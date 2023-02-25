УКР
Шмигаль розповів про макрофінансову допомогу від партнерів: $18 мільярдів від ЄС, $10 млрд - від США

ЄС анонсував макрофінансову допомогу Україні в розмірі $18 мільярдів, також до вересня США нададуть нашій державі до $10 мільярдів. Окрім цього існує низка домовленостей про допомогу з іншими країнами.

Про це та інше в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року дефіцит бюджету $38 мільярдів. Уже анонсована макрофінансова допомога від Європейського Союзу на $18 мільярдів. До вересня маємо отримати $10 мільярдів від Сполучених Штатів. Маємо домовленості про виділення протягом пʼятьох років $7,5 мільярда від Норвегії. Та цього року очікуємо $1,5 мільярда від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що торік Україна залучила понад $31 мільярд зовнішніх грантів та кредитів - 38% та 62% відповідно.

Зараз, за його словами, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит бюджету, потрібно ще близько $5 мільярдів.

"Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочаті", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту держбюджету-2023, - Шмигаль

Прем'єр додав, що на спецрахунку в Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії є ₴17 мільярдів. За його словами, це гроші, які передав Фонд гарантування вкладів, і які були конфісковані в "дочок" російських банків - Промінвестбанку та МР Банку.

Він відзначив, що протягом року до фонду надійде ще прибуток Національного банкуу розмірі ₴35,5 мільярда.

"$1,5 млрд (понад ₴54,8 мільярда. - Ред.) - гроші, які нададуть США, вони вже погоджені Конгресом. Окремо $0,8 мільярда (₴29,2 мільярда. - ред.) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що йдеться не лише про "живі гроші". До прикладу Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 мільйонів, та кілька потужних генераторів.

Топ коментарі
+17
Рзповів би краще куди він їх витрачає!
25.02.2023 12:31 Відповісти
+11
25.02.2023 12:42 Відповісти
+11
Продавці елітних автівок, дорогоцінностей та нерухомості радісно потирають руки в очікуванні ексклюзивних замовлень. Зекоманда готується до шоппінгу.
До речі, в країні важка економічна ситуація, тому прохання до громадян потерпіти та тугіше затягнути паски.
25.02.2023 12:43 Відповісти
Рзповів би краще куди він їх витрачає!
25.02.2023 12:31 Відповісти
Розповісти він може шо хоч -- чи вони туди доходять .
25.02.2023 12:37 Відповісти
Ну він же чесний, я сподіваюсь
25.02.2023 12:39 Відповісти
як і його начальник
25.02.2023 12:46 Відповісти
Роздолля для злодіїв!
25.02.2023 12:34 Відповісти
красти вам не перекрасти!
25.02.2023 12:34 Відповісти
25.02.2023 12:35 Відповісти
25.02.2023 12:42 Відповісти
Внукам хватіт?
25.02.2023 12:37 Відповісти
поле деятельності для мародерів збільшуеться
25.02.2023 12:39 Відповісти
За такі гроші можна всю виробничу базу оборонки тричі обновити та потроїти, від куль до ядерних бомб , не тупо проїсти та просрати у вигрібні ями, як зробив Шмигаль
25.02.2023 12:40 Відповісти
На єдиний марафон, Лєнці квартальщиці на програму на яйця по 17...
25.02.2023 12:41 Відповісти
Продавці елітних автівок, дорогоцінностей та нерухомості радісно потирають руки в очікуванні ексклюзивних замовлень. Зекоманда готується до шоппінгу.
До речі, в країні важка економічна ситуація, тому прохання до громадян потерпіти та тугіше затягнути паски.
25.02.2023 12:43 Відповісти
ничего не уметь, ничего не делать, тупИть, предавать, воровать, брехать и после всего этого побираться по миру с протянутой рукой зеаниматоры освоили лучше всего
25.02.2023 12:53 Відповісти
партнери працюють, шмигаль краде.
25.02.2023 12:57 Відповісти
Вступайте до 43 ОАБР https://www.youtube.com/watch?v=Xb1vnmgTldU https://www.youtube.com/watch?v=Xb1vnmgTldU


тут кращі з кращих!!!
25.02.2023 12:58 Відповісти
Програма кабміну відсутня протягом майже 3 років, хоча, через відсутність такої програми, цей КМУ повинен був зникнути ще у 2020-му році.

А тепер питання: гроші від іноземних організацій (гранти чи кредити) не залучаються до фінансування МО та ЗСУ. То куди ж вони підуть, якщо програми КМУ немає?
25.02.2023 13:01 Відповісти
У кішені.
25.02.2023 13:18 Відповісти
Мильйони держ службовців, безліч схем та скруток, не переймайтесь, все буде зроблено без шуму та пилу
25.02.2023 13:50 Відповісти
КМУ утримує багато міністерств в т.ч.новостворених Зе,деякі зовсім не потрібні,але мають велики штати держслужбовців...Значна кількість закордонних грошей на них піде...,краще б на ЗСУ..
25.02.2023 17:32 Відповісти
Кручу верчу разпилить бабло хочу.
Зробимо их разом! ЗеКи
25.02.2023 13:49 Відповісти
В дєрьмака і татарова джекпот. Яйцеголовий резников теж радо потирає руки.
25.02.2023 14:36 Відповісти
"Я--самий безтурботний прем'єр за всю ******* історію України".
Про це в інтерв'ю https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936 Forbes Ukraine розповів прем'єр-міністр України денис шмигаль.
Вірю...
25.02.2023 15:29 Відповісти
Як вони тепер це ділити будуть? Боюся що повбивають один одного бо на всіх може не вистачити
25.02.2023 15:50 Відповісти
Сподіваюся, що кожний ЦЕНТ буде проконтрольований США!!!
25.02.2023 17:17 Відповісти
Відчувається рух в міністерстві...
25.02.2023 22:54 Відповісти
 
 