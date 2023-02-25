Лукашенко вчора "довго розмовляв" із Путіним: "У нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, і російський президент Володимир Путін напередодні "ввечері довго розмовляли".

Про це Лукашенко розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву інформагенцію "Белта".

"Відкрию секрет, учора ми ввечері з ним (Путіним. - Ред.) довго розмовляли на різні теми. Слухайте, у нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими", - зазначив він.

Він також назвав брехнею повідомлення про те, що РФ планує взяти Білорусь під повний контроль до 2030 року.

