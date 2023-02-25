УКР
Новини
Іран розробив нову балістичну ракету з радіусом дії 1650 км, - Reuters

Іран розробив крилату ракету з радіусом дії 1650 км. Це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав глава аерокосмічних військ Революційної гвардії Ірану Аміралі Хаджізаде державному телебаченню.

Також державне телебачення Ірану показало перші кадри, з новою крилатою ракетою "Павех" (Paveh).

Окрім ракети, Хаджізаде розповідав багато про те, що Іран збирається помститися США за ліквідацію в 2020 році у Багдаді іранського військового командира Касема Сулеймані за допомогою безпілотника.

Читайте також: Іран постачав Росії боєприпаси. Росіяни у відповідь можуть передати винищувачі, - Білий дім

Хаджізаде назвав крилату ракету великої дальності "Паве" одним із останніх досягнень Повітряно-космічних сил КВІР, пише іранська агенція IRNA.

Говорячи про гіперзвукову ракету, Хаджізаде заявив: "Гіперзвукова ракета здатна маневрувати поза атмосферою. Ця ракета має двигун, який вмикається і починає маневрувати на відстані 300-400 км від мети. Системи захисту працюють на основі передбачення шляху та майбутньої точки ракети".

Видання додає, що Іран розширив свою ракетну програму, зокрема виробництво балістичних ракет, усупереч спротиву з боку Сполучених Штатів і занепокоєнням з боку країн Європи. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має стримувальний характер.

Також читайте: Іран досяг збагачення урану до 84%, це майже рівень ядерного заряду, - Bloomberg

Іран (2324) ракети (4144)
+30
25.02.2023 14:15 Відповісти
+16
Так крилату чи балістичну? В заголовку одне, в тексті інше. Чи Цензор виносячи в заголовок саме слово балістичну, хочу українців полякати?
25.02.2023 14:02 Відповісти
+15
Бо ми "обкладені з середини" корупцію, дешевим популізмом і запроданством "п'ятої колони". А це страшніше за будь-які санкції.
25.02.2023 14:44 Відповісти
Хто це такий перефарбував сосійський кінжал і видає за свою гіперзвукову ракєту?! ой а це ж рушникоголові аятоли
25.02.2023 14:02 Відповісти
25.02.2023 14:02 Відповісти
Так отож , незрозуміло , а на фото балістична... взагалі , щось Цензор останнім часом багато ляпів робить...
25.02.2023 14:11 Відповісти
я не експерт, але більше схоже на балістичну
25.02.2023 14:11 Відповісти
Якщо вона маневрує поза атмосферою, про що йдеться у тексті, то скоріш за все таки балістична.
25.02.2023 14:17 Відповісти
исходя из описания о манёврах вне атмосферы, то баллистическая, а об её крылатости - трудности перевода
25.02.2023 15:03 Відповісти
всесокрушающая сила многолетних беспощадных санкций
25.02.2023 14:05 Відповісти
Как показывает опыт, никакие многолетние удушающие экономические санкции и даже авиационно-ракетные бомбардировки, к свержению фашистских режимов не приводят.
Только сухопутное вторжение, только мотопехотные бригады, только танками прямой наводкой по президентскому дворцу.
Вы эту роль(сокрушителя иранского режима) кому конкретно отводите?
25.02.2023 14:11 Відповісти
Бомбардіровки для них дєтскии лєпет -- в них проізводства в горах в тунелях .
25.02.2023 14:27 Відповісти
Так наче ж бомбардували їх на початку 2023? Як раз в районі гір з тунелями... Навіть до невеликого землетрусу це призвело...
25.02.2023 15:34 Відповісти
или ТРИ атомные бомбы с равным интервалом мощностью 15-20 килотонн и все с Ирана останется на 1000 лет Гиблое Место.. Запределье..
25.02.2023 14:27 Відповісти
Что за чушь ты несёшь. 20 килотонн это разнести мелкую деревушку
25.02.2023 16:12 Відповісти
Євреї все зроблять набагато витонченіше
25.02.2023 16:15 Відповісти
какая сухопутная армия развалила римскую империю?
25.02.2023 19:13 Відповісти
Це може зробити США і їх союзники але вони чомусь цього не роблять, діють як безхребетні клоуни замість того щоб ввести війська в Іран
10.03.2023 14:39 Відповісти
Ця ж вся ******* так чи інакше підтримується Китаєм.
25.02.2023 14:27 Відповісти
Якби не санкції, то їхні ракети вже б долітали до будь-якої точки світу. І інші країни допомагали їм обходити санції, поставляючи їм все необхідне для цього. Але санкції досить таки ефективні, бо саджають країни-ізгої на шию цим країнам, підриваючи їх економіки. Тожа які б не були санкції, все одно хай працюють
25.02.2023 14:50 Відповісти
Та не санкції, вони їх обходили через Засрашку, просто в них їх лідер не годує нарід відосами. а робить ракети, кораблі, танки та інше, бо мабуть іранці без розбору заб'ють камінцями чи розірвуть на шматки.
25.02.2023 17:36 Відповісти
Іран хоче помститися США? Круто. Чекаємо на відповідь Америки
25.02.2023 14:07 Відповісти
Хотеть не вредно,поэтому прилетит в Израиль.
25.02.2023 16:56 Відповісти
Менше б Захід занепокоювався, а більше діяв, не було б проблем. Вигодували і ***** і Китай, а ті - ірани та кндр.
25.02.2023 14:07 Відповісти
Гарна позиція, всі роблять що хочуть, і тільки США повинні забезпечувати всім можливості робити «що хочеш» і наглядати за поганими хлопцями. При тому що США самим по собі в принципі пофіг,що всі роблять з огляду на їх військовий потенціал.
25.02.2023 14:50 Відповісти
Маю підозру, що тепер крім звичайного, варто очікувати на глибоке занепокоєння країн Заходу, а можливо, навіть і стурбованість.
25.02.2023 14:08 Відповісти
Подумаєш якась там ракета
в Нас асфальт необмеженого радіуса дії
25.02.2023 14:10 Відповісти
Що там, 30, чи навіть 50 років санкцій?
25.02.2023 14:11 Відповісти
Помнится один плешивый мерзкий гном уже хвастался вундервафлей.Слыш,тюрбаноголовые,хуйло вместе с ракетой кассету VHS с мультиком не давал?
25.02.2023 14:12 Відповісти
кацапня сиськандер подарила в обмен на беспилотники ?
25.02.2023 14:12 Відповісти
25.02.2023 14:15 Відповісти
25.02.2023 14:44 Відповісти
Бо в Україні маса пофігістів якими правлять корумпціонери.
25.02.2023 14:48 Відповісти
Тому що не має значення чи є в країні ******* озброєння, сильна армія, спецслужби, якщо є заасфальтовані з російського і білоруського бітума дороги, у зелених слуг колосальні відкати і що це всі ці покидьки не несуть жодної відповідальності
25.02.2023 14:51 Відповісти
А ты их дороги видел?
25.02.2023 15:58 Відповісти
та ракета як ракета https://www.youtube.com/watch?v=FN0tc72lD1Q https://www.youtube.com/watch?v=FN0tc72lD1Q

Петріот її еа раз два покладе
25.02.2023 14:18 Відповісти
В нульових Буш збиравсь слідом за Афганом та Хусейном прихлопнути і ту клоаку, але Меркель з Саркозі встали на диби.
25.02.2023 14:18 Відповісти
А що там Грім, Нептун???
Чи не на часі😡😡😡
25.02.2023 14:21 Відповісти
а Нептуны тут каким боком? - это ПКР и флагмана консервного чф две из них отправили по курсу... а гром-2 был выпущен в 2х экземплярах для УКРАИНЫ и второй для саудитов, но он был очень дорогой и неактуальный, при наличии у нас Точек-У
25.02.2023 15:11 Відповісти
Нептун это крылатая ракета, может так же бить и по наземным целям. Кстати, Нептун можно повесить на СУ-25 и использовать вместо ускорительного двигателя, а вместо первой ступени (ускорительного двигателя) добавить топлива для основного двигателя, следовательно Нептун полетит дальше чем 300км.
25.02.2023 16:04 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Вікіпедія про Нептун
25.02.2023 16:07 Відповісти
угу неактуальний при наявності прострочених Точок,з дальністю в 120 км,і Грім точку не заміщав,бо її мала замістити Вільха,а Грім мав нарешті стати "довгою рукою" ЗСУ.
25.02.2023 22:48 Відповісти
Який там Грім ! Це вже вчорашній день! Нова розробка-Асфальтун95 !
25.02.2023 16:19 Відповісти
Іран пішов по шляху рашки (партнери ж). Останні удари по стражах в Сирії та самому Ірані показали безпомічність в ПВО - прохідний двір, Але Ізраїль завжди б'є на випередження. А рушники тільки вміють вихвалятися.
25.02.2023 14:22 Відповісти
Я просто в **** від наших зелених стратєгов. Іран під санкціями тяп ляп і на тобі крилата ракета на 1500км, а наші при підтримці 50+ країн не можуть дирчіка досі запустити за парєбрік.
25.02.2023 14:23 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє!
25.02.2023 14:34 Відповісти
Ракетна програма не дає стільки відкатів, як велике крадівництво.
25.02.2023 14:52 Відповісти
липовые дипломы, отсутствие общей стратегии, распилы и перепродажи - вообще неудивительно. зато с нашим количеством экономистов, юристов, политологов, специалистов по международным отношениям, журналистов и т.п. (вместо конструкторов и инженеров) вам все подробно расскажут в теории, как надо (но не за бесплатно, причем - очень, и не факт что правильно).
25.02.2023 15:44 Відповісти
Вырубай режим фантазеры. У Ирана ВВП втрое больше нашего. + Нефть + войны нет. А санкции это не приговор, торговать всегда есть с кем.
25.02.2023 16:15 Відповісти
Питання в іншому- чому Влада України НІЧОГО власного не виробила за рік, а тільки клянчила у Заходу?
25.02.2023 17:58 Відповісти
Лучше накормите свой народ который вы убиваете а ваши ракеты это орудие убийства и вы гордитесь этим,вы только посмотрите на себя со стороны какие вы уродливые убийцы прежде всего своего народа,ну а потом и помогаете убивать других вот это и есть ваш правда
25.02.2023 14:25 Відповісти
Молодцы иранцы. В этом мире ЯО это главная защита от агрессии.
Только опущенные додумались сдать его за бумажку.
25.02.2023 14:40 Відповісти
Смотрю сериал от Apple - Тегеран как пытаются разбомбить иранский секретный объект. тут и агенты Моссада и стражи исламской революции экзотические решительные израильские женщины и знойные нерешительные персидские мужчины - любовь морковь. Но прикольно рекомендую
25.02.2023 14:47 Відповісти
даже иран при санкциях смог у себя делать беспилотники,ракеты и так далее,смогли в обход санкций закупать комплектующие и все остальное,а у нас 30 лет воровали,воровали и еще раз воровали
25.02.2023 14:52 Відповісти
В них може й санкції, тільки не квартал 95 при владі. А Україна, як я розумію, ні дронів на 1000км, ні ракет не діждеться, бо в нашої влади - лапки.
25.02.2023 15:42 Відповісти
У нас є розробки таких ракет. Тільки у нас 4 роки у владі гнида, яка ці розробки викинула на смітник
25.02.2023 16:43 Відповісти
Ех, навчили на свою голову іранських студентів 20-30 років тому...
25.02.2023 15:35 Відповісти
Мне нравица!
25.02.2023 16:39 Відповісти
А чому наш Найвєлічайший чотири роки не розробив і не зробив навіть мисливської кулі? Де там обюіцяний патронний завод? А де ППО ПРО "Кільчень"?Бо він заточений під інше - під телевізор, він може тільки критикувати інших і красти чужі ідеї, наприклад виробництво снаряду калібра 152 мм, який був розрозбений ще при "баризі".
25.02.2023 17:05 Відповісти
Для Ирана уже достижение равномерно перекрасить российскую ракету.
Но отгребать за эти вольности будет именно Иран.
25.02.2023 17:45 Відповісти
Судя по информации это ссровская технология с ГЧ маневрирующей на завершающем участке траектории! Нихрена иранцы не изобретали, кацапы "поделились"!
25.02.2023 18:13 Відповісти
Кацапов за такие фокусы уже пора вздрючить! Хрен его знает, кому и что они в следующий раз сольют! И Китаю пора задуматься сегодня Ким им друг а завтра "клямка впаде" и кто его знает чем из кацапских подарков он шандарахнет по Поднебесной!
25.02.2023 18:18 Відповісти
40лет под санкциями которые работают. У нас за год войны ноль. Ударными беспилотниками похвастались зимой, да и сами уже забыли про это. Что дадут, тем и будем воевать. Не дадут, будем дальше территориями делиться. Если даже почти десятилетие войны ума не вставило, то... боюсь дальше тоже перспективы весьма туманные.(
25.02.2023 18:26 Відповісти
 
 