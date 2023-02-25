УКР
Росіяни промовчали на річницю вторгнення, бо не досягли жодної з цілей, - ISW

путін

Влада РФ ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну, бо не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово виступав цього року з публічними заявами. Але цього разу промовчав з приводу річниці вторгнення РФ на територію України.

Читайте: Зеленський про переговори з Путіним: Там нема з ким говорити

На думку ISW, це сталося, бо Росія не змогла досягти жодної із оголошених цілей, а також не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Однак, як зазначають у звіті, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ "переможе у війні", та повторив, що "для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

Також читайте: Кремль не може перемогти у злочинній війні, - Штайнмаєр

"Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - вказує ISW.

Водночас фахівці пишуть, що натомість роковини вторгнення прокоментував російський військовий злочинець Ігор Гіркін, який назвав вислови Медведєва маячнею.

Також читайте: Війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила її ослабленою та ізольованою, - Блінкен

Терорист підкреслив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.

путін володимир (24601) ISW (653)
+10
25.02.2023 10:40 Відповісти
+6
А что они могут прокомментировать, если язык затянуло в задницу !?
25.02.2023 10:54 Відповісти
+6
так ні напевно !!! воно типовий кацапській нацист та імперіаліст, нащадок червоножопих комуно-нацистів, імперіалістів, окупантів України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!! до того ж типий як сибірській валянок !!!



25.02.2023 10:59 Відповісти
25.02.2023 10:40 Відповісти
Задумали,не задумали на потом какуюто куйню,им все равно кизда!
25.02.2023 10:52 Відповісти
Думаю, що якби путіну за годину до його промови про початок СВО, о 4:00 24.02.22, дали можливість зазирнути на рік уперед, то він би не почав те, що почав.
- Як там, Київ взяли за 3 дні, а Україну захопили за 2 тижні?
- Ні, вже 7 місяців тупцюємо під Бахмутом і втратили лише там 40.000.

25.02.2023 10:52 Відповісти
так ні напевно !!! воно типовий кацапській нацист та імперіаліст, нащадок червоножопих комуно-нацистів, імперіалістів, окупантів України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!! до того ж типий як сибірській валянок !!!



25.02.2023 10:59 Відповісти
Почав би, коридор до Криму зробив, це була мінімальна ціль і зруйнував пів- України.
25.02.2023 12:29 Відповісти
Точніше, сухопутний коридор у Крим та дніпровська вода туди ж.
Це була його, по ленінські висловлюючись, програма-мінімум.
А захоплення України і насамперед чорноморського узбережжя, вже програма-максимум.
Горезвісний Домбас, якщо я правильно розумію, путіну в хер не впав. Як причина став у нагоді, а так навіщо йому розвалені заводи, затоплені шахти та місцеві наркомани з пенсіонерами
25.02.2023 12:43 Відповісти
А что они могут прокомментировать, если язык затянуло в задницу !?
25.02.2023 10:54 Відповісти
ну привіт... як це "промовчали"!? А танці під бубни в Нужніках!? А віджимання Газмясова!?
25.02.2023 11:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3994523.html

Орбан за гроші газьпрьому гадить де тільки може, або де йому дозволяють.
25.02.2023 11:37 Відповісти
Οβοςραλςα πο βςεμ φρονταμ !
25.02.2023 12:00 Відповісти
Гиркин жалуется на отсутствующее гражданское общество. Лол.

Выводили рабов с тех пор, как василий 3й Новгород захватил, а потом стои́м такие и удивляемся: "Ах, где же, где же наше гражданское общество? Почему же, почему же рабы - не граждане?"
25.02.2023 12:06 Відповісти
По-простому це називається - засунули язик в задницю!
25.02.2023 12:50 Відповісти
Бісять оці дитячі понти, що нібито нічого вони за рік не добилися. Як би там не було, але сухопутний коридор до Криму вони пробили, залишили нас взагалі без Азовського моря, трохи залишили Чорного, яке повністю контролюють.
25.02.2023 13:41 Відповісти
 
 