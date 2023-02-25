УКР
4 846 21

Конкурс НАБУ: 11 кандидатів на пост директора успішно пройшли співбесіди на доброчесність

набу,набу_вивіска,набу_лого

25 лютого на своєму 18-му засіданні комісія з відбору Директора НАБУ оголосила результати співбесід на доброчесність. До наступного етапу конкурсу пройшли 11 кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Трансперенсі Інтернешнл Україна

На засіданні комісії проходили співбесіду 20 кандидатів. До наступного етапу конкурсу допущені 11.

Серед них:

Сергій Гупяк — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління ДБР у Хмельницькому.

Вероніка Плотнікова — начальниця Відділу дослідження проблем прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України.

Семен Кривонос — очільник Держінспекції архітектури та містобудування.

Віктор Павлущик — старший детектив НАБУ, керівник відділу детективів.

Олександр Цивінський – керівник третього відділу детективів НАБУ.

Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Сергій Наумюк – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ. Після початку війни мобілізувався як офіцер запасу.

Олег Опішняк — прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Володимир Церковний — старший детектив — керівник Першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Максим Ворвуль — старший детектив — заступник керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Юрій Бєлоусов — начальник Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Весь тиждень 20 кандидатів спілкувалися з комісією конкурсу та надавали роз’яснення щодо запитань, які до них були у членів комісії та громадськості. Детально про те, як проходили ці співбесіди, TI Ukraine розповідали у Телеграмі.

Надалі на кандидатів, які пройшли цей етап, чекають співбесіди щодо відповідності критерію компетентності. Вони відбудуться з 28 лютого по 4 березня.

На цьому етапі комісія буде оцінювати:

  • знання національного законодавства та відповідного міжнародного права і і‌х застосування у практиці Верховного Суду, Конституціи‌ного Суду Украі‌ни і Європеи‌ського суду з прав людини;
  • обізнаність кандидатів з положеннями міжнародних стандартів щодо запобігання та протидіі‌ корупції, інших застосовних у діяльності НАБУ міжнародних договорів та конвенцій;
  • стратегічне та аналітичне мислення кандидатів;
  • лідерство та розуміння місії та завдань НАБУ;
  • управління людськими ресурсами;
  • розуміння фундаментальних принципів професійної етики;
  • ефективну особисту, внутрішню та зовнішню комунікацію, зокрема, для позиціонування НАБУ та його роботи у суспільстві.

Кожна співбесіда розпочинатиметься із п’ятихвилинної самопрезентації кандидата та стислого висловлення бачення подальшого розвитку НАБУ.

Нагадаємо, що за результатами цих співбесід комісія визначить трьох фіналістів конкурсу, з-поміж яких Прем‘єр-міністр обере та подасть на затвердження Кабміну майбутнього директора НАБУ.

Автор: 

+10
ермако-татаровские хто з них? Всі?
25.02.2023 12:59 Відповісти
+7
Хто є най доброчесний в ОПі відніше
25.02.2023 13:02 Відповісти
+7
Членами комісії теж був монозброд?
25.02.2023 13:10 Відповісти
Доброчесність ключове слово.
25.02.2023 13:02 Відповісти
До наступного етапу конкурсу пройшли: Кривонос
25.02.2023 13:38 Відповісти
А що там з детектором брехні і баксів в диванах?
25.02.2023 13:10 Відповісти
Якщо потрібно шмигалю вибрати аж з ТРОХ.....то я думаю виберуть дійсно най "кращого"
25.02.2023 13:10 Відповісти
може ще опзже з шуфрічем
25.02.2023 13:13 Відповісти
Лучше юля с ее матькивщиной)
25.02.2023 14:00 Відповісти
Ох і цирк.. а смс опитування буде??
25.02.2023 13:20 Відповісти
Скажите, а кандидаты обязательно должны быть девственниками?
25.02.2023 13:24 Відповісти
Без ЦПК тут хрін розберешся.
25.02.2023 13:28 Відповісти
Без Габрієляна, це квартальне шоу, а не конкурс.
25.02.2023 13:34 Відповісти
Олег Опішняк найбільш достойний кандидат. Знаю особисто. Достойна людина. Все життя пропрацював у прокуратурі, ніколи і ніхто про нього не сказав поганого слова. Отаким людям треба очолювами правоохоронні органи держави, а не тим у кого мама має мільйони, та нерухомості на мільярди. Помагай вам Господь Олеже Петровичу.
25.02.2023 14:06 Відповісти
якщо він все життя пропрацював у прокуратурі то місце йому у в'язниці.
25.02.2023 14:32 Відповісти
Цензор.нет це не майданчик для реклами. І не треба ля ля... вийди за територію прокуратури і почуєш правду.
25.02.2023 17:29 Відповісти
"Ви будете грабувати? Та ні. Ну і гарно. Ви нам дуже підходите!"
25.02.2023 15:06 Відповісти
Здесь подробности собеседования с кандидатами. - https://www.sud.ua/uk/news/publication/262781-k-kandidatu-v-direktora-nabu-prokuroru-geninspektsii-olegu-opishnyaku-voznikli-voprosy-o-bezvozmezdnom-poluchenii-zemelnykh-uchastkov
25.02.2023 16:22 Відповісти
Повна хрінь, а кандидати, один ліпше другого, як оберуть то.. , але навіщо якщо зЕбіл вже поборов корупцію...!
25.02.2023 17:30 Відповісти
Є така аксіома - тільки найкращі обирають найкращих, а всі інші обирають гірших і найгірших. А коли у владі тільки гірші - то ото вигляньте у вікно - ото вам і результат.
25.02.2023 17:35 Відповісти
 
 