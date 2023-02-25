УКР
Саміт G20: Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення РФ в Україну

Саміт міністрів фінансів та голів центральних банків "Великої двадцятки" (G20), найімовірніше, завершиться без спільного комюніке. Все через розбіжності щодо війни Росії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

США та їхні союзники з Великої сімки (G7) вимагають, щоб комюніке містило засудження Росії за вторгнення в Україну. Проти виступили делегації Росії та Китаю.

Індія тим часом наполягає, щоб у підсумковому документі саміту не використовували слово "війна". Ця країна дотримується нейтральної позиції, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та різко збільшивши закупівлі російської нафти.

Читайте: Представники РФ на зустрічі G20 є співучасниками воєнних злочинів і винні у збитках, завданих війною світовій економіці, - міністерка фінансів США Єллен

Індія та Китай були серед країн, які утрималися 23 лютого, коли ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб вимагати від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії.

Крім країн G7, до блоку G20 входять такі країни, як Австралія, Бразилія і Саудівська Аравія.

Також читайте: "Мирний план" Китаю вигідний тільки Росії, - Байден

Високопоставлене джерело у G20 сказало, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки Росія та Китай блокували пропозиції західних країн.

Джерело та кілька інших офіційних осіб заявили, що, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, консенсус щодо комюніке малоймовірний і що зустріч, швидше за все, закінчиться заявою сторони, яка підсумовує обговорення.

G20 (323) Індія (735) Китай (4822) росія (67242)
+63
Все що треба знати про мирні наміри Китаю та Індії.
25.02.2023 13:17
+53
Годі купувати китайське барахло. Треба повернути виробництво електроніки у Європу.
25.02.2023 13:17
+45
Південна Корея і Японія колись техніку постачали. І якість була не порівняно краща за китайський треш.
Настав час світу вже передивитися своє відношення до Китаю і іх торгівельної експансії.
25.02.2023 13:25
Миротворці жовтопики
25.02.2023 13:15
"Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення РФ в Україну "-- ось вам справжній кЄтай, без всіляких масок під назвою "мирний план" і т.д.
25.02.2023 15:05
25.02.2023 13:17
Тем не менее ни Индия, ни Китай за бесплатно ничего кацапам не дали и не дадут. Они помогают за деньги или природные ресурсы.

Пока каждый день кацапский танкер (под чужим флагом с якобы чужой нефтью в том числе) разгружается в портах Азии и других стран, а по газопроводам и судам с СПГ доставляется газ (тоже в свою очередь маркированный как туркменский или иной), то Индия и Китай будут помогать кацапам. Как только танкер уйдет на дно, заставив кацапов заплатить штраф за экологическую катастрофу, а газопроводы (компрессорные станции, газголдеры, сами суда) будут уничтожены, то эти две страны потеряют к кацапам интерес, как и многие другие государства. И это тождественное равенство, тогда и только тогда.
25.02.2023 14:05
Надлишок населення в жахливій бідності обезцінює людське життя.
25.02.2023 15:41
Розділ світу оприділився де-факто.
25.02.2023 13:17
Світ залишився єдиним і глобалізованим. Від нього лише відколоюються великі шматки, без яких він зможе прожити
показати весь коментар
25.02.2023 15:43
25.02.2023 13:17
Південна Корея і Японія колись техніку постачали. І якість була не порівняно краща за китайський треш.
Настав час світу вже передивитися своє відношення до Китаю і іх торгівельної експансії.
25.02.2023 13:25
Так. Моєму підсилювачу Sony зібраному в Японії вже 28 років і він ні разу не ламався, хоча постійно використовується.
25.02.2023 13:30
В мене досі в гаражі магнітола Соні 1995 р. Працює.
25.02.2023 13:43
Доречі, самі японці техніку Sony не дуже поважають та намагаються не купляти. Кажуть, що Panasonic та Sharp якісніша та більш надійна.
25.02.2023 13:56
У Panasonic з надійністю все добре, але коли ще популярні були музичні центри, то були проблеми з CD чейнджерами, які часто ламалися. У них ще побутова техніка крута, але у нас її практично немає. Sharp вже фактично належить Foxconn яка працює з більшістю відомих брендів, відтак, мабуть, якість там не краща і не гірша.
25.02.2023 14:48
Те, що десь щось комусь належить на якість не впливає. Якщо лінія збірки стоїть в Японії, то якість буде значно краще, ніж у продукції, яка належить японському концернові, але збирається в Китаї чи Індонезії. Важливо хто саме збирає та контролює якість та технологічні процеси. Телевізори, холодильники та смартфони Sharp користуються в Японії великим попитом. Але це, дійсно, більше місцевий виробник, як і Rinnai, про який ніхто не чув. Panasonic туди ж. Мабуть тому Sony й вибрало політику більше орієнтовану на закордонного споживача, бо місцеве населення віддає перевагу іншим виробникам. Автівки Nissan, доречі, теж не користуються особливим попитом. Японець краще купить Daihatsu, який належить Toyota, або Honda. Покупець голосує гаманцем.
25.02.2023 15:57
На жаль у свій вас США зробили жахливу помилку, не просто розгодувавши Китай, а придушивши економіку і виробництво Японії за допомогою мит і регуляцій (у 70-80х керівництво США вигадало загрозу відродження ледь не японьської вмперії), що закінчилось економічною кризою в Японії, і так званим втраченим десятиліттям.

Пройшли десятки років, і так висновків ніхто не зробив.
25.02.2023 13:43
Економічна криза 90-х в Японії виникла внаслідок переоцінювання ринку. Луснула мильна бульбашка, яку накачували впродовж 80-х років. Це як зараз із криптою. Колись воно лусне і знову буде біда.

Мита та регуляції вводили, бо в ті роки японські товари дійсно заполонили американський ринок, бо були дешевші та не поступалися якістю, завдяки більш дешевій, але більш освіченій робочій силі.
показати весь коментар
Якби не торпедування японського виробництва, то такого падіння в Японії не сталося би.

Ще і в середині США, одночасно самі собі прострелили обидві ноги, коли не втручалися у ситуацію з паливною кризою, і не відкривали запаси нафтопродуктів, а на фоні ліві сили топили Детройт через профсоюзи, які вимагали ще більше преференцій, коли робітники автогалузі і так мали ледь не найкращі умови в країні.

із-за цього на ринок, вчасно не могли випустити конкурентноспроможні моделі авто, з більш скромним споживанням, а потім Детройт провалився в велику сраку, майже буквально.
26.02.2023 01:11
Ніхто там нічого не торпедував. Це й не потрібно вже було. Виробництво обвалилося зовсім з іншої причини.
Внаслідок кризи «мильної бульбашки» майже вмить позачинялася купа підприємств, господарі яких понабирали дешевих кредитів та жили на широку ногу. А віддавати стало нічим. Результат - купа безробітних, сплеск самогубств колишніх господарів та робітників, проституції та кількості шахраїв. Справа в тому, що профільна освіта в Японії - корпоративна. Тобто. Левову частку професійно-технічних коледжів складають заклади від якихось конкретних фірм. І навчають там суто специфікації роботи на конкретних підприємстівах. Наприклад, Mitsubishi має власні коледжі, на яких навчають зварювальників на виробничі лінії зі збірки конкретно танків. Тобто, на автозаводі Nissan такому робітнику вже нічого робити. І ось уявіть, що компанія збанкрутіла і закрилася. Увесь штат, включаючи педагогів коледжів, виявляється нікому не потрібним.
Це було, наче сніжна лавина. А скільки маленьких фірм-підрядників позачинялося! В Японії більшість частин для збірки техніки виготовляють на крихітних фірмах, розміром з гараж. Наприклад, частна фірма виготовляє клапани на Nissan Avenir. Тільки клапани. І обладнання на ній куплене в кредит, а сума досі не погашена. І ось, наприклад Nissan банкрутіє. Уявіть собі, що буде з підприємством. В Японії досі продають дачі колишніх господарів та робітників таких підприємств, які ті понакупляли в епоху «бульбашки». По досить привабливій ціні. Скажімо, можна досі купити будиночок десь в префектурі Нагано за 8 - 10 тисяч доларів. А за недобудови я взагалі мовчу - скільки їх залишилося в країні. Народ навіть не замислювався, що так буде не завжди і дійсно жив на широку ногу. Вся країна, без перебільшення. Кредити брали, мов скажені, користуючсь низькою відсотковою ставкою (особливо іпотечною, яка в них досі складає 0,5-0,8% річних).
Так шо, такі справи. За США нічого не скажу, бо не знаю. А от за Японію можу розповісти багато, якщо буде цікаво - звертайтеся.
26.02.2023 08:33
Цю помилку лекго виправити. Голодранців, які хочуть працювати за копійки достатньо, тож можне легко перенести виробництво в інші країни третього світу, бо за ці роки крім дешевої робочої сили він так і не створив
25.02.2023 15:46
Мрії-мрії...Розкажіть це Ротшильдам, які стільки років вкладались у Китай.
25.02.2023 13:32
Нужно ввести ответственность за некачественные и опасные для здоровья товары. Китайские товары тогда сами собой и отпадут. По крайней мере большинство товаров. И нужно четко разграничить товары из Китая и товары из Тайваня. Потому что регион как бы один а качество совсем разное.
25.02.2023 13:32
Потрібно, щоб БЕБ прийшла до Китайців з перевіркою на наявність документів на китайські - контрабандні товари. Вони на 7 кілометрі в Одесі, Харкові, Чернівцях... окупували ринки і нехай перевірять там у 90 % немає білих документів на товари і половина з них - нелегали.
25.02.2023 15:12
Ну вот и определилась Ось Зла. Теперь можно смело посылать китайцев и индусов нах. со своими *мирными* планами
25.02.2023 13:17
Невже китай хоче втрачати трильйон доларів на рік внаслідок санкцій🙄
25.02.2023 13:19
У таких режимів ідеологія вища за економіку
25.02.2023 13:23
Пусть бабушка Нэнси еще раз прогуляется на выходные по Тайванским отелям-люкс.
25.02.2023 13:24
Мерзота комуняцька. Сподіваюся, прийде час і на їхні міста летітимуть ракети, а світова спільнота, нарешті, зрозуміє, що пора зав'язувати з відгодівлею "китайського дракона".
25.02.2023 13:26
Куток півнів визначено офіційно - сосія, китай, іран, кндр, їблорусь, мадярщина обригана.
Індія й Сербія ще визначаються
25.02.2023 13:26
Кітайські узкоглазі підарасти
25.02.2023 13:26
Якщо б Китай і погодився параша яку засуджуе комюнеке ніколи не підпише вирок самой собі. Якісь закони що G20 що в ООН преступник повинен підписати собі вирок такого ніколи не буде
25.02.2023 13:26
То, что заблокируют было изначально ясно. Зачем зря время и деньги переводить?
25.02.2023 13:27
Так все международных организациях где установлено единогласие и присутствуют эти две страны можно закрывать. Толку ноль, одно бла-бла-бла будет до тех пор , пока не изменят систему голосования за свои решения. Я вот только не пойму-разве им не понятна бесполезность их сборища?
25.02.2023 13:53
Китай апріорі не може підтримувати будь-які рішення на користь України і проти козлостана, бо сама скоро буде робити те саме що й козлопітеки.
25.02.2023 13:28
Китаю надо сделать так, чтобы не вырезать местное население Сибири когда он туда войдет после развала рабссеи. Не надо от Китая ждать жалости к Украине, это не их психология. Так что он спокойно ждет в засаде когда коолективный запад развалит рабссею и потом заниматься своим делом при разделе бывших рабссейских территорий.
25.02.2023 13:28
Конечно же с Китаем ссориться необязательно, просто китайского бизнеса не должно быть в Украине, от слова "совсем", пусть работают где-то в другом месте, они там что-то говорили про послевоенное восстановление, естественно без участия китайских компаний😁
25.02.2023 13:29
Китайців та індусів на 7 м кілометрі в Одесі та інших оптових ринках України - більше ніж українців. Ви думаєте, вони щось платять державі? Не думаю.
25.02.2023 15:18
Моді заіпав, коли його вже там знесуть.
25.02.2023 13:29
Особенно добило что нельзя называть войну войной. А что ето тогда, когда сотни тысяч жертв и разрушены до основания десятки городов. Тогда будем называть рашистов террористами. А террористов как известно в плен не берут, так же как не ведут переговоров с террористами. Будем рашистам головы отрезать на месте и складывать на дороге в ряд.
25.02.2023 13:30
Увести ембарго на китайський мотлох куди простіше ніж на нафту повернувши їх до "істинного комунізму"
25.02.2023 13:30
Китай и раша близнецы братья раша цари монарх Китай ******** император у обоих имперские замашки они оба угроза миру их цель насаждение своего имперского стиля император челядь и рабы по их обслуживанию и жестокая диспотия что Вы ждете от этих стран
Индия страна где правят касты что Вы ждете от нее тоже
25.02.2023 13:30
Позиція цих країн давно відома. Для чого ж було писати проєкт комюніке, про який заздалегідь відомо, що не буде підтриманий?
25.02.2023 13:34
что бы подлость была зафиксирована документально
25.02.2023 13:37
Ось і ціна всім "мирним планам" жовтомордих покидьків.
25.02.2023 13:41
Все что вы хотели знать про Китай, но боялись спросить.
25.02.2023 13:43
Другим странам придется с этим смирится, или сдохнуть.
25.02.2023 13:57
Какие то у вас упаднеческие мысли. Если бы было так империи Карфогена, Афин, Каира, Рима, Византии, Монголов, Испании, Османов, Португалии, Франции, Австро Венгрии, России и Британии существовали бы до сих пор. Но такого не происходит, все империи так или иначе распадаются. США не будут исключением. В 60 годах в коризне CDR доллар занимал 80%. Сегодня там же он в районе 28%, хотя еще лет 10 назад был около 44%. Стогнация идет. И если честно, знаете, мне США с их леваками, blm и 2+2 не ровно 4 напоминают древний Рим в эпогее их развития.
25.02.2023 20:28
До хто їх тягне у "гасподство і внешнее управление Запада" ? Чому ж їздять на захід, все там скуплюють і живуть мілліонами та користуються західними товарами ? Тоді хай отримують китайські та рашистські цінності, без проблем, нам більше буде.
25.02.2023 14:03
made in china..
25.02.2023 13:44
гіркінд вже очікує на китайський ленд-ліз , каже без нього раші на фронті не протриматись і півроку.
Жовтопиким теж насрати на санкції як і Ірану, який вже ракетою хизується на 1650км?
25.02.2023 13:50
Треба відкинути абсолютно недоречний у такому випадку дипломатичний протокол і офіційно заявити, що Китай та Індія своєю категоричною незгодою визнати очевидний факт агресії росії проти України претворилися на безпосередніх учасників цієї війни, переслідуючи свої, егоїстичні та далекі від справедливості, інтереси та цілі!
25.02.2023 13:50
Кому то ещё не ясно на чьей стороне эти горе-миротворцы?
25.02.2023 13:55
Жадность ЕС и Штатов вскормила монстра. Нельзя закрывать глаза на людоедскую сущность стран и занимать двужопую позицию из за выгоды. Стран- людоедов не должно быть в ООН , тем более совбезе, других мировых организациях. Рано или поздно с ними прийдется разбираться , но большей кровью. Подобная группа стран должна быть мировыми изгоями. У штатов по всякому будет война с Китаем. Если она будет в ближайшие лет 5-7 Китай уничтожат, в долгосрочной перспективе будет сложнее.
25.02.2023 13:56
Проснитесь. ООН была создана странами людоедами.
25.02.2023 20:31
,Кто тогда мог назвать ссср , победителя и освободителя людоедом???? Мифы , искажения истории, трусость , целесообразность , жажда бабла - стали начало порождения монстра ( правда на глиняных ногах). Мировой порядок изменится , скорее всего ,чередой глобальных войн и уничтожения большей части человечества. Станет ли мир лучше???
25.02.2023 21:02
Я правильно понимаю, кроме ссср приступления остальных для вас не приступления? Подумаешь, миллионы убитых. Не считается, да? Ну типо мы то европейцы, а там были какие то ссаные арабы, кто их вообще считает, верно?
25.02.2023 21:11
О каких сцаных арабах речь, сраная девушка из Пензы??? Кто уничтожил миллион арабов??Вы случайно не из дурки пишите? Я писал о россии и союзе с 1917 по 2023 и о Китае.
26.02.2023 07:32
Ось і в цьому вся сутність мирного плану товариша Сі. І яка може бути тепер довіра до "мирних" ініціатив Китаю!? Його дії заяви з самого початку вторгнення в Україну відповідали інтересам тільки кремля.
25.02.2023 13:57
"гнати їх всіх пєкінскіх іуууд"... А тєло пєло...а тєло пєло
25.02.2023 13:57
Це пряме посібництво або співаторство агрессії. Треба запам'яати на віка. Співробітництво з Пакістаном і Тайванем в військово-промислових галузях, а кітайські тпсевдотовари бойкотувати в України і організувати обмеження китайської продукції по всьому світу..
25.02.2023 13:58
Вот истинное лицо кнр и индии , ни о каким цивилизационных принципах им не известно . Война не война , агрессор не агрессор.
25.02.2023 14:01
25.02.2023 14:09
Мир поделился на демократический запад и деспотичный восток, с границей цивилизаций у нас на восточных границах страны.
Вырисовывается противостояние не между экономическими моделями капитализм/социализм, как это было во время холодной войны США и СССР, а между моделями политического устройства государства. С одной стороны демократической модели с ценностями свободы и прав человека, с другой стороны авторитарной системы с несменяемой централизованной властью, где человек никто, раб системы. Авторитарные правители охотно примыкают к этому союзу, потому что демократия это вражеская идеология для их авторитарного режима.
25.02.2023 14:11
Навіщо понаприймали в цивілізовані інституції людоїдьскі режими? Так виходить самі виростили своїх вбивць. Теперь з ними намучаються й вони, не тільки ми.
25.02.2023 14:19
Ось і весь "мирний план" Китаю, пора вже речі називати своїми іменами ,а то влада Зе зовсім не побачила нічого поганого,Китай це ворог і грає на стороні росії.
25.02.2023 14:49
Kurwy !
25.02.2023 14:52
Time to make it G19.
25.02.2023 14:54
Поки наполеончик з палати на Банковій шукає можливість зустрітися з Сі, Китай продовжує допомогу кремлю, я так зрозумів, якщо цього клоуна не ******* по голові як це зробив хутин, то воно продовжуватиме шукати мир у кишені багатих, це що? ген єврея чи дебіл шукає нові граблі?
25.02.2023 15:00
Китай потрібно відрізати від ******** технологій. Нічого новітнього там виробляти не варто. Вже очевидно що дві диктаторські країни почали діяти спільно проти Заходу. І це наближає Третю Світову війну. Так мілітаризація Європи скоро стане реальністю. Нагальною проблемою стає розробка екологічно чистих видів зброї масового знищення - доведеться вбивати континентами... Отак один імперський мудак з ЯО запустив ланцюгову реакцію по всій планеті...
25.02.2023 15:12
Якщо проаналізувати відносини Україна-Китай то слід згадати основні тези:

1. Китаю потрібен український літак Мрія-2, було багато підкилимних загравань, вони дуже хотіли добудувати нашими руками його за ними сплачену собівартість і забрати його собі.

2. Китаю дуже потрібна була наша Мрія та Руслани, коли вони заробляли мільярди доларів на своїх масках та антисептиках. Наші літаки транспортували то все по всьому світу з Китаю.

3. Китаю, а точніше за їх допомогою, Московії дуже потрібен наш завод Мотор-Січ під керівництвом конченого ублюдка-сепара Богуслаєва.

І таких інтересів для Китаю багато. А Україні в знак вдячності Китай відправить снаряди руками Московитів. Так як вже зробив "дружелюбний Іран" в знак вдячності за наших спеціалістів на АЕС Бушер, спільні авіабудівельні програми, за те що через Україну іранські авіакомпанії десятки років обходили санкції. Тому на майбутнє слід буде уважно оцінювати подібних "друзів".
25.02.2023 15:49
Чайники и цыгане везде ищут выгоду, даже на крови целого народа.
25.02.2023 16:05
Китайцы ещё те ******, больше на Али ниче покупать не буду
25.02.2023 17:22
Ми остаточно знаємо who is who, маємо триматися впливових дружніх нам країн. На побутовому рівні треба максимально відмовлятись від лайна, що завозять із Індії та Китаю!
25.02.2023 17:48
давно пора розірвати дипвідносини з китаєм та припинити всю торгівлю.
25.02.2023 19:49
Україна для Китаю ноль. Тому потрібно замислитись, чи потрібно Україні впускати до себе китайського виробника і комерсанта, одже багато з того що ввозиться може вироблятися і в Україні і як наслідок збільшувати кількість робочих місць, влаштовуючи українських заробітчан і тим самим не провокуючи їх шукати нелегальні перетинання кордону.
25.02.2023 22:52
 
 