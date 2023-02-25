Конкурс НАБУ: 11 кандидатів на пост директора успішно пройшли співбесіди на доброчесність

25 лютого на своєму 18-му засіданні комісія з відбору Директора НАБУ оголосила результати співбесід на доброчесність. До наступного етапу конкурсу пройшли 11 кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Трансперенсі Інтернешнл Україна

На засіданні комісії проходили співбесіду 20 кандидатів. До наступного етапу конкурсу допущені 11.

Серед них:

Сергій Гупяк — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління ДБР у Хмельницькому.

Вероніка Плотнікова — начальниця Відділу дослідження проблем прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України.

Семен Кривонос — очільник Держінспекції архітектури та містобудування.

Віктор Павлущик — старший детектив НАБУ, керівник відділу детективів.

Олександр Цивінський – керівник третього відділу детективів НАБУ.

Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Сергій Наумюк – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ. Після початку війни мобілізувався як офіцер запасу.

Олег Опішняк — прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Володимир Церковний — старший детектив — керівник Першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Максим Ворвуль — старший детектив — заступник керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Юрій Бєлоусов — начальник Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Весь тиждень 20 кандидатів спілкувалися з комісією конкурсу та надавали роз’яснення щодо запитань, які до них були у членів комісії та громадськості. Детально про те, як проходили ці співбесіди, TI Ukraine розповідали у Телеграмі.

Надалі на кандидатів, які пройшли цей етап, чекають співбесіди щодо відповідності критерію компетентності. Вони відбудуться з 28 лютого по 4 березня.

На цьому етапі комісія буде оцінювати:

знання національного законодавства та відповідного міжнародного права і і‌х застосування у практиці Верховного Суду, Конституціи‌ного Суду Украі‌ни і Європеи‌ського суду з прав людини;

обізнаність кандидатів з положеннями міжнародних стандартів щодо запобігання та протидіі‌ корупції, інших застосовних у діяльності НАБУ міжнародних договорів та конвенцій;

стратегічне та аналітичне мислення кандидатів;

лідерство та розуміння місії та завдань НАБУ;

управління людськими ресурсами;

розуміння фундаментальних принципів професійної етики;

ефективну особисту, внутрішню та зовнішню комунікацію, зокрема, для позиціонування НАБУ та його роботи у суспільстві.

Кожна співбесіда розпочинатиметься із п’ятихвилинної самопрезентації кандидата та стислого висловлення бачення подальшого розвитку НАБУ.

Нагадаємо, що за результатами цих співбесід комісія визначить трьох фіналістів конкурсу, з-поміж яких Прем‘єр-міністр обере та подасть на затвердження Кабміну майбутнього директора НАБУ.