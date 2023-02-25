Іран розробив нову балістичну ракету з радіусом дії 1650 км, - Reuters
Іран розробив крилату ракету з радіусом дії 1650 км. Це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.
"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав глава аерокосмічних військ Революційної гвардії Ірану Аміралі Хаджізаде державному телебаченню.
Також державне телебачення Ірану показало перші кадри, з новою крилатою ракетою "Павех" (Paveh).
Окрім ракети, Хаджізаде розповідав багато про те, що Іран збирається помститися США за ліквідацію в 2020 році у Багдаді іранського військового командира Касема Сулеймані за допомогою безпілотника.
Хаджізаде назвав крилату ракету великої дальності "Паве" одним із останніх досягнень Повітряно-космічних сил КВІР, пише іранська агенція IRNA.
Говорячи про гіперзвукову ракету, Хаджізаде заявив: "Гіперзвукова ракета здатна маневрувати поза атмосферою. Ця ракета має двигун, який вмикається і починає маневрувати на відстані 300-400 км від мети. Системи захисту працюють на основі передбачення шляху та майбутньої точки ракети".
Видання додає, що Іран розширив свою ракетну програму, зокрема виробництво балістичних ракет, усупереч спротиву з боку Сполучених Штатів і занепокоєнням з боку країн Європи. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має стримувальний характер.
