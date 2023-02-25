Росіяни промовчали на річницю вторгнення, бо не досягли жодної з цілей, - ISW

Влада РФ ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну, бо не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово виступав цього року з публічними заявами. Але цього разу промовчав з приводу річниці вторгнення РФ на територію України.

На думку ISW, це сталося, бо Росія не змогла досягти жодної із оголошених цілей, а також не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Однак, як зазначають у звіті, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ "переможе у війні", та повторив, що "для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

"Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - вказує ISW.

Водночас фахівці пишуть, що натомість роковини вторгнення прокоментував російський військовий злочинець Ігор Гіркін, який назвав вислови Медведєва маячнею.

Терорист підкреслив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.