Саміт G20: Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення РФ в Україну

Саміт міністрів фінансів та голів центральних банків "Великої двадцятки" (G20), найімовірніше, завершиться без спільного комюніке. Все через розбіжності щодо війни Росії проти України.

США та їхні союзники з Великої сімки (G7) вимагають, щоб комюніке містило засудження Росії за вторгнення в Україну. Проти виступили делегації Росії та Китаю.

Індія тим часом наполягає, щоб у підсумковому документі саміту не використовували слово "війна". Ця країна дотримується нейтральної позиції, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та різко збільшивши закупівлі російської нафти.

Індія та Китай були серед країн, які утрималися 23 лютого, коли ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб вимагати від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії.

Крім країн G7, до блоку G20 входять такі країни, як Австралія, Бразилія і Саудівська Аравія.

Високопоставлене джерело у G20 сказало, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки Росія та Китай блокували пропозиції західних країн.

Джерело та кілька інших офіційних осіб заявили, що, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, консенсус щодо комюніке малоймовірний і що зустріч, швидше за все, закінчиться заявою сторони, яка підсумовує обговорення.