УКР
6 101 42

Лукашенко вчора "довго розмовляв" із Путіним: "У нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими"

лукашенко,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, і російський президент Володимир Путін напередодні "ввечері довго розмовляли".

Про це Лукашенко розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву інформагенцію "Белта".

"Відкрию секрет, учора ми ввечері з ним (Путіним. - Ред.) довго розмовляли на різні теми. Слухайте, у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими", - зазначив він.

Він також назвав брехнею повідомлення про те, що РФ планує взяти Білорусь під повний контроль до 2030 року.

Також читайте: Росія планує взяти Білорусь під повний контроль до 2030 року, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2686) путін володимир (24601) росія (67242)
Совет да любовь!
показати весь коментар
25.02.2023 13:50 Відповісти
Але не на довго і до скону.
показати весь коментар
25.02.2023 21:06 Відповісти
Пізно ввечері довго розмовляли...в ліжку.
показати весь коментар
25.02.2023 13:51 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:18 Відповісти
Секс по телефону
показати весь коментар
25.02.2023 14:37 Відповісти
ПіДОРАСи🤬🤮
показати весь коментар
25.02.2023 15:49 Відповісти
указявки отримував перед поїздкою до КИТАЮ?
показати весь коментар
25.02.2023 13:51 Відповісти
У НИХ ЛЮБОФФФ АСИСЯЙ!!!
показати весь коментар
25.02.2023 13:56 Відповісти
"Ты спишь?"
показати весь коментар
25.02.2023 16:01 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 13:56 Відповісти
двое старых дедушек разговаривают ночью по телефону... Сюжет для фильма "Старики по ночам тоже могут"...
показати весь коментар
25.02.2023 13:57 Відповісти
Старики-разбойники..
показати весь коментар
25.02.2023 14:24 Відповісти
Разбойники - это мягко сказано.
показати весь коментар
25.02.2023 18:16 Відповісти
Хтось гарно підмітив. Два старих 3.14дори вирішили продовжити свій рід . Сраки болять а результату немає)))
показати весь коментар
25.02.2023 13:59 Відповісти
Як немає, є
показати весь коментар
25.02.2023 14:24 Відповісти
Надо было на лбу ещё свастику вырезать.
показати весь коментар
25.02.2023 14:27 Відповісти
Угу, сказав Лука і намилився в Китай, подалі від тих стосунків.
показати весь коментар
25.02.2023 13:59 Відповісти
Два ******.
показати весь коментар
25.02.2023 14:01 Відповісти
Лука,картопляна курва,гівно путінське в вусах позасихало-піди умийся.Стосунки у нього з ****** відмінні.Статеві,підар ти старий?
показати весь коментар
25.02.2023 14:01 Відповісти
Решали кому первому пулю пускать в голову. В конкурсе победил Медведев.
показати весь коментар
25.02.2023 14:02 Відповісти
Два престарелых гнойных ахтунга.
показати весь коментар
25.02.2023 14:03 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:19 Відповісти
следует понимать два ****** нажрались виагры и развлекались всю ночь...
показати весь коментар
25.02.2023 14:04 Відповісти
Старий бульбофюрер так довго і старанно смоктав, але не висмоктав у бункерної молі і ляма доларів і ображено заволав, що це він робить "по любові". Володар "мордорівських кілець дождався фіналу і заявив, що баксів самим не хватає, а у черзі бажаючих "посмоктати" вже стоять Північна Корея, Ерітрея, Іран та Зімбабве. Каже *****, або смокчи або уйо... Прийшлось смоктати мовчки.
показати весь коментар
25.02.2023 14:12 Відповісти
Два збочені розважалися цілу ніч, а потім хвалилися на публіку.
показати весь коментар
25.02.2023 14:13 Відповісти
в жопу долбятся старые ****** ?
показати весь коментар
25.02.2023 14:15 Відповісти
"После тебя", это как скоро, а то публика уже запарилась ждать.
показати весь коментар
25.02.2023 14:15 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:16 Відповісти
на лабутенах нах, и в очень длинных штанах
показати весь коментар
25.02.2023 14:21 Відповісти
Вчера ********** получил удовлетворение мастурбируя правой рукой бульбофюрером, дай сатана, чтобы и завтра так же, но завтра в Ад.
показати весь коментар
25.02.2023 14:26 Відповісти
Біба і боба..
показати весь коментар
25.02.2023 14:28 Відповісти
Після суду просяться у одну камеру. Вам буде добре удвох...
показати весь коментар
25.02.2023 15:09 Відповісти
Чому удвох, ще обрана і каДирку захватять
показати весь коментар
25.02.2023 18:10 Відповісти
двое мерзких,конченных *********!
показати весь коментар
25.02.2023 15:11 Відповісти
навщо на сайті пропаганда скотоложества
показати весь коментар
25.02.2023 15:13 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 15:35 Відповісти
мінєт у путєна був файний, казав що ліпшого смоктуна як лукашенка у світі не має...
показати весь коментар
25.02.2023 17:09 Відповісти
Два рашиста, которым не место на планете Земля
показати весь коментар
25.02.2023 18:18 Відповісти
А с кем же им разговаривать. В палате дурдома они одни, санитары не отвечают...
показати весь коментар
25.02.2023 19:25 Відповісти
не спится ночами старперам... тревожно им )
показати весь коментар
26.02.2023 08:39 Відповісти
 
 