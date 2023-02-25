Якщо Путін переможе, то погрожуватиме Грузії, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, - Джонсон і Грем

Російський диктатор Володимир Путін погрожуватиме Грузії, Молдові, Балтії та всім країнам колишнього СРСР, якщо не програє війну проти України. Тому його поразка має бути повною.

Про це пишуть в колонці для The Wall Street Journal колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що Путін вважатиме себе переможцем, якщо збереже контроль над окупованими територіями і покаже всьому світу, що кордони можна змінювати силою.

"Все, що потрібно зробити Путіну, щоб заявити про свою перемогу, - це продовжити цинічну політику, якої він дотримувався з часу свого першого вторгнення у 2014 році, - використати свій плацдарм в Україні для дестабілізації всієї країни", - пишуть політики.

Джонсон та Грем наголосили: якщо росіян не вигнати з України повністю, то Путін готуватиметься до нових воєн і продовжуватиме погрожувати Грузії, Молдові, Балтії та всім іншим країнам колишнього СРСР.

"Якщо він не зазнає повної поразки в Україні, реваншистські амбіції Путіна не зупинити. Ми маємо прискорити західну підтримку українців і дати їм те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу. ЗСУ боролися і продовжують боротися як леви, і це їхня заслуга. Але нема жодних сумнівів у тому, що західне обладнання було безцінним", - заявили вони.