Нові санкції ЄС проти РФ погодили, бо Польща пішла на компроміс, - DW
Польща під час обговорення десятого пакету санкцій погодилася на компроміс, що ґрунтується на виконанні шести обов’язкових умов. Серед них - можливі заходи проти 150 пропагандистів та ядерного сектора РФ.
Про це з посиланням на джерела пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Новий пакет санкцій представники країн-членів ЄС обговорювали кілька днів. Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна із країн відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту.
Зрештою, за даними видання, Польща погодилася на компроміс. Він ґрунтується на виконанні 6 обов’язкових умов:
- санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ;
- санкції проти імпорту російських алмазів;
- подальша роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії;
- запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Варшавою списку;
- активізація роботи над санкціями щодо білоруського режиму;
- спеціальний механізм контролю рівня диверсифікації закупівель синтетичного каучуку.
Нагадаємо, країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю. Вони встигли домовитися про санкції в день річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
По факту знову мадяри вперлися і прийшлося йти на поступки йовбікам.
Где хотя бы благодарность за то, что в 2021-начале 2022 году остановили поток мигрантов из Сирии через *********? Если бы послушали одно из 150 ваших убогих и дебильных заявлений, что нельзя мигрантов вышвыривать за забор и наводить на них оружие, ведь они же люди, то что бы было? Сирийцы бы продавали квартиры по 5000 долларов, на них покупали авиабилет и проезд до границы, заняли бы 2-3 млн человек минимум почти все места в Европе для приема беженцев. Затем, после этого согласованного плана таракана и *****, он как раз нападает нас и Европа бы уже не могла принять беженцев. А сирийцы бы получили команду от диаспор на дестабилизацию обстановки, выходили бы миллионами человек. И также режим таракана бы заработал дополнительные бабки на мотивацию своей трусливой недоармии и меньше зависел бы от санкций. Вот чтобы было, если бы Польша и страны Балтии не раскусили этот план. Но никто не отозвал свои слова, никто не дал денег на забор, никто не выразил соболезнования нескольким погибшим людям при строительства забора с колючей проволокой, а также многочисленные агрессивные стычки. Про волонтеров вообще молчу, их как будто вообще не было, хотя люди сутками держали границу.