Нові санкції ЄС проти РФ погодили, бо Польща пішла на компроміс, - DW

Польща під час обговорення десятого пакету санкцій погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов’язкових умов. Серед них - можливі заходи проти 150 пропагандистів та ядерного сектора РФ.

Про це з посиланням на джерела пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Новий пакет санкцій представники країн-членів ЄС обговорювали кілька днів. Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.

Зрештою, за даними видання, Польща погодилася на компроміс. Він ґрунтується на виконанні 6 обов’язкових умов:

санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ;

санкції проти імпорту російських алмазів;

подальша роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії;

запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Варшавою списку;

активізація роботи над санкціями щодо білоруського режиму;

спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель синтетичного каучуку.

Нагадаємо, країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю. Вони встигли домовитися про санкції в день річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.