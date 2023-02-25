УКР
Україна розширить смугу вздовж кордону з Білоруссю та Росією до двох кілометрів. Територію замінують, - ДПСУ

кордон

Прикордонну смугу між Україною та Росією і Білоруссю буде розширено до 2 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, Держприкордонслужба заявила, що це передбачено змінами в законі, які 24 лютого  підтримала Верховна Рада.

"Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону"", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з РФ і Білоруссю. ФОТО

Як зазначається, законопроєкт передбачає зміни до деяких законів України щодо захисту державного кордону України, а саме:

☑️Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це, практично, буде замінована територія;

☑️Врегульовано питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону;

☑️Визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Автор: 

Білорусь (8027) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) кордон (4865) закон (2874) росія (67242)
+31
То це "стіна", чи розширення "стіни"? То виходить Яценюк був правий? А як і хто тільки його не обливав брудом. Його прикладу наслідували поляки, литовці, фіни та інші, тільки кожен в своїй можливості використання грошей, хто просто паркан, а хто високий жб паркан, бо дикі мають сидіти за парканом.
25.02.2023 09:40 Відповісти
25.02.2023 09:40 Відповісти
+18
Завданням критиків паркану було приниження абсолютно любого патріота України та їх дій. Хто б і що б це не було.
25.02.2023 09:43 Відповісти
25.02.2023 09:43 Відповісти
+17
У корисних ідійотів була така методичка.
25.02.2023 09:43 Відповісти
25.02.2023 09:43 Відповісти
Постане проблема "зєльонки".
Можна використати дефоліанти 🤔
25.02.2023 09:39 Відповісти
25.02.2023 09:39 Відповісти
Тут интересно другое - что будет с селами, которые входят в эти 2 км. Таки населённых пунктов полно!
25.02.2023 09:49 Відповісти
25.02.2023 09:49 Відповісти
Я думаю, на кордоні з москалями вже повідселяли, бо в Сумщині і Чернігівщині щодня там прильоти
25.02.2023 09:50 Відповісти
25.02.2023 09:50 Відповісти
Ну у нас ці села і так вже були вимираючі, війна тільки пришвидшить цей процес. А от на рівненській стороні, то так це боляче вдарить, села там багатодітні, віруючі і вільної землі там і так було мало, а тепер і ще відберуть
25.02.2023 10:01 Відповісти
25.02.2023 10:01 Відповісти
2км всего............вы что смеетесь?... если хотите то и живите рядом с кацами и драниками..
25.02.2023 10:08 Відповісти
25.02.2023 10:08 Відповісти
Я хотів би жити разом з канадцями. А точніше в Канаді
25.02.2023 10:14 Відповісти
25.02.2023 10:14 Відповісти
а я тут...хочу .
25.02.2023 10:16 Відповісти
25.02.2023 10:16 Відповісти
не ідеалізуйте Канаду, там дуже багато проблем теж, за останні років 20-25 вона дуже змінилась, здравого глузду набагато зменшилось. Вони своіми руками руйнують країну, напустив туда індусів, філіпінов, кітійців, кого завгодно, у нашому уявлінні чемні білі благородні канадійці відійшли у минуле, у більшісті зараз там якась розноколірна біомаса розчинена з місцевими індіанами. Але вам може і сподобається, кожному своє, імхо
25.02.2023 13:48 Відповісти
25.02.2023 13:48 Відповісти
А на Рівненській доведеться ці 2 км відібрати у бурштинової мафії. Не ідеалізуйте Правобережне Полісся))
25.02.2023 14:31 Відповісти
25.02.2023 14:31 Відповісти
А там ще є живі? Ну це лиш питання часу поки їх вб'ють росіяни чи білоруси.
25.02.2023 10:07 Відповісти
25.02.2023 10:07 Відповісти
из прошлой жизни :

https://www.radiosvoboda.org/a/30486830.html Уже безопасно? Почему Ермак согласился открыть переход в Счастье
25.02.2023 09:39 Відповісти
25.02.2023 09:39 Відповісти
Так і зараз зайдіть в чат будь-якого телеграм каналу присвяченому ЗСУ, відосікам і мертвим оркам- контингент той самий. За мати не банять але банять якщо ви скажете щось проти хейту стіни Яценюка або щось скажете за Чонгар чи розмірування біля Маріуполя. Подоляківські ботоферми захоплюють малолітні мізки
25.02.2023 14:35 Відповісти
25.02.2023 14:35 Відповісти
Яценюк був правий, але виконання цієї ідеї мало бути іншим. Подивіться на стіну між США і Мексикою чи між Ізраїлем і палестинцями - там БЕТОН, а не сітка!
25.02.2023 09:53 Відповісти
25.02.2023 09:53 Відповісти
Це ще раз підтверджує живучість фейків і ворожої пропаганди. "Стіну" робили таку, на яку в той час вистачало коштів, передусім визначити кордон і фіксувати незаконний прохід, що ДРГ, що агентури. На паркані стояли засоби відеоконтролю і тепловізори. Якби в нас було скільки грошей, як в США, то ми б поставили стіну висотою на 5 метрів. Але і такої стіни були критика, як будуть ходити звірі, наприклад лосі і кабани?
25.02.2023 10:05 Відповісти
25.02.2023 10:05 Відповісти
Дивіться, дешевше було тоді просто колючий дріт намотати і міни розкласти - цього добра у нас на складах залишилося достатньо (зараз ж мінувати почали нарешті).

У 2021 була новина, що Україна безкоштовно передала Литві 38 тон колючого дроту для захисту кордонів від мігрантів, які бігли з Білорусі.

25.02.2023 10:09 Відповісти
25.02.2023 10:09 Відповісти
"дешевше було тоді просто колючий дріт намотати і міни розкласти" - дешевше чого?) Подивіться проект щоб я тут не кидався образами.
25.02.2023 10:17 Відповісти
25.02.2023 10:17 Відповісти
Було б цікаво подивитися на "стіну", що побудували в Польщі і на "стіну" Зеленського. Немає такої? А чому? Він же найвєлічайший і його ідеї мають бути такими ж. Його команда при владі вже 4 роки, а обговорюємо тільки "стіну" Яценюка. Є бітумовозки, якими він із білозасрашки возив бітум на дороги і їх більше ніж ракетних установок. Старався, реформатор. Хто на що гаразд. Нарід не думав, що Вова не для роботи, він для критики тих, хто щось робить, Володя спец по відосам. Вибрали - дивіться, що вміють люди.
25.02.2023 17:19 Відповісти
25.02.2023 17:19 Відповісти
Вас поплавило. Повністю. Ви взагалі не розумієте хто та що вам пише. Вподобайки я знімаю бо ви в неадекваті хоч і говорите правильні речі. Но так поводитись це як в пісні https://www.youtube.com/watch?v=_3lL61Ueu7o
26.02.2023 00:36 Відповісти
26.02.2023 00:36 Відповісти
Ви проект "Стіни Яценюка" бачили? Звичайно що ні.

"на стіну між США і Мексикою чи між Ізраїлем і палестинцями - там БЕТОН, а не сітка" - це для дебілів і тих кому немає де тратити гроші.

Так ось для дебілів що повірили в пропаганду: сітка рабиця була тільки в пунктах пропуску та на пару кілометрів в сторони від них. А далі просто рів без ніякої сітки бо грошей немає, зате були дороги, вежі із відеокамерами та інші речі типу бункерів і турелей. На щось більше грошей не було.

Ще раз бетон для ДЕБІЛІВ. Він нічого зупинити не може. Но витрати на це гігантські. Це не про наш бюджет. Приїде один ур-77 вистрілить в його сторону та зробить крізь нього просіку та дорогу по якій зайдуть війська.
25.02.2023 10:15 Відповісти
25.02.2023 10:15 Відповісти
Ми звичайно бачили проект "Стіни" Яценюка, ми не бачили проекту "стіни" Зеленського. "сітка" стояла не для зупинки танків, чи УРів, ак для зупинки великого потоку кацапів в бік України і назад. Приведу приклад "експертам" по "стіні", а точніше порушенню кордону. Як визначити до "стіни" порушив кацап кордон чи ні? Він спокійно заявить, що йшов і не було ніяких перешкод. А фіксація його, коли він робить дірку в сітці, і там була не "рабиця" і блоки паркану, які використовують на заправках, для огорожі сонячних станцій, а зверху "єгоза", на відстані 700 мітрів чи 1000 метрів відеокамера-робои, чи тепловізор. Так зрозуміло?
25.02.2023 10:33 Відповісти
25.02.2023 10:33 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slovoidilo.ua%2F2020%2F06%2F04%2Fnovyna%2Fsuspilstvo%2Fstinu-kordoni-********-rf-dosi-buduyut-pivroku-vytratyly-53-miljony&psig=AOvVaw0xOpUtPbEmy6qrE343_J78&ust=1677400643092000&source=images&cd=vfe&ved=0CA8QjRxqFwoTCPi09ryisP0CFQAAAAAdAAAAABAE
так будувалася "Стіна".
25.02.2023 10:39 Відповісти
25.02.2023 10:39 Відповісти
"Так зрозуміло?" - я бачу що вам не зрозуміло і я починаю закипати.

Перечитайте мій коментар один та другий. Знайдіть проект Стіни Яценюка. Тоді зрозумієте про що Я і наскільки ви помиляєтесь.

Так ось не було ніякої сітки
25.02.2023 10:43 Відповісти
25.02.2023 10:43 Відповісти
По мережі гуляє фото з порівнянням стіни Яценюка і те що було на Білоруському кордоні- так от стіна Яценюка там виграє всуху
25.02.2023 14:36 Відповісти
25.02.2023 14:36 Відповісти
мінують для того, шоб зірвати під час перетину.

наші почекали 14 годин після вторгнення в роздумах підривати чи нє.

https://www.5.ua/polityka/my-ne-mohly-poviryty-u-vtorhnennia-ne-buly-hotovi-*********-mosty-podoliak-pro-fundamentalni-pomylky-vlady-286342.html У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію. У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фактам".
25.02.2023 09:43 Відповісти
25.02.2023 09:43 Відповісти
для вояк Крахмального це стане "Смугою драників" ☠️💀😱😰😂
25.02.2023 09:43 Відповісти
25.02.2023 09:43 Відповісти
Ета ачєрєдной нєдружєствєнний шаг со сторони кієвскіх маріонєток Госдєпа!
25.02.2023 09:46 Відповісти
25.02.2023 09:46 Відповісти
головне зелень не підпускати, розмінують за звичкою
25.02.2023 09:46 Відповісти
25.02.2023 09:46 Відповісти
я був впевненний, що це давно вже зроблено
25.02.2023 09:47 Відповісти
25.02.2023 09:47 Відповісти
Скільки корисної землі буде вилучено з сільгоспобігу. Чонгар і Чаплинку те ж мінували. А результат?
Контррозвідка б краще працювала на випередження.
25.02.2023 09:50 Відповісти
25.02.2023 09:50 Відповісти
Скільки громадян загінуло через розминування перешийку, акваторії Мариуполя?! 🤔 А воно відповідальность на себе не бере, бо все сталося само по собі?!
25.02.2023 09:50 Відповісти
25.02.2023 09:50 Відповісти
Це вже потрібно було зробити ще влітку!!Чому ж з таким запізненням??
25.02.2023 09:50 Відповісти
25.02.2023 09:50 Відповісти
Влітку 2021 року.
25.02.2023 10:48 Відповісти
25.02.2023 10:48 Відповісти
Зеля взагалі нічого не робив, а чекав Путлера. Навіть інформацію про війну, що готується зробив таємною.
25.02.2023 10:50 Відповісти
25.02.2023 10:50 Відповісти
это еще 9лет назад предлагали корыстувачи цензора
25.02.2023 10:02 Відповісти
25.02.2023 10:02 Відповісти
Заминировать лет и лет 200 не трогать
25.02.2023 10:06 Відповісти
25.02.2023 10:06 Відповісти
если мудрий нарид опять не проглосует по приколу
25.02.2023 10:10 Відповісти
25.02.2023 10:10 Відповісти
і ров морозостійкими крокодилами. Раніше сміялись з цього, але в кожному жарті є доля жарту.
25.02.2023 10:20 Відповісти
25.02.2023 10:20 Відповісти
Нужно цю смугу засадить картошкой.
Белорусы пойдут, и не смогут пройти мимо, начнут раком стоять и выкапывать.
На живца.
25.02.2023 10:22 Відповісти
25.02.2023 10:22 Відповісти
це схоже на хуню про "висадимо лярд дерев"
25.02.2023 10:23 Відповісти
25.02.2023 10:23 Відповісти
А що заважало замінувати кордони перед війною? Оманський договорняк Буратіно і патрушева?
25.02.2023 10:26 Відповісти
25.02.2023 10:26 Відповісти
Головне гарно заховать карту замінування
/тільки не так що потім і самі не знейдемо /
25.02.2023 10:43 Відповісти
25.02.2023 10:43 Відповісти
Поім прийде Верещук і почнуть розминувати, як було з Чонгаром.
25.02.2023 10:47 Відповісти
25.02.2023 10:47 Відповісти
Это надо было сделать ещё осенью 2021. Земразота знала уже тогда про нападение. Весь мир предупреждал. Но у предателей были другие цели,шашлыками и майскими всем уши забивали .
25.02.2023 12:22 Відповісти
25.02.2023 12:22 Відповісти
А де рів з крокодилами?
25.02.2023 12:52 Відповісти
25.02.2023 12:52 Відповісти
У Яцика имущество арестовали в компенсацию за "Стену"?
25.02.2023 13:42 Відповісти
25.02.2023 13:42 Відповісти
можно еще радиоактивного говна насыпать чтоб народ немного фонил при пересечении и сразу было бы видно кто есть кто.
25.02.2023 15:10 Відповісти
25.02.2023 15:10 Відповісти
 
 