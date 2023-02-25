Зеленський про санкції ЄС проти Росії: Очікуємо рішучих кроків щодо "Росатома" та атомної промисловості

10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тиск на російського агресора має посилюватися.

"Очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - зазначає глава держави.

