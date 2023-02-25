УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 856 79

Ця величезна озброєна маса спонукала шукати рішення, - Залужний про те, як вдалося зупинити російську армію

залужний

Попри масштаби російського війська, завдяки продуманим рішенням українцям вдалося зупинити його в перші дні повномасштабного вторгнення

Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Росія – країна, де воєнна наука, на його думку, розвинена на доволі високому рівні. Тому підготовку до питання повномасштабного вторгнення Росія здійснювала комплексно, а операцію ворог планував доволі детально.

Проте 8 років війни навчили українців воювати, чого росіяни від нас не чекали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, - Залужний. ВIДЕО

"Ми були в дуже складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би в найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від вирішення своїх основних стратегічних задач і зосередився на інших", – сказав Залужний.

Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити. Зокрема, як розповів генерал-полковник Олександр Сирський, під Києвом було побудовано класичну оборону, поєднану з діями мобільних підрозділів, які проводили активну оборону та контратакували. А всю місцевість прикривали підрозділи стійкої оборони. Групи часто переміщувалися, для укриття використовували старі доти. Лінія оборони Києва в багатьох місцях проходила фактично по лінії оборони Другої світової війни.

"Воєнна історія показує, що значно менші за розмірами й бойовим потенціалом армії перемагали ворога. Ця величезна маса, озброєна ракетами, літаками, гарматами мільйонами снарядів, спонукала нас до того, що ми мали шукати відповіді. Ми мали в найкоротший термін завдати ворогу максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", – додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше суспільство було готове до війни, - секретар РНБО Данілов

Автор: 

вторгнення (380) Залужний Валерій (733)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Пан Залужний ввійде в світову історію як один з величнеших військових діячів
показати весь коментар
25.02.2023 01:33 Відповісти
+39
показати весь коментар
25.02.2023 02:30 Відповісти
+37
" Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити " (с)
показати весь коментар
25.02.2023 02:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пан Залужний ввійде в світову історію як один з величнеших військових діячів
показати весь коментар
25.02.2023 01:33 Відповісти
він вже ввійшов
дякувати Богу що саме в нцей час в нас був Залужний, бо зелені злили б Україну
показати весь коментар
25.02.2023 11:56 Відповісти
Дякувати Богу, і західним союзникам які примусили ЗЕ прибрати Хомчака і призначити Залужного
показати весь коментар
25.02.2023 14:23 Відповісти
............если не обмажится зеленым говном , а они уже начали его в свои ряды подтягивать ...........хотят прикоснутся к славе и на его фоне добавить себе плюсиков в виде мозгов , стойкости , и любви к Украине .
показати весь коментар
25.02.2023 12:57 Відповісти
"Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Росія - країна, де воєнна наука, на його думку, розвинена на доволі високому рівні" --- ну все,щас набегут диванные експерды и скажут что Залужный бот
показати весь коментар
25.02.2023 01:42 Відповісти
Тю , у вас какие-то интересные фобии, типо думать , шо здесь вас окружили одни долбодятлы...ПХИ...
показати весь коментар
25.02.2023 01:58 Відповісти
так это не я,это статистика,дураков всегда больше чем умных
показати весь коментар
25.02.2023 01:59 Відповісти
если судить по армии РФ то там процент среди енералов и штабных до 99% дураков а дураков и в бане избивают
показати весь коментар
25.02.2023 02:09 Відповісти
Замітно.
показати весь коментар
25.02.2023 04:21 Відповісти
Опять же ш - тю... та як я звертався до вас, тобто, хто вас за язик тягнув, засвiтити позалапково частину своеi теги... ХМЫ...
показати весь коментар
25.02.2023 11:51 Відповісти
Генерал Залужний розумний полководець, який знає ворога.
Так, в рашці сильна військова традиція, але вроджена вада традиції це заскорузлість


Надмірна мілітарізованість рашки і зокостенілість її і згубить
показати весь коментар
25.02.2023 02:00 Відповісти
гнать броне колоны на предел запаса хода смешивать разные типы коробок в колонах Это ру армия они пытались повторить рывок 4 тд США 1 й кд на Багдад в 2003 м Все читалось если хоть чутка разбираешься и тактике и стратегии Только ЗСУ не армия Саддама а армия Рашки не армия США в плане подготовки лс а это уже серьезный просчет в гш рашки
показати весь коментар
25.02.2023 02:13 Відповісти
Про це ж і мова - вони виходили з хибних установок. А оперетивно перебудувати тактику не змогли.
показати весь коментар
25.02.2023 11:00 Відповісти
Не змогли? А чи була в них можливість? Київщина, Чергігівщина - це ліс і болота, річки. Було лише кілька доріг - по ним і гнали. Це не пустеля, де куди хочеш, туди і їдеш.
показати весь коментар
25.02.2023 13:00 Відповісти
да были но у них был план и приказ который выполняется ценой жоп своих подчинённых
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
TOLKO IGNORANTI MOGUT NEDOCENIVAT PROTIVNIKA.
показати весь коментар
25.02.2023 11:08 Відповісти
Найбільша помилка на війні - недооцінювати ворога.
показати весь коментар
25.02.2023 13:08 Відповісти
"«Не буде Валєри, то чи будемо всі ми?» У рідному місті Залужного за його здоров'я ставлять свічки"
https://hromadske.ua/posts/ne-bude-valyeri-to-chi-budemo-vsi-mi-u-ridnomu-misti-zaluzhnogo-za-jogo-zdorovya-stavlyat-svichki?tag=valerij-zaluzhnij
показати весь коментар
25.02.2023 01:55 Відповісти
" Оскільки в українській армії було значно менше артилерії, снарядів, танків і броньованої техніки, довелося креативити " (с)
показати весь коментар
25.02.2023 02:06 Відповісти
А шо такоє ? Він так бачить !!
показати весь коментар
25.02.2023 11:01 Відповісти
щеб президент був адекватний і булаб бомба

а то він з великою підтримкою США

вирішив сам піти шукати правди в китаю які ***** пишуть і є віорогами США (тобто вести якісь переговри сам з китаєм)
показати весь коментар
25.02.2023 02:11 Відповісти
Ви політик? Ні. Поверхня і глибина-то різні речі. Ніхто не знає, що робиться насправді.
показати весь коментар
25.02.2023 04:25 Відповісти
ЗЄлєнський то гладка поверхня

(повний розумовий штиль), а

Порох - глибина 🤔
показати весь коментар
25.02.2023 09:15 Відповісти
Не перебільшуйте.
показати весь коментар
25.02.2023 09:44 Відповісти
Порівняйте вміння говорити без папірця, політичний та адміністративний досвід.
показати весь коментар
25.02.2023 11:03 Відповісти
Під час війни це гарне доповнення, але далеко не основне. Важливо як ти відчуваєшь і наскільки щиро ти доводишь свою точку зору. Порошенко уж точно був надмірним цинніком, балакав красиво але не щиро. Вважаю, що Порошенко точно б домовився посередині. Та і проти Медведчука він нічого проти не мав, домовлявся за спиною з ворогом, аби всидіти подовше у кріслі президента. І взагалі історія не терпить умовного способу. А як би .... То щоб було...
Тут так сталось що все вирішив українській народ, принаймі краща його частина: чоловіки, жінки, хлопці та дівчата віддані своєї державі і готові пожертвувати життям, здоров'ям, а хтось грошима заради неї. І добре що у перші дні війни поки наші війська оговтувались, були добровольці які палили та знешкоджували ороч'ї руснячі колони.
показати весь коментар
25.02.2023 14:14 Відповісти
український виборець прийшов на вибори ... у 2014 р. потім у 2019 р.

То про що думає український народ ??
показати весь коментар
25.02.2023 16:21 Відповісти
Язиком верзти-не мішки кидати.
показати весь коментар
25.02.2023 14:26 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 16:19 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:20 Відповісти
Зеленський каже що це все він зробив)
показати весь коментар
25.02.2023 02:26 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 02:30 Відповісти
Но мордочка собачки всё же приятней,чем рыло справа
показати весь коментар
25.02.2023 07:49 Відповісти
Так собачка без коксу
показати весь коментар
25.02.2023 08:30 Відповісти
БУКВИ ««Напевно, я щось зробив, раз ми в деокупованому Києві» - Зеленський відповів чи шкодує, що заперечував напад РФ»

https://bykvu.com/ua/bukvy/napevno-ia-shchos-zrobyv-raz-my-v-deokupovanomu-kyievi-zelenskyi-vidpoviv-chy-shkoduie-shcho-zaperechuvav-napad-rf/
показати весь коментар
25.02.2023 02:31 Відповісти
На запитання журналістки про вину його друга Баканов Зє сказав ( не цитата ) а тіпа ПОРОХ ЩЕ ГІРШЕ
показати весь коментар
25.02.2023 02:34 Відповісти
ЗЄрузькій человек:

"Семь бед - один ответ:
во все виноват Порох!"
показати весь коментар
25.02.2023 09:17 Відповісти
так Київ не був окупований, що воно верзе ?!
показати весь коментар
25.02.2023 11:59 Відповісти
Цитата від Зеленського 5 каналу на питання про відповідальність Баканова у тому числі :

"Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким як є президентом. А от з ним, що було - ви не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, різним журналістам. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я - президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу", - резюмував Зеленський.
показати весь коментар
25.02.2023 02:46 Відповісти
про гниду Бакланова так и не ответил? про фсбэшную гниду дЕрмака надо было спросить
показати весь коментар
25.02.2023 03:00 Відповісти
в маленькому кусочку, що я через силу подивилась було тільки - яяяяяяяя
це все!!!недонаполеон херов
показати весь коментар
25.02.2023 12:02 Відповісти
Генерал Залужний правий щодо високого рівня. Так повелося, що з 20 років в СРСР було дві науки -одна для пересічних, друга - для службового користування. Друга наука мала дуже обмежене застосування.Так, книга навіть нач.Генштабу Захарова написана як відповідь на історичний мазохізм маршала Жори у 1969 році була дорущена в друк у 1989 році і то обмеженим тиражем. А у відкритий доступ вийшла в так званому соавторстві теж відомого махохіста Ісаєва вже в середині 2000 років. Той же Захаров розповідав, що по практиці Генштабу кожна операція детально фіксувалась і по її закінченні видавався аналіз. Так, по підсумках ФІнської війні Генштабом був проведений такий аналіз і надрукований. Новий начГенштабу Мерецков наказав знищити матеріали а всіх причетних перевів у війська. Так само поступив у 1941 році інший начГенштабу Жуков, коли наказав розсипати набір по Х.Г. а причетних теж у війська. В першому випадку постраждав сам Захаров а в другому - тоді генерал майор Гречко. Вже пізніше, в 1954 році, всі високі генерали та маршали повинні були здати звіти, хто і що робив перед війною. Третина написала, однак маршал Жора, тільки но став МО швиденько все припинив, бо виявлять замараний мундир самого. А вже у 80 до "справи" взявся Гіреєв, який написав 200 наукових праць (до речі земляк Герасима, з Казані). Цей ввійшов в історію лже науки як автор визначення 35 тонних чеських танків і знищення разом з танками і артою транспортних повозок. Так з 40 років і пішла політична тріскотня для пересічного громадянина -несокрушимая і легендарная.
показати весь коментар
25.02.2023 03:03 Відповісти
І на завершення. Маршал Жора вже будучи МО продовжував третирувати і Захарова і Гречка, (перший командував ЛВО, а другий ГСВГ). Це війшло в матеріали Пленуму коли маршала Жору в 1957 "Нізвергалі с Олімпа"
показати весь коментар
25.02.2023 03:09 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWgkJBLgBIi-fI5ElAO0ohYuxrD2ttAdcCjm7HkZaNfsXQlKg5g2eDrIwANpJOyZkv8EMwzz0zCU0ptJ9nGaCJuzYul3f9dBnE1boC16AJqnDCfr04GQnySvqjZC8DFpGMkAE1I_YoO1ZrzFZtmijB0&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid027jkViU5VQRK7kjKcxj73C8ubN293zvzwTbWvUYxy2LwJ4MncoteULXZh8UrX14b7l?__cft__[0]=AZWgkJBLgBIi-fI5ElAO0ohYuxrD2ttAdcCjm7HkZaNfsXQlKg5g2eDrIwANpJOyZkv8EMwzz0zCU0ptJ9nGaCJuzYul3f9dBnE1boC16AJqnDCfr04GQnySvqjZC8DFpGMkAE1I_YoO1ZrzFZtmijB0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Питання без відповідей 24 лютого, ціною у тисячі життів. Частина 1

Я багато що почув на річницю великого вторгнення, питань багато. Оскільки президент уникнув відповідей на мої питання не допустивши мене до прес-конференції, я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій 24 лютого 2022-го року тут. Крок за кроком, і буду сподіватись, що мої читачі допоможуть знайти відповіді.

Цитата:

"Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація, ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона".

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, з інтерв'ю "УП", 24.02.2022

Питання:

Чому дані прикордонної служби були достатньо переконливими, щоб прикордонники евакуювали свою документацію, але вище керівництво України:

- не підготувало не провело евакуацію людей на маршрутах російського наступу?

- не провело збори оперативного резерву, збори сил територіальної оборони з видачею зброї?

- не почало будівництво оборонних рубежів?

- не підготовило до негайного підриву усі мости на шляхах наступу російських військ, в першу чергу у Крим, не встановило мінні загородження?

- хто за це відповідає?
показати весь коментар
25.02.2023 07:21 Відповісти
Нарешті щось і про Героя нації Залужного. Уклін йому та ВСУ. Бо вчора було таке враження, що все задля победи робить тільки най-най, і якщо б не він та його героїчна родина, нам би усім одразу капець був би. Увесь день: яяяяяяяяяяята та моя родина. Чомусь згадався "дорогой Леонид Ильич". Хоча ні, він скромніше був, там більше про нього писали а тут сам собі дифірамби співав.
Коротше: учора відбувся бенефіс актора (якій грає роль президента)
показати весь коментар
25.02.2023 07:32 Відповісти
Взагалі вчорашній виступ був схожий на виступ Шарікова: "Ми їх душили, душили." Шкода, що там балалайки не було, міг би збацати для повноти картини.
показати весь коментар
25.02.2023 08:02 Відповісти
Він на балалайці не вміє - тільки на роялі.
показати весь коментар
25.02.2023 08:34 Відповісти
Я б не змішував ЗСУ та Залужного. Слава ЗСУ ! Залужний згоден з законом проти вояк ЗСУ. Задужний допомогав розмінувати Крим. Залужний підтримує СН у всьому.
показати весь коментар
25.02.2023 11:48 Відповісти
👍👍👍👍
показати весь коментар
25.02.2023 12:05 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 08:09 Відповісти
Вчора на пресконференціі найвеличніший із найвеличніших сказав таке,
що це він із дЄрмаков зупинили москалів на подступах до Києва , а про нашу ТРО ,
а тим більше про Генерала Залужного ні слова

Я просдлухав всю конференцію , правда був голодний 🙁щоб не блювати !

показати весь коментар
25.02.2023 08:13 Відповісти
Можу лише позаздрити Вашій витримці.
показати весь коментар
25.02.2023 08:35 Відповісти
дякую
показати весь коментар
25.02.2023 09:08 Відповісти
Прикольно. Я в Україні, а прапорець французький. Правда, через старлінк в інтернеті.
показати весь коментар
25.02.2023 08:38 Відповісти
Цэ ущербное так начало предвыборную. Твердолобэ не розумiе, шо заре воюет и вата , которая и за него голосовала, но также к которой снизошло божье прозрение и через Бучу, ее защищая, и через аннигиляцию чмобиков на лугандонском направлении. Все юга пострадали из-за разминирования подступов. .урва, не сприснеш.
показати весь коментар
25.02.2023 12:00 Відповісти
мене вистачило тільки на фрагмент, де запитання 5-го каналу
показати весь коментар
25.02.2023 12:08 Відповісти
Слава Богу, що такі люди як Залужний і його команда зуміли оргагізоувати оборону, не дивлячість на недолугість теперешньої влади!
показати весь коментар
25.02.2023 08:41 Відповісти
Так вони пішли танками, а Україна зустріла стійкістю,мужністю, з піднятою головою. Рік Стійкості. Жаль,що президент не побачив цього
показати весь коментар
25.02.2023 09:09 Відповісти
зате воно бачить себе, бо воно "герой" боневтік. треба берегти Залужного від зеленої плісняви.
показати весь коментар
25.02.2023 09:34 Відповісти
Це правда +++👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
25.02.2023 10:00 Відповісти
Не дали втекти, але краще б здриснув. Герої це український народ, а воно як банний листок..
показати весь коментар
25.02.2023 10:11 Відповісти
Кричала,що порохоботка,а вийшло просто ко ко Куку.
показати весь коментар
25.02.2023 10:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PfRuHHzBD_A Freaking Brothers - YouTube De Raod Van Laon Tot Aoke met een act op de Pronkzitting 2007.

YouTube · Luc Prevaes · 25 ****. 2007 г.

https://www.youtube.com › watch

спец плагиата от "дрочущих братьев"не может быть банным листом, кста, остальные зебилы от этого без ума - https://www.youtube.com/watch?v=SBQE7RYTN3A Зеленский ЛУЧШЕ ВСЕХ играет на РОЯЛЕ! Зал ... - YouTube

ну, и сам факт https://youtu.be/uJhYZAZPTbI наяривания глупостью о рояль:
показати весь коментар
25.02.2023 12:33 Відповісти
Также нужно его застерегти, шобы не подлизывал зебилам, "докам" яичного прайса, бо зебилы - временное недоразумение, возле гетьманского кресла. А Залужному народ может доверить страну на все 100500%
показати весь коментар
25.02.2023 12:05 Відповісти
Поясніть мені,чому Залужний захищає мародера рєзнікова???Чому Залужний підтримав закон про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців?В ЗСУ також достатньо командирів-кретинів, котрі відправляли бійців на вірну смерть.Наприклад Юрій Бутусов показав відео бою під Пісками 05.09.2022,де орки розстріляли наш взвод,а потім наше командування записало загиблих бійців до зниклих безвісті,щоб не виплачувати компенсації родичам загиблих.Бутусов заявляв що назве прізвище цього командира,але чомусь не зробив цього.
показати весь коментар
25.02.2023 09:55 Відповісти
Мабуть , відповіді на ваші запитання не на часі
показати весь коментар
25.02.2023 10:03 Відповісти
Мабуть тому, що він з ними за одно.
показати весь коментар
26.02.2023 17:06 Відповісти
"Групи часто переміщувалися, для укриття використовували старі доти"
Их много взорванніх лично видел!
показати весь коментар
25.02.2023 10:44 Відповісти
Не соглашусь с Залужным о высоком уравне российской военной науки. Если только перечислять катастрофические позорные поражения - не хватит и пол дня, победы - единичные и очень блеклые. Наверное не было в истории более тупых и бездарных военных , чем в московии и россии. Жуков - это ,, ващще,, - мегатупой.
показати весь коментар
25.02.2023 11:23 Відповісти
Все правильно от нашего Главкома.Пускай россияки на самом деле думают,что их военная наука на высочайшем уровне и продолжат воевать"по-жуковски"...ВСУ будет полегче орков добивать
показати весь коментар
25.02.2023 15:46 Відповісти
Ви маєте рацію. Ця заява про високу професійність і такі діферамби для ворожої московицької армії як труси на голову для справжніх експертів у воєнній справі. Навіть місцеві проплачені тролі помітили цей маразм і відразу застовбили від критики полководця.

Єдина наука, яка у московії налагоджена на високому рівні - це корумпування та підкуп керівного складу супротивника для т.з. перемог на геополітичному чи воєнному фронтах. Це єдина їхня дієва зброя, яка не втрачає актуальності уже протягом століть московського існування.
показати весь коментар
26.02.2023 17:19 Відповісти
Коли війна скінчиться, пен генерал буде найзатребуванійшим викладачем у всіх військових академіях світу.
показати весь коментар
25.02.2023 12:36 Відповісти
Поки генштаб шукав відповіді, народ їб...в - оце все що потрібно написати в мемуарах.
показати весь коментар
25.02.2023 15:11 Відповісти
 
 