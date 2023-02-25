УКР
Якщо Путін переможе, то погрожуватиме Грузії, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, - Джонсон і Грем

Російський диктатор Володимир Путін погрожуватиме Грузії, Молдові, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, якщо не програє війну проти України. Тому його поразка має бути повною.

Про це пишуть в колонці для The Wall Street Journal колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що Путін вважатиме себе переможцем, якщо збереже контроль над окупованими територіями і покаже всьому світу, що кордони можна змінювати силою.

Читайте: Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес

"Все, що потрібно зробити Путіну, щоб заявити про свою перемогу, - це продовжити цинічну політику, якої він дотримувався з часу свого першого вторгнення у 2014 році, - використати свій плацдарм в Україні для дестабілізації всієї країни", - пишуть політики.

Джонсон та Грем наголосили: якщо росіян не вигнати з України повністю, то Путін готуватиметься до нових воєн і продовжуватиме погрожувати Грузії, Молдові, Балтії та всім іншим країнам колишнього СРСР.

Також читайте: Лукашенко вчора "довго розмовляв" із Путіним: "У нас стосунки, дай Боже, щоб завжди були такими"

"Якщо він не зазнає повної поразки в Україні, реваншистські амбіції Путіна не зупинити. Ми маємо прискорити західну підтримку українців і дати їм те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу. ЗСУ боролися і продовжують боротися як леви, і це їхня заслуга. Але нема жодних сумнівів у тому, що західне обладнання було безцінним", - заявили вони.

Грузія (1863) Молдова (2117) прогноз (1407) путін володимир (24601) Джонсон Борис (585) Грем Ліндсі (122)
Топ коментарі
+6
Грузія нажаль перейшла в пасивні партнери рашки .
25.02.2023 14:11 Відповісти
+5
Пфыы, та он и поход на Париж 1814 года захочет повторить. Страны бывшего СССР для него тогда будут пылью.
25.02.2023 13:54 Відповісти
+5
Не погрожуватиме, він їх захопить.
25.02.2023 13:55 Відповісти
25.02.2023 13:54 Відповісти
25.02.2023 13:55 Відповісти
А св.ЗЕ каже що його вб"ють.
25.02.2023 13:55 Відповісти
А якщо не переможе - то всі стануть вільними!!!!
25.02.2023 14:02 Відповісти
25.02.2023 14:11 Відповісти
так дєрьмак з блазнем хотiли зробити те ж саме з Україною, вилизувати пуйлу пiд хвостом, не виступати, не дратувати пуйла, розмiняти Українську землю на тимчасовий нiбито спокiй, можливо й домовлялися злити ще шматки України.
25.02.2023 15:24 Відповісти
Якщо у ***** буде будь яка "перемога" - хоч Крим залишиться с Лугандоном, то його вже не зупиниш. Мінімум - всі бувші республіки Совка, а то ще й в Балтію влізе.
25.02.2023 14:12 Відповісти
У фашистов нет границ.
25.02.2023 14:15 Відповісти
Країни Балтії - це НАТО, Грузія вже давно лягла під нього, кацапи там як вдома "ах, Тбілісі".
пуйло жене орду знищувати саме українців і Україну.
25.02.2023 14:16 Відповісти
Більше того , якщо це станеться(тьху-тьху-тьху) , то цим буде відімкнений ,,Ящик Пандори,, , що призведе до війн на всій Землі , та ще й всі почнуть озброюватись ЯЗ ...
25.02.2023 14:17 Відповісти
Коротко про планы...Как там на шабаше в лужниках выл рашист - "и пускай руки будут по локти в крови, но красное знамя над Берлином" ..
Так что не время расслабляться и верить, что фашисты ********** остановятся. Остановим, дадим поражение, чтобы ********* потерял всё, что захватил, тогда остановятся, другого не дано.
25.02.2023 14:21 Відповісти
Яке "якщо"? Тобто вони допускають перемогу ху~ла?
25.02.2023 14:23 Відповісти
якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.

або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.

не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.

все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
25.02.2023 15:17 Відповісти
Ecio nuzno upomianut svedov.S kem vojeval Piotr 1 -so svedami.
25.02.2023 15:28 Відповісти
Якщо Путін переможе це значить що Молдова і Грузію Росія проковтне дуже швидко

А через пару років чекайте великого наступу де Україна і інші жертви вже в рядах рус армії будуть. атакувати Польщу і тд.
25.02.2023 16:07 Відповісти
 
 