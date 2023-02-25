На Бахмутський напрямок перекинуто 2 сотні поліцейських із ворожого полку спецпризначення "Ахмат", - Генштаб

В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".

