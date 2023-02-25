Україна розширить смугу вздовж кордону з Білоруссю та Росією до двох кілометрів. Територію замінують, - ДПСУ

Прикордонну смугу між Україною та Росією і Білоруссю буде розширено до 2 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, Держприкордонслужба заявила, що це передбачено змінами в законі, які 24 лютого підтримала Верховна Рада.

"Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, законопроєкт передбачає зміни до деяких законів України щодо захисту державного кордону України, а саме:

☑️Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це, практично, буде замінована територія;

☑️Врегульовано питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону;

☑️Визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.