.
"Ми були в дуже складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би в найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від вирішення своїх основних стратегічних задач і зосередився на інших", – сказав Залужний.
Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити. Зокрема, як розповів генерал-полковник Олександр Сирський, під Києвом було побудовано класичну оборону, поєднану з діями мобільних підрозділів, які проводили активну оборону та контратакували. А всю місцевість прикривали підрозділи стійкої оборони. Групи часто переміщувалися, для укриття використовували старі доти. Лінія оборони Києва в багатьох місцях проходила фактично по лінії оборони Другої світової війни.
"Воєнна історія показує, що значно менші за розмірами й бойовим потенціалом армії перемагали ворога. Ця величезна маса, озброєна ракетами, літаками, гарматами мільйонами снарядів, спонукала нас до того, що ми мали шукати відповіді. Ми мали в найкоротший термін завдати ворогу максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", – додав Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дякувати Богу що саме в нцей час в нас був Залужний, бо зелені злили б Україну
Так, в рашці сильна військова традиція, але вроджена вада традиції це заскорузлість
Надмірна мілітарізованість рашки і зокостенілість її і згубить
https://hromadske.ua/posts/ne-bude-valyeri-to-chi-budemo-vsi-mi-u-ridnomu-misti-zaluzhnogo-za-jogo-zdorovya-stavlyat-svichki?tag=valerij-zaluzhnij
а то він з великою підтримкою США
вирішив сам піти шукати правди в китаю які ***** пишуть і є віорогами США (тобто вести якісь переговри сам з китаєм)
(повний розумовий штиль), а
Порох - глибина 🤔
Тут так сталось що все вирішив українській народ, принаймі краща його частина: чоловіки, жінки, хлопці та дівчата віддані своєї державі і готові пожертвувати життям, здоров'ям, а хтось грошима заради неї. І добре що у перші дні війни поки наші війська оговтувались, були добровольці які палили та знешкоджували ороч'ї руснячі колони.
То про що думає український народ ??
https://bykvu.com/ua/bukvy/napevno-ia-shchos-zrobyv-raz-my-v-deokupovanomu-kyievi-zelenskyi-vidpoviv-chy-shkoduie-shcho-zaperechuvav-napad-rf/
"Семь бед - один ответ:
во все виноват Порох!"
"Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було - ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я - президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу", - резюмував Зеленський.
це все!!!недонаполеон херов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid027jkViU5VQRK7kjKcxj73C8ubN293zvzwTbWvUYxy2LwJ4MncoteULXZh8UrX14b7l?__cft__[0]=AZWgkJBLgBIi-fI5ElAO0ohYuxrD2ttAdcCjm7HkZaNfsXQlKg5g2eDrIwANpJOyZkv8EMwzz0zCU0ptJ9nGaCJuzYul3f9dBnE1boC16AJqnDCfr04GQnySvqjZC8DFpGMkAE1I_YoO1ZrzFZtmijB0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Питання без відповідей 24 лютого, ціною у тисячі життів. Частина 1
Я багато що почув на річницю великого вторгнення, питань багато. Оскільки президент уникнув відповідей на мої питання не допустивши мене до прес-конференції, я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій 24 лютого 2022-го року тут. Крок за кроком, і буду сподіватись, що мої читачі допоможуть знайти відповіді.
Цитата:
"Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація, ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона".
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, з інтерв'ю "УП", 24.02.2022
Питання:
Чому дані прикордонної служби були достатньо переконливими, щоб прикордонники евакуювали свою документацію, але вище керівництво України:
- не підготувало не провело евакуацію людей на маршрутах російського наступу?
- не провело збори оперативного резерву, збори сил територіальної оборони з видачею зброї?
- не почало будівництво оборонних рубежів?
- не підготовило до негайного підриву усі мости на шляхах наступу російських військ, в першу чергу у Крим, не встановило мінні загородження?
- хто за це відповідає?
Коротше: учора відбувся бенефіс актора (якій грає роль президента)
що це він із дЄрмаков зупинили москалів на подступах до Києва , а про нашу ТРО ,
а тим більше про Генерала Залужного ні слова
Я просдлухав всю конференцію , правда був голодний 🙁щоб не блювати !
YouTube · Luc Prevaes · 25 ****. 2007 г.
https://www.youtube.com › watch
спец плагиата от "дрочущих братьев"не может быть банным листом, кста, остальные зебилы от этого без ума - https://www.youtube.com/watch?v=SBQE7RYTN3A Зеленский ЛУЧШЕ ВСЕХ играет на РОЯЛЕ! Зал ... - YouTube
ну, и сам факт https://youtu.be/uJhYZAZPTbI наяривания глупостью о рояль:
Их много взорванніх лично видел!
Єдина наука, яка у московії налагоджена на високому рівні - це корумпування та підкуп керівного складу супротивника для т.з. перемог на геополітичному чи воєнному фронтах. Це єдина їхня дієва зброя, яка не втрачає актуальності уже протягом століть московського існування.