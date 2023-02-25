УКР
Байден застеріг Китай від постачання зброї Росії: Ми запровадимо суворі санкції

США зреагують, якщо Китай передасть Росії летальну допомогу, і наслідки будуть схожими на ситуацію з економікою РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це Джо Байден сказав в інтерв’ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав дуже відверту розмову з президентом Сі минулого літа з цього питання. І я зауважив йому: пане президенте, це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - розповів глава Білого дому.

Він уточнив, що нагадав Сі Цзіньпіну, як сотні приватних компаній залишили російський ринок - від McDonald's до Exxon, і так в усіх сферах.

"І я сказав: якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - додав президент США.

Водночас Байден підкреслив, що Сполучені Штати досі не бачили, щоб КНР передавала Росії летальну допомогу. Також, за словами президента США, він особисто не очікує "великої ініціативи" з боку Пекіна.

У відповідь на запитання, чи означатиме це "червону лінію" для США, якщо Китай передасть Росії зброю, Байден зауважив: "Це була б така сама межа, яку перетнули б усі інші. Тобто, ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить".

Читайте: Планую зустрітись із Сі Цзіньпіном, - Зеленський

На уточнення, чи означало б це серйозні наслідки, глава Білого дому сказав, що США "дали б відповідь".

Байден Джо (2897) Китай (4822) зброя (7687) росія (67242) Сі Цзіньпін (348)
Немає принципової різниці між комуняками та гопниками.
показати весь коментар
25.02.2023 08:44 Відповісти
"все взять и поделить"
показати весь коментар
25.02.2023 09:02 Відповісти
Ти для цього реєструвався 23.01.23 ольгінець?
показати весь коментар
25.02.2023 09:04 Відповісти
Зареєструвався, щоб перднуть у калюжу
показати весь коментар
25.02.2023 09:09 Відповісти
За то как старается, даже украинский учит.
Премирован именной балалайкой.
показати весь коментар
25.02.2023 09:09 Відповісти
Та ти вже перднув
показати весь коментар
25.02.2023 09:09 Відповісти
Американці точно знають як взяти китайців за яйця. Китайська економіка рухне як картковий будинок, якщо американці візьмутся за них. Тож вони сиділи і не рипалися, коли Ху#ло програвав і не стануть заважати його добивати
показати весь коментар
25.02.2023 09:12 Відповісти
Я б не був такий упевнений. Китай-це точно не росія, це перша економіка світу, тож і наслідки санкцій США для них точно будуть набагато м'якішими, ніж для рашки.
показати весь коментар
25.02.2023 12:00 Відповісти
Не перша. ВВП США - 20 494 050 млн, Європейського Союзу - 18 750 052, КНР - лише 13 407 398. А наслідки будуть набагато важчими і потужна економіка їм не допоможе, бо їм треба годувати за забезпечувати два мільярди китайців. Там де гладкий зхудне, там худий здохне. Ці мільярди живуть у злиднях і серед них недоїдає більше, ніж усе населення Росії і вони почнуть вмирати з голоду, а так потужна економічна криза Китаю непотрібна і було заради чого - іти на жертив - заради якогось Ху#ла, який сам все пр0срав і тепер, здихаючи, хоче потягнути за собою інших
показати весь коментар
25.02.2023 12:07 Відповісти
Перша-за реальним ВВП, тобто ВВП за паритетом купівельної спроможності. І китайців не 2 млрд, а 1.5.
показати весь коментар
25.02.2023 13:22 Відповісти
Товарооборот сша китай 690 миллиардов в год+ЕС и все цивилизованные страны.
Будет каждый китаец по 100 пар обуви иметь.
показати весь коментар
25.02.2023 09:06 Відповісти
Але чи буде він тоді мати миску рису? 😢
показати весь коментар
25.02.2023 09:28 Відповісти
Китайози уже розповзлись по всьому світу як саранча.Здебільшого непогано живуть, але не будуть годувати голодний мільярд соплемінників.
показати весь коментар
25.02.2023 10:37 Відповісти
Північна Корея розростається неймовірними темпами.
показати весь коментар
25.02.2023 09:07 Відповісти
Північна Корея це ядерний офшор з Китаєм і вони разом існують лише через зв'язок Китаю з цивілізованим світом. А якщо Північна корея стане розростатися, то в ізоляції разом з Китаєм вони прийдуть до полпотівської Кампучиї
показати весь коментар
25.02.2023 09:17 Відповісти
Окрім ядерної зброї вони не можуть серйозно загрожувати США-через океан не перейдуть ,а десантні операції безглузді.Штати та Захід це їх економічний ріст,а от життевий простір у них лише один - територія тимчасово заселена руснявими покидьками...
показати весь коментар
25.02.2023 10:47 Відповісти
Китайцы, чеё б мычало, а ваше молчало. Решили отказаться от внешней торговли в угоду войны на самоуничтожение. Нехрен вам ловить в Украине, не поддерживайте утопическое фашистское образование враждебное всему миру.
показати весь коментар
25.02.2023 09:12 Відповісти
Пам'ятаю з пів року тому вже знаходили міни для міномета схожі на китайські, всі тоді дуже розказували що то не Китай. Побачимо як буде зараз, як і совок колись, китайці дають зброю й технології країнам накшталт Ірану й кацапні щоб ті відволікати захід.
показати весь коментар
25.02.2023 09:17 Відповісти
Лука мудіщєв їде у Китай задля "продовження багаторічної дружби ".
Ось вам і відповідь, будуть там робити і завозити, як колись "белоруські морепродукти".
А владні дурники же просили, щоб ********* санкцііями не чіпали.
показати весь коментар
25.02.2023 09:22 Відповісти
Цікаво, як зараз живуть китайці в Харкові? До війни їх було сотні тисяч.
показати весь коментар
25.02.2023 09:30 Відповісти
Уйдут большие компании и корпорации, и миллионы бещработных устроят бунт.
показати весь коментар
25.02.2023 10:30 Відповісти
багато бунтів бачив в кацапстані?ось тобі відповідь,де збирається більше одного з плакатом-15 діб не обійдеться
показати весь коментар
25.02.2023 10:42 Відповісти
якщо кацапи живуть під санкціями з 2014 року,то китайці і оком не моргнуть-окрема аудиторія думає що санкції поставлять рашку або китай на коліна-так але ми не усі до цього доживем по віку
показати весь коментар
25.02.2023 10:38 Відповісти
Справжнім санкціям лише 2 місяці і результати вражаючі. До того ж Китай допомагав їм обходити санкції, а коли він сам буде під санкціями, то йому вже ніхто не допоможе і на додачу ще й Росію, Іран та Північну Корею не вивезе на своїй шиї
показати весь коментар
25.02.2023 14:58 Відповісти
мріяти ніхто не забороняє,я теж хочу щоб вони пропали,але я реаліст
показати весь коментар
25.02.2023 22:44 Відповісти
бред. На кацапию наложили адские санкции, плюс ушли иностр. компании, а толку? живут прекрасно, продавая нефть и газ индии с китаем...
показати весь коментар
25.02.2023 23:49 Відповісти
 
 