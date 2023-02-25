1 345 19
Зеленський про санкції ЄС проти Росії: Очікуємо рішучих кроків щодо "Росатома" та атомної промисловості
10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тиск на російського агресора має посилюватися.
"Очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - зазначає глава держави.
Опять санкции кошкам и собакам будешь вводить.
У нашому випадку, це небезпечно тим, що "атветочка" прилетить не бикуючому, а країні.
Теперь откажитесь от Атома,будем вам
электричество продавать?