Нові санкції ЄС проти РФ погодили, бо Польща пішла на компроміс, - DW

Польща під час обговорення десятого пакету санкцій погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов’язкових умов. Серед них - можливі заходи проти 150 пропагандистів та ядерного сектора РФ.

Про це з посиланням на джерела пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Новий пакет санкцій представники країн-членів ЄС обговорювали кілька днів. Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.

Читайте: Євросоюз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

Зрештою, за даними видання, Польща погодилася на компроміс. Він ґрунтується на виконанні 6 обов’язкових умов:

  • санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ;
  • санкції проти імпорту російських алмазів;
  • подальша роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії;
  • запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Варшавою списку;
  • активізація роботи над санкціями щодо білоруського режиму;
  • спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель синтетичного каучуку.

Також читайте: Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Медведєва, - Трюдо

Нагадаємо, країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю. Вони встигли домовитися про санкції в день річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Польща (8750) росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007)
Ну да,Польща винувата...А що винущувачі не дають- Україна винувата.....А коли резинові дії допомагаючих країн розтягнуться на роки,а росія тим часом озброє "ядром" Іран,Індію,Корею іще когось,Китай наприклад ,- і заявить,що її сторонники тепер сильніше...
25.02.2023 10:10 Відповісти
шановний,ви б спочатку тему б вивчили...Індія.П.Корея,Китай,Пакистан,вже давно мають ядерну зброю...
25.02.2023 10:50 Відповісти
Заголовок якось по-дебільному написано.
25.02.2023 10:12 Відповісти
Редактор заголовок незрозумілий.
По факту знову мадяри вперлися і прийшлося йти на поступки йовбікам.
25.02.2023 10:34 Відповісти
здається що Польща цім поступком отримала більше,ніж було б без компромису.
25.02.2023 10:52 Відповісти
Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн ( можна було не зашифровувати і не відмазувати у,,,банів мадярських)відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.
25.02.2023 10:55 Відповісти
Эй, ЕС сраный.

Где хотя бы благодарность за то, что в 2021-начале 2022 году остановили поток мигрантов из Сирии через *********? Если бы послушали одно из 150 ваших убогих и дебильных заявлений, что нельзя мигрантов вышвыривать за забор и наводить на них оружие, ведь они же люди, то что бы было? Сирийцы бы продавали квартиры по 5000 долларов, на них покупали авиабилет и проезд до границы, заняли бы 2-3 млн человек минимум почти все места в Европе для приема беженцев. Затем, после этого согласованного плана таракана и *****, он как раз нападает нас и Европа бы уже не могла принять беженцев. А сирийцы бы получили команду от диаспор на дестабилизацию обстановки, выходили бы миллионами человек. И также режим таракана бы заработал дополнительные бабки на мотивацию своей трусливой недоармии и меньше зависел бы от санкций. Вот чтобы было, если бы Польша и страны Балтии не раскусили этот план. Но никто не отозвал свои слова, никто не дал денег на забор, никто не выразил соболезнования нескольким погибшим людям при строительства забора с колючей проволокой, а также многочисленные агрессивные стычки. Про волонтеров вообще молчу, их как будто вообще не было, хотя люди сутками держали границу.
25.02.2023 14:34 Відповісти
 
 