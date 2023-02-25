Іран постачав Росії боєприпаси. Росіяни у відповідь можуть передати винищувачі, - Білий дім
Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, а у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.
Про це заявив координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Кірбі підкреслив, що Іран підтримує війну Росії в Україні вже кілька місяців.
За його словами, у листопаді (минулого року. - Ред.) Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Тепер Росія планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки у відповідь.
"Росія пропонує багато безпрецедентного оборонного співробітництва, в тому числі в галузі ракет, електроніки і протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.
Кірбі також зазначив, що Іран прагне придбати бойові вертольоти, радари і навчально-тренувальні літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військову техніку на "мільярди доларів".
На запитання про тип винищувачів або про те, коли вони можуть бути поставлені, Кірбі відмовився відповісти.
