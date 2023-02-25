Ворог наступає на п’яти напрямках, за добу відбито близько 70 атак противника, - Генштаб

Розпочалася триста шістдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Як зазначається, минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

За даними Генштабу, російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

В той же час, протягом доби, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Сепед них - Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.