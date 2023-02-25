Байден застеріг Китай від постачання зброї Росії: Ми запровадимо суворі санкції

США зреагують, якщо Китай передасть Росії летальну допомогу, і наслідки будуть схожими на ситуацію з економікою РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це Джо Байден сказав в інтерв’ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав дуже відверту розмову з президентом Сі минулого літа з цього питання. І я зауважив йому: пане президенте, це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - розповів глава Білого дому.

Він уточнив, що нагадав Сі Цзіньпіну, як сотні приватних компаній залишили російський ринок - від McDonald's до Exxon, і так в усіх сферах.

"І я сказав: якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - додав президент США.

Водночас Байден підкреслив, що Сполучені Штати досі не бачили, щоб КНР передавала Росії летальну допомогу. Також, за словами президента США, він особисто не очікує "великої ініціативи" з боку Пекіна.

У відповідь на запитання, чи означатиме це "червону лінію" для США, якщо Китай передасть Росії зброю, Байден зауважив: "Це була б така сама межа, яку перетнули б усі інші. Тобто, ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить".

На уточнення, чи означало б це серйозні наслідки, глава Білого дому сказав, що США "дали б відповідь".