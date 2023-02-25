На Херсонщині двоє людей загинуло, підірвавшись на міні, ще один чоловік дістав поранення через розтяжку

На Херсонщині здетонували боєприпаси, залишені ворогом, - є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація

"Поблизу села Добрянка Високопільської тергромади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки. Люди, що проігнорували попередження ДСНС, на жаль, загинули на місці від тяжких травм", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували.

В ОВА застерегли, що попри бажання багатьох мешканців Херсонщини відвідати дачі, земельні ділянки, прогулятися за межами житлових масивів, узбережжями водойм чи у лісосмугах, потрібно бути обережними, оскільки ці місця можуть бути заміновані.

"Не пересувайтеся територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Не варто нехтувати простими правилами безпеки! Бережіть себе!", - закликали в обласній адміністрації.

