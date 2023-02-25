Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 147 470 осіб (+650 за добу), 288 гелікоптерів, 3375 танків, 2373 артсистеми, 6609 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 147 470 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
танків - 3375 (+12) од,
бойових броньованих машин - 6609 (+9) од,
артилерійських систем - 2373 (+10) од,
РСЗВ - 475 (+1) од,
засоби ППО - 247 (+0) од,
літаків - 299 (+0) од,
гелікоптерів - 288 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) од,
спеціальна техніка - 230 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
