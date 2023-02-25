УКР
Сьогодні на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині можуть лунати звуки, схожі на вибухи, - це планові роботи

Вибухи, які чутимуть мешканці Київщини, Житомирщини та Чернігівщини - це планові роботи та навчання саперів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення ОВА.

Як зазначається, у Вишгородському районі Київської області сьогодні проводяться навчання для саперів.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", – зазначили в ОВА

"Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи!" - повідомив голова Житомирської ОВА Бунечко.

В ОК "Північ" попередили про звуки вибухів на Чернігівщині:

"З 12:00 до 16:00 заплановано кілька знищень вибухонебезпечних предметів. Їх будуть підривати на спецмайданчику за містом. Просимо зберігати спокій!".

Також читайте: Канада виділить на навчання українських саперів додатково 7,5 млн канадських доларів

вибух (4591) Київська область (4192) Чернігівщина (1585) сапер (210) Житомирська область (1304)
Дожилися. Звуки схожі на вибухи. Я коли читаю - злочинець вистрілив в перехожого з предмета схожого на пістолет, задумуюсь, - навіщо викривляють реальність? Нормально писати і висловлюватись вже не можна чи не здатні? Звуки вибухів, чути вибухи, будуть лунати вибухи.
показати весь коментар
25.02.2023 13:24 Відповісти
 
 