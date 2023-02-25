Лукашенко вчора "довго розмовляв" із Путіним: "У нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими"
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, і російський президент Володимир Путін напередодні "ввечері довго розмовляли".
Про це Лукашенко розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву інформагенцію "Белта".
"Відкрию секрет, учора ми ввечері з ним (Путіним. - Ред.) довго розмовляли на різні теми. Слухайте, у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими", - зазначив він.
Він також назвав брехнею повідомлення про те, що РФ планує взяти Білорусь під повний контроль до 2030 року.
Топ коментарі
Алекс Скела
25.02.2023 13:50
Старый зольдат
25.02.2023 13:56
ватник любит стекломой
25.02.2023 14:18
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
25.02.2023 13:50
Андрей Ивашкевич
25.02.2023 21:06
Aaron Kreshu
25.02.2023 13:51
ватник любит стекломой
25.02.2023 14:18
Белла Богун #551369
25.02.2023 14:37
Vika Lysenko
25.02.2023 15:49
Luk Viktor
25.02.2023 13:51
✘
Старый зольдат
25.02.2023 13:56
Nick Nemo
25.02.2023 16:01
Чайка Київ
25.02.2023 13:56
Сергей Гусаченко #510886
25.02.2023 13:57
Сергей Хитушко #551363
25.02.2023 14:24
Остап Покотило
25.02.2023 18:16
✘
Масімо Касетті
25.02.2023 13:59
ватник любит стекломой
25.02.2023 14:24
Petrov Viktor
25.02.2023 14:27
буков
25.02.2023 13:59
Вадим Владимирович #550978
25.02.2023 14:01
олег иванов #434516
25.02.2023 14:01
Серж Пир #552244
25.02.2023 14:02
Erlich Bachman
25.02.2023 14:03
ватник любит стекломой
25.02.2023 14:19
Олекса Лось
25.02.2023 14:04
Злючий Атас
25.02.2023 14:12
Микола Третяк #559464
25.02.2023 14:13
Oleg Mamont
25.02.2023 14:15
Michael Oehlenschlaeger #550988
25.02.2023 14:15
ватник любит стекломой
25.02.2023 14:16
Oleg Mamont
25.02.2023 14:21
Petrov Viktor
25.02.2023 14:26
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
25.02.2023 14:28
Марта Шепель #549182
25.02.2023 15:09
Артем Легенький
25.02.2023 18:10
svetozar
25.02.2023 15:11
U A #508723
25.02.2023 15:13
Mora Zfayfer
25.02.2023 15:35
Saul Goodman
25.02.2023 17:09
Остап Покотило
25.02.2023 18:18
Ревизор
25.02.2023 19:25
Vlad Ok #322211
25.02.2023 08:39
