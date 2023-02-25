Дефіцит потужності відсутній 2 тижні поспіль, ліміти не доводились. Є знеструмлення у Нікополі та Марганці, - "Укренерго"

Споживання електроенергії дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи. Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

На Одещині ремонтні бригади "Укренерго" посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян.

