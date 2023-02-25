Сьогодні на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині можуть лунати звуки, схожі на вибухи, - це планові роботи
Вибухи, які чутимуть мешканці Київщини, Житомирщини та Чернігівщини - це планові роботи та навчання саперів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення ОВА.
Як зазначається, у Вишгородському районі Київської області сьогодні проводяться навчання для саперів.
"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів", – зазначили в ОВА
"Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи!" - повідомив голова Житомирської ОВА Бунечко.
В ОК "Північ" попередили про звуки вибухів на Чернігівщині:
"З 12:00 до 16:00 заплановано кілька знищень вибухонебезпечних предметів. Їх будуть підривати на спецмайданчику за містом. Просимо зберігати спокій!".
