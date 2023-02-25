Якщо Путін переможе, то погрожуватиме Грузії, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, - Джонсон і Грем
Російський диктатор Володимир Путін погрожуватиме Грузії, Молдові, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, якщо не програє війну проти України. Тому його поразка має бути повною.
Про це пишуть в колонці для The Wall Street Journal колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначили, що Путін вважатиме себе переможцем, якщо збереже контроль над окупованими територіями і покаже всьому світу, що кордони можна змінювати силою.
"Все, що потрібно зробити Путіну, щоб заявити про свою перемогу, - це продовжити цинічну політику, якої він дотримувався з часу свого першого вторгнення у 2014 році, - використати свій плацдарм в Україні для дестабілізації всієї країни", - пишуть політики.
Джонсон та Грем наголосили: якщо росіян не вигнати з України повністю, то Путін готуватиметься до нових воєн і продовжуватиме погрожувати Грузії, Молдові, Балтії та всім іншим країнам колишнього СРСР.
"Якщо він не зазнає повної поразки в Україні, реваншистські амбіції Путіна не зупинити. Ми маємо прискорити західну підтримку українців і дати їм те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу. ЗСУ боролися і продовжують боротися як леви, і це їхня заслуга. Але нема жодних сумнівів у тому, що західне обладнання було безцінним", - заявили вони.
так дєрьмак з блазнем хотiли зробити те ж саме з Україною, вилизувати пуйлу пiд хвостом, не виступати, не дратувати пуйла, розмiняти Українську землю на тимчасовий нiбито спокiй, можливо й домовлялися злити ще шматки України.
пуйло жене орду знищувати саме українців і Україну.
Так что не время расслабляться и верить, что фашисты ********** остановятся. Остановим, дадим поражение, чтобы ********* потерял всё, что захватил, тогда остановятся, другого не дано.
якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.
або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.
не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.
все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
А через пару років чекайте великого наступу де Україна і інші жертви вже в рядах рус армії будуть. атакувати Польщу і тд.