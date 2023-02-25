Шмигаль розповів про макрофінансову допомогу від партнерів: $18 мільярдів від ЄС, $10 млрд - від США

ЄС анонсував макрофінансову допомогу Україні в розмірі $18 мільярдів, також до вересня США нададуть нашій державі до $10 мільярдів. Окрім цього існує низка домовленостей про допомогу з іншими країнами.

Про це та інше в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року дефіцит бюджету $38 мільярдів. Уже анонсована макрофінансова допомога від Європейського Союзу на $18 мільярдів. До вересня маємо отримати $10 мільярдів від Сполучених Штатів. Маємо домовленості про виділення протягом пʼятьох років $7,5 мільярда від Норвегії. Та цього року очікуємо $1,5 мільярда від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що торік Україна залучила понад $31 мільярд зовнішніх грантів та кредитів - 38% та 62% відповідно.

Зараз, за його словами, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит бюджету, потрібно ще близько $5 мільярдів.

"Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочаті", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що на спецрахунку в Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії є ₴17 мільярдів. За його словами, це гроші, які передав Фонд гарантування вкладів, і які були конфісковані в "дочок" російських банків - Промінвестбанку та МР Банку.

Він відзначив, що протягом року до фонду надійде ще прибуток Національного банкуу розмірі ₴35,5 мільярда.

"$1,5 млрд (понад ₴54,8 мільярда. - Ред.) - гроші, які нададуть США, вони вже погоджені Конгресом. Окремо $0,8 мільярда (₴29,2 мільярда. - ред.) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що йдеться не лише про "живі гроші". До прикладу Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 мільйонів, та кілька потужних генераторів.