УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6050 відвідувачів онлайн
Новини
2 972 8

Іран постачав Росії боєприпаси. Росіяни у відповідь можуть передати винищувачі, - Білий дім

джон,кірбі

Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, а у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.

Про це заявив координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кірбі підкреслив, що Іран підтримує війну Росії в Україні вже кілька місяців.

За його словами, у листопаді (минулого року. - Ред.) Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Тепер Росія планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки у відповідь.

Читайте: Лукашенко планує відвідати з візитом Іран

"Росія пропонує багато безпрецедентного оборонного співробітництва, в тому числі в галузі ракет, електроніки і протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.

Кірбі також зазначив, що Іран прагне придбати бойові вертольоти, радари і навчально-тренувальні літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військову техніку на "мільярди доларів".

Також читайте: Зеленський не виключає, що Росія може допомогти Ірану з ядерною програмою

На запитання про тип винищувачів або про те, коли вони можуть бути поставлені, Кірбі відмовився відповісти.

Автор: 

Іран (2324) зброя (7687) росія (67242) літак (3004) США (24070) Кірбі Джон (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
откуда взялся уран-235 84% лучше расскажите.?
показати весь коментар
25.02.2023 09:16 Відповісти
Тобто снаряди в рашистів почали закінчуватися ще в листопаді, що не дивно - скільки житлових будинків та дитсадків зрівняти з землею, так і за десятки років не настачишся снарідів і навіть іранські снаряди не допомогли - наразі у них добрячий снарядний голод. А тепер настав час боржок віддавати - і це можуть бути не винущувачі і співробітництво у галузі ракет, електроніки та ППО, а і допомога у ядерній програмі. Ірану залашися збагатити на уран на кілька відсотків - і весь світ зараз у кілька відсотках від нової ядерної загрози. Тож США та Ізраїлю треба вже бомбити Іран, поки не пізно і робити це сміливо і зараз їм вже ніхто у цьому не завадить.
показати весь коментар
25.02.2023 09:27 Відповісти
Гандони...
показати весь коментар
25.02.2023 09:37 Відповісти
Вы такие как дети наивные. У рашик самой не хватает оружия чтобы еще поставлять в другие страны. Рашка даже танки которые шли на еспорт вернула. Все что рашка может поставить Ирану ето Ядерное Оружие. Точно так же как ссср поставил ЯО северной Корее чтобы остановить наступление южной Кореи и США. А рашка как всегда выставит себя посредником в переговорах якобы для сдерживания.
показати весь коментар
25.02.2023 09:38 Відповісти
Ну і як там у Ізраілі це сприймають? Ми нейтральні, ми за мир? Дорогенькі, прийдеться вирішувать, з ким ви.
показати весь коментар
25.02.2023 10:11 Відповісти
Якщо Іран таки виготовить ЯЗ, то тут уже думати прийдеться не лише Ізраїлю. Хоча завжди можна сказати, що США їм нічого не винні.
показати весь коментар
25.02.2023 10:16 Відповісти
Ну и пусть поставляют бармалеям свои летающие балалайки и кофемолки. Опыт одного года войны показал их истинную цену - обычное российское говно.
показати весь коментар
25.02.2023 10:18 Відповісти
От России Ирану нужны только ядерные материалы и технологии обогащения урана для создания своей ядрённой бимбы. Что предмет фапания аятолл уже давно. Остальное они может получить у Китая и через всякие серые схемы.
показати весь коментар
25.02.2023 13:46 Відповісти
 
 