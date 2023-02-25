Нові санкції ЄС проти Росії: заборона на провідні технології, включені іранські виробники дронів

Нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро і включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заявах ЄК та Ради ЄС з нагоди затвердження санкцій.

Під обмеження потрапляють додаткові електронні компоненти, що використовуються в російських системах озброєнь (безпілотники, ракети, гелікоптери, інші транспортні засоби), а також заборони на конкретні рідкоземельні елементи та тепловізори військового призначення.

Крім того, до санкційного списку додано 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, що доводить загальну кількість військових кінцевих користувачів, включених до списку, до 506.

Вперше включено сім іранських організацій, які використовують компоненти ЄС і надають Росії військові безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Додаткові заборони на експорт також накладені на товари, які можуть бути легко перенаправлені для використання, зокрема, для підтримки російських військових дій.

Серед них важкі вантажівки, які ще не заборонені (та запчастини до них), електрогенератори, біноклі, радари, компаси; конструкції для будівель баштового типу, вилочні навантажувачі; електроніка, деталі машин, насоси, обладнання для обробки металів; товари, що використовуються в авіаційній промисловості (турбореактивні двигуни).

Сьогоднішній пакет заходів накладає заборону на імпорт бітуму і супутніх матеріалів, таких як асфальт; і синтетичного каучуку та технічного вуглецю.

Три російські банки були додані до списку суб'єктів, на які поширюється заморожування активів і заборона надавати кошти та економічні ресурси.

Новий пакет санкцій також передбачає заборону громадянам Росії входити до складу керівних органів компаній критичної інфраструктури держав-членів ЄС.

Також російським громадянам та юридичним особам забороняється бронювати потужності для зберігання газу в ЄС (за винятком LNG).

Сьогоднішній пакет накладає нові зобов'язання щодо звітності про активи російського Центрального банку. Це особливо важливо у зв'язку з можливим використанням державних російських активів для фінансування відновлення України після поразки Росії.

Крім того, авіаційні оператори повинні будуть повідомляти про нерегулярні рейси свої національні компетентні органи, які потім інформуватимуть інші країни-члени ЄС.

Рада ЄС також ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще двох ЗМІ: RT Arabic та Sputnik Arabic.

Раніше стало відомо, що до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа.

Країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю - це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.