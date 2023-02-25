УКР
На Бахмутський напрямок перекинуто 2 сотні поліцейських із ворожого полку спецпризначення "Ахмат", - Генштаб

В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".

+12
Удивительное желание руских долбится в очко и кричать Чечня круто.
25.02.2023 08:00
+10
Шоб люди домашних животных не выпускали
25.02.2023 08:17
+9
А навіщо нам ця інформація?.. Це най рашисти з уралу сраки напружують.

А нам взагалі байдуже овцейобів вбивати, чи овцейобаного мочити.
25.02.2023 08:02
У Чеченській Республіці, точніше, у Чеченському Ханстві, запровадили найвищу відзнаку - Герой Чечні.
І першим кавалером цього звання став...?
Ну, звичайно ж, Рамазан Ахматович.
25.02.2023 07:51
Як же це потомствений піда.р забув про гнилого зрадника Ічкерії та Чеченського народу ахмата дирова
25.02.2023 08:23
О ***, бармалеї приперлись...
25.02.2023 07:53
Сексвечірка буде з асвабадітелями
25.02.2023 08:26
Где то горько заплакали кубанские и донские казаки.
25.02.2023 08:36
Раз у церкви казаков чурки в жопу драли.
То не колокол звонил, а звякали медали.
25.02.2023 10:07
Косильщиков бегущих назад ванек привезли.
25.02.2023 07:54
Ну, они же хотели "павтарить"...
Вот и повторили.
Правда, они хотели повторить "парад победы" 45-го, а в реальности повторили лето-осень 41-го - безнадежные атаки по трупам своих же павших, и штыки заградотрядов позади атакующих

25.02.2023 08:07
Подивіться ролик, як вони драпають і ніякі заградотряди їм не заважають. Заградотряди лише для зеків-смертників - лише їх знищити і сотні тисач чмобіків будуть тікати тільки так
25.02.2023 08:52
Та ці ваньки настільки нажахані, що їх треба тисяч десять відстріляти, щоб вони пішли масово у атаку, а Ху#ло на це не піде, бо боягузливе і це викликає суспільний резонанс, бо інтернет на Росії ще не вимкнули. Він тільки безправних зеків-смертників може катувати та страчувати кувалдами, щоб ішли у атаку і видно навіть на відео, як його солдати тікають, ******* штани і ніякі заградотряди їм не заважють. А для нас це лише лякалка, щоб залякати нас, що буцім-то піде величезна навала і вони будуть воювати до останнього солдата і нам треба тікати. Але ми бачимо, що ворог тікає та бунтує тільки так
25.02.2023 08:42
Що таке пересувний бордель для кадирівців ?
Стадо овець ))
25.02.2023 08:02
Ця інфа для путінських підаров, щоб радувались, бо це свіжі сексуальні партнери до них їдуть
показати весь коментар
25.02.2023 08:17
Ну ... Ви пане винайшли найбільш раціональний підхід!))))
25.02.2023 08:24
Рад, неимоверно рад за русских ванек!
После политической, тактической и боевой подготовки начинается половое воспитание:

Вдох глубокий. Ноги шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и свастика.

Общевойсковая,
Очко отрезвляющая,
Если жив пока еще -
Кадыровская гимнастика!
25.02.2023 08:23
Ага, 200 вівцейо.бів з чорними пакетами.
25.02.2023 09:14
Важко там.
25.02.2023 09:51
Заградотряды для глупых ваньков.
25.02.2023 10:26
"Ахмат", иди в масква сына Соловьёва и сына Мизулиной сладкий попа ипать!
25.02.2023 11:02
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. * Це не справжні чеченці, це ху"йловці. Слава ЗСУ!
25.02.2023 14:50
 
 