УКР
Новини Санкції проти Росії
1 345 19

Зеленський про санкції ЄС проти Росії: Очікуємо рішучих кроків щодо "Росатома" та атомної промисловості

санкції

10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тиск на російського агресора має посилюватися.

"Очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - зазначає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007) Росатом (226)
Топ коментарі
+5
Цікаво, скільки ще підприємств в Україні мають господарів з мордора? Може краще почистити у себе, а потім іншим наказувати.
показати весь коментар
25.02.2023 14:11 Відповісти
+4
.... потім видасть за свою перемогу!
показати весь коментар
25.02.2023 14:08 Відповісти
+4
показати весь коментар
25.02.2023 14:16 Відповісти
От тебя мы уже ничего не очикуемо.
Опять санкции кошкам и собакам будешь вводить.
показати весь коментар
25.02.2023 14:11 Відповісти
Не може зняти ні єрмака з папою в фсб ні резнікова з диванами і яйцями. Зелена ганьба.
показати весь коментар
25.02.2023 14:53 Відповісти
Это нужно было делать с 2014. Хорошо хоть сейчас чистят ряды.
показати весь коментар
25.02.2023 14:22 Відповісти
Ах нелёгкая это работа из болота тащить Украину.
показати весь коментар
25.02.2023 14:26 Відповісти
Неблагодарная, много желающих палки в колеса вставить.
показати весь коментар
25.02.2023 14:30 Відповісти
А за що мені дякувати йому? За Бучу ,Журавля чи може за Азов. За квартири по усьому світу , а біженці також розкидані по всьому світу. Ви вибрали себе не тому в адвокати.
показати весь коментар
25.02.2023 15:31 Відповісти
Можно спасибо сказать и за Крым, и за Донбасс......
показати весь коментар
25.02.2023 15:41 Відповісти
Не буде санкцій проти "Росатома" бо в ЄС велика залежність від їх палива, а перехід на американське потребує часу, та й Угорщина блокуватиме енергетичні санкції до останнього.
показати весь коментар
25.02.2023 14:13 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:16 Відповісти
Пока мы не оплатим 2-3 "научные" программы МАГАТЭ по 5 млн долларов каждая, то сами понимайте, как все будет. Кацапы оплатили, они не жадные. И получили желаемый результат. И МАГАТЭ - это только самое начало, там каждым надо платить. Забавно между прочим, что эти коррупционеры всерьез не понимают, что такой лоббизм - это и есть самая прямая коррупция. Они с наивным лицом считают, что кацапы платят за их мусорные программы (которые не сильно прибыли приносят, но дают десятки рабочих мест с зарплатой, куда можно устроить родственников) по честной совести и они все делают легально. Всегда это удивляло, что ничтожно малые суммы взяток и реально чистая совесть этих проплаченных лоббистов, которых купили как рабов на рынке и купили весьма недорого. Наши воры хотя бы зарабатывают куда больше и не строят из себя святош, особо даже и не скрывая свое воровство, выставляя его напоказ в тачках и особняках.
показати весь коментар
25.02.2023 14:17 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:35 Відповісти
Маланская нахрaпистость. Лaдно, лишь бы рaботало.
показати весь коментар
25.02.2023 14:42 Відповісти
Бикування, по відношенню до сильного, ніколи не спрацює, а ось в рило отримаєш.
У нашому випадку, це небезпечно тим, що "атветочка" прилетить не бикуючому, а країні.
показати весь коментар
25.02.2023 14:49 Відповісти
Уже отказались от газа и по какой трубе только ещё поступает газ в ЕС?
Теперь откажитесь от Атома,будем вам
электричество продавать?
показати весь коментар
25.02.2023 14:55 Відповісти
очікувальник, а чого до сих пір альфа банк працює, друг путіна ротенберг в Києві працює? пздун.
показати весь коментар
25.02.2023 15:03 Відповісти
Не так багато пройшло часу, коли представник Литви виступав у Верховній Раді України і просив не купувати електроенергію Білоруської АЕС, яка є фактивно російською, цеж дитина "Росатома"? І що тоді йому відповіли "слуги" і особливо арахамія? Обсміяли і купували російсько-білоруську електроенергію, руйнуючи українську.
показати весь коментар
25.02.2023 16:59 Відповісти
 
 