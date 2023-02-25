6 886 23
На Бахмутський напрямок перекинуто 2 сотні поліцейських із ворожого полку спецпризначення "Ахмат", - Генштаб
В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".
Zalet
25.02.2023 08:00
Alex Ukr #555961
25.02.2023 08:17
Alexandr Cherepchenko #551398
25.02.2023 08:02
І першим кавалером цього звання став...?
Ну, звичайно ж, Рамазан Ахматович.
То не колокол звонил, а звякали медали.
Вот и повторили.
Правда, они хотели повторить "парад победы" 45-го, а в реальности повторили лето-осень 41-го - безнадежные атаки по трупам своих же павших, и штыки заградотрядов позади атакующих
Стадо овець ))
А нам взагалі байдуже овцейобів вбивати, чи овцейобаного мочити.
После политической, тактической и боевой подготовки начинается половое воспитание:
Вдох глубокий. Ноги шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и свастика.
Общевойсковая,
Очко отрезвляющая,
Если жив пока еще -
Кадыровская гимнастика!