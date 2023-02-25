Україна не впроваджує стандарти НАТО. Таке враження, що 8 років війни не було, - Бутусов

Впровадження у Збройних Силах стандартів НАТО, про яке говорить їхнє керівництво, відбувається лише на словах.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Багато керівників кажуть, що ми нібито впроваджуємо стандарти НАТО. На жаль, все це абсолютно не відповідає дійсності. Так, є індивідуальний досвід офіцерів-солдатів, є зброя НАТО. Але ми не запроваджуємоо оперативні процедури та статути НАТО в військах, їх нема", - сказав Бутусов.

За його словами, для впровадження нових стандартів треба перебудувати систему управління армією. Стандарти НАТО, каже Бутусов, у кілька разів більші за українські.

"Зараз військове командування, політичне керівництво, Верховний Головнокомандувач на все це дивляться і кажуть, ніби все це почалося буквально 24 лютого 2022 року. Усі ці проблеми вже були. Головна проблема полягає в тому, що ми зараз не робимо висновків з наших помилок", - додав головред Цензор.НЕТ.

"Те, що російська армія була зупинена, зазнала поразки - це все результат героїчних дій, дуже вартісних для нашої країни та для нашого народу - ціна великих втрат та майстерності українських солдатів та офіцерів", - підсумував Бутусов.