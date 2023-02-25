УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 147 470 осіб (+650 за добу), 288 гелікоптерів, 3375 танків, 2373 артсистеми, 6609 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 147 470 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3375 (+12) од,

бойових броньованих машин - 6609 (+9) од,

артилерійських систем - 2373 (+10) од,

РСЗВ - 475 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) од,

спеціальна техніка - 230 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 147 470 осіб (+650 за добу), 288 гелікоптерів, 3375 танків, 2373 артсистеми, 6609 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

+28
Що ж, річниця кацапам вийшла боком: ЗСУ відзначили її досить гучно. Приємно вражає кількість знищеної кацапської техніки! Добре попрацювали наші козаки! Бережи Вас Бог та повертайтеся живими, здоровими та з перемогою! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
25.02.2023 08:25 Відповісти
+27
Вірю ЗСУ і Генералу Залужному 😠😠😠😪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
25.02.2023 08:23 Відповісти
+26
25.02.2023 08:27 Відповісти
Кацапи без триндюлей, як без пряників.
25.02.2023 08:20 Відповісти
Що ж, річниця кацапам вийшла боком: ЗСУ відзначили її досить гучно. Приємно вражає кількість знищеної кацапської техніки! Добре попрацювали наші козаки! Бережи Вас Бог та повертайтеся живими, здоровими та з перемогою! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
25.02.2023 08:25 Відповісти
это хорошо что тебя там нет...
25.02.2023 10:00 Відповісти
Під Бахмутом вже десять місяців ситуація критична, а під Авдіівкою - дев'ять років.
25.02.2023 10:42 Відповісти
25.02.2023 08:27 Відповісти
Ще рік і броні на болотах майже не залишиться
25.02.2023 08:29 Відповісти
Краще було б, щоб цього року скінчилася і чим пошвидше
25.02.2023 08:33 Відповісти
Скінчиться чи не скінчиться, а факт у тому, що рашистів вже відстрілюють у чистому полі без броні та підтримки артилерії.
25.02.2023 08:36 Відповісти
А хіба кацапські заводи нову броню вже не виготовляють?
25.02.2023 08:36 Відповісти
За такими темпами втрат як у них ніякі заводи не встигатимуть, та щей корупція на Росії страшена. Їхні танки палають від Джавелінів як сірники у коробці. Звичайно, вони іх виготовляють з самого початку війни, але у кінці кінців вони прийшли до гострої нестачі бронетехніки, яка стабільно зходить нанівець.
25.02.2023 08:46 Відповісти
Колись "путінята" посилено "облизували" внучку Брєжнєва - щоб своєму бидлу похвалиться - "Семья Брежнева нас паддерживает!" Та та їх "послала" - "Вы неспособны даже покрасить то, что построил мой дед!"
25.02.2023 09:19 Відповісти
А російські самки народжують чергових орків бо по їхніх пологових будинках не прилітає. За рік народили більше мільйона.
25.02.2023 10:09 Відповісти
Більше викидають у сміттєві контейнери, та відправляють на звалища біовідходів, роблячи аборти ніж народжують. А якщо і народжують, то чахлих рахітів, бо задєлали їх по п'яні
25.02.2023 14:54 Відповісти
"30 березня 2022 деякі російські ЗМІ повідомили, що керівництво «Уралнасралвагонзавод» відправляє співробітників у відпустки, бо із-за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(2022) санкцій , введених колективним Заходом, на заводі закінчилися феросплави та підшипники, перестали працювати верстати із числовим програмним забезпеченнямhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-3 [3] ." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

"В 2008 году Уралвагозавод произвел около 175 танков, в том числе 62 Т-90А для https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Ministry_of_Defense Минобороны России и 60 Т-90С для https://en.wikipedia.org/wiki/India Индии . https://en.wikipedia.org/wiki/Uralvagonzavod#cite_note-record-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Defense_Brief Это самый высокий уровень производства танков на Уралвагонзаводе и в России в целом с 1993 года". https://en.wikipedia.org/wiki/Uralvagonzavod
25.02.2023 10:54 Відповісти
44 одиниці техніки, гелікоптер і 650 чумардосів в річницю війни за день) Танки, ББМ, арта і спецтехніка порадували. Слава ЗСУ!
25.02.2023 09:26 Відповісти
45
25.02.2023 13:46 Відповісти
25.02.2023 09:36 Відповісти
Сразу видно по статистике, когда нам дают нужное оружие....когда оно заканчивается статистика становится скромнее....
25.02.2023 10:09 Відповісти
 
 