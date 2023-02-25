УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5659 відвідувачів онлайн
Новини Війна
32 200 176

Україна не впроваджує стандарти НАТО. Таке враження, що 8 років війни не було, - Бутусов

бутусов

Впровадження у Збройних Силах стандартів НАТО, про яке говорить їхнє керівництво, відбувається лише на словах.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Багато керівників кажуть, що ми нібито впроваджуємо стандарти НАТО. На жаль, все це абсолютно не відповідає дійсності. Так, є індивідуальний досвід офіцерів-солдатів, є зброя НАТО. Але ми не запроваджуємоо оперативні процедури та статути НАТО в військах, їх нема", - сказав Бутусов.

Читайте: Бутусову відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського

За його словами, для впровадження нових стандартів треба перебудувати систему управління армією. Стандарти НАТО, каже Бутусов, у кілька разів більші за українські.

"Зараз військове командування, політичне керівництво, Верховний Головнокомандувач на все це дивляться і кажуть, ніби все це почалося буквально 24 лютого 2022 року. Усі ці проблеми вже були. Головна проблема полягає в тому, що ми зараз не робимо висновків з наших помилок", - додав головред Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Раніше росіяни мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо. Тепер б’ються за райцентри, що свідчить про їхню безпорадність, - ветеран АТО, воїн Олекса Бик. ВIДЕО

"Те, що російська армія була зупинена, зазнала поразки - це все результат героїчних дій, дуже вартісних для нашої країни та для нашого народу - ціна великих втрат та майстерності українських солдатів та офіцерів", - підсумував Бутусов.

Автор: 

армія (3791) НАТО (6718) Бутусов Юрій (3641) ЗСУ (7848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+106
показати весь коментар
25.02.2023 15:44 Відповісти
+87
Юрія хейтили навіть і після того,як він пішов на фронт, де він і загинув,захищаючи свою країну..
показати весь коментар
25.02.2023 15:50 Відповісти
+66
показати весь коментар
25.02.2023 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну зеля 3 года и ловил блох вместо президентской работьі!
И обнулил внедренньіе Порохом стандартьі!
Просто так мародерить зе сподручнее!
показати весь коментар
25.02.2023 16:08 Відповісти
А скільки чекати, якшо 30 років мало? 300? 500?
показати весь коментар
25.02.2023 16:15 Відповісти
Паровози - пройдена епоха!
Попереду біжить - тому що бачить своїми очима, яка ситуація на "0"
Правильно робить!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2023 16:18 Відповісти
Ну,доводьте до кінця-"Не на часі"!
показати весь коментар
25.02.2023 16:19 Відповісти
Так и освобождение Крыма процесс не быстрый и зачем пан Писюн совсем другое говорит?
показати весь коментар
25.02.2023 16:23 Відповісти
Элемент психологического противостояния. Рашистов надо держать в напряжении, чтоб они не расслаблялись и постоянно утомлялись.
Не думаю что до Крыма дойдет в этом году. И в следующем тоже.
Но попортить крови рашистам там или в другом месте обязательно надо.
показати весь коментар
25.02.2023 16:35 Відповісти
Ну это как пёрднуть в ответ на выстрел с автомата.А велий Зе почему не говорит,что это мы так шумим, лапшу народу и Западу на уши вешаем.
Как и не говорит,что сначала надо Крым с землёй сравнять,прежде чем туда соваться.
показати весь коментар
25.02.2023 16:50 Відповісти
Якщо Головнокомандувач совкодрочерний профан якого одіозний жидівський олігарх (в розшуку ФБР!!!) за підтримки ворогів України зробив президентом, то про які "стандарти НАТО" може йти мова? На четвертому році президентства це недорозуміння не навчилось без папірця або телесуфлера відповідати на будь яке "несподіване" питання. Висновок "не здатний до навчання", а це ознака дегенерата. Іншими словами, граблі, граблі і ще раз граблі. Граблі назавжди... Імпічмент неможливий, вибори під час війни також. Оточення з якихось мутних призначенців - єрмаків, татарових, верещучек і послиць-секс-коучів... Що робити? "Зелені" шукають мир в очах *****, тепер шукають поміж китайськи "булок"... а в мене вікна дрижать бо щойно ввімкнули сирену... Якщо цей зелений шабаш не зупинити то таки доведеться шукати іншу країну дітям для життя... У мене була мрія. Мрія про хунту. Вже нема...
показати весь коментар
25.02.2023 16:04 Відповісти
Перепрошую- " Мрія про хунту"...це як?
показати весь коментар
26.02.2023 11:10 Відповісти
А це, просто кажучи, коли вся країна підпорядкована меті захисту держави, а не коли 35% чоловічого населення в Україні безробітні і ми не забезпечуємо наше військо тим чим можемо самостійно. І це військові трибунали які розстрілюють зрадників, корупціонерів, злочинців, диверсантів та колаборантів за законами військового часу.
показати весь коментар
26.02.2023 18:18 Відповісти
Юрій видно таки подивився вчорашню пресконференцію, як у всіх нормальних людей думаю у нього також трохи пригоріло. Наближається контрнаступ.
показати весь коментар
25.02.2023 16:05 Відповісти
За 33 роки незалежності ніодин президент і уряд не хотіли переводити державу ні на європейські стандарти ні на натовські.Одну з найбагатших країн світу довели до ніщети і ось результат,десятки тисяч втрачених людей на війні і мільйони до війни.
показати весь коментар
25.02.2023 16:09 Відповісти
По твоєму найвищий рівень життя українців був у 1990 році?
показати весь коментар
25.02.2023 16:20 Відповісти
Зараз у доларовому виразі я заробляю в 40 разів більше, ніж в 1990 р. Купівельна спроможність щодо товарів іноземного виробництва зросла разів у 20, щодо харчових продуктів - виросла у 2 рази. І самі продукти є. І так у більшості людей.
показати весь коментар
25.02.2023 16:55 Відповісти
Ахметов заробляє в мільйони разів більше і що?
показати весь коментар
25.02.2023 19:38 Відповісти
А чому дивуватися, якшо за 30 років ми не мали жодного проукраїнського керівництва (ну, може трохи мали за часів Юща).
показати весь коментар
25.02.2023 16:11 Відповісти
тобто, у фсбешні розказки про Пороха ви свято увірували?
показати весь коментар
25.02.2023 17:18 Відповісти
Звідки йому знати, руснявому.
показати весь коментар
25.02.2023 18:53 Відповісти
Олекса Плуж, а як сі стало, шо ти--мій автобіограф?
показати весь коментар
25.02.2023 19:58 Відповісти
Ярмак в курсі...
показати весь коментар
25.02.2023 16:13 Відповісти
Юрію,Вам,справді не зрозуміло що Зеленський "розбудовує" не Україну а аналог "х*йляндії" на теренах України?! Це не зрозуміло з законів що приймаються "СН" у коаліції з "ОПЗЖ",зі знищення ЗМІ що не відповідають "доктрині Мосійчук",з репресій проти "нелояльних",з закриття інформації про роботу Ради,яка вже давно схожа на Думу,?! Яка,за таких обставин,йому потрібна Армія і які "стандарти"?! Стандарти НАТО не придатні у побудові авторитаризму!
показати весь коментар
25.02.2023 16:15 Відповісти
Нажаль, проблема набагато ширша, уся структура керування державою як була так і залишилася глибоко совєцькою, можна змінити назви посад та установ, усе цифровізувати, але, якщо процеси не змінюються по суті, всі так звані "реформи" лише безглузда імітація.
показати весь коментар
25.02.2023 16:17 Відповісти
не все пропало!
показати весь коментар
25.02.2023 16:20 Відповісти
горы трупов орки это и есть показатель стандартов НАТО
показати весь коментар
25.02.2023 16:20 Відповісти
"Служил Х#йло в морской пєхотє, Х#йло тєльняшкі ********…"
"Х#йло служил артілєрістом, Х#йло любіл горячій ствол"
«Служил Х#йло в Чєчнє с Ахматом, в сортирє он сєбя мочіл»
показати весь коментар
25.02.2023 16:57 Відповісти
Та тільки ціна різна..
показати весь коментар
26.02.2023 01:48 Відповісти
Знали б ви скільки нам самим ці гори трупів московитів вартують. А, так. Цього вам не скажуть. А то підарня зелена одразу обісреться з переляку.
показати весь коментар
26.02.2023 10:58 Відповісти
Верховний Голоовнокомандщувач переконує весь світ на свому єдиному Марафоні (вінші його просто мавпують), що війна в Україні йде рік, а не дев'ять ріків, вигороджуючи не тільки себе, а і кацапів. Що він має казати за 2014-2015 роки і особливо писати в своїх книгах - ховався від повісток під спідницкю мами? Ні, Володя разом з абдристовичем відбили центр Києва і урядовий увартал, маючи всього один викрадений на блокпосту гранатомет і мівіну. Голі, босі, голодні - але відбили, але герої. А Чонгар, Азовське млоре, Маріуполь, Херсон, Запорізьку АЕС, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Чернігів, Суми і дороги, йому підкинув Порошенко.
показати весь коментар
25.02.2023 16:20 Відповісти
Ну в Германии офицер прежде чем войти в комнату к солдату должен постучаться
Это уже введено в ВСУ?
показати весь коментар
25.02.2023 16:21 Відповісти
не. до сих пор открывают без спроса да с ноги
показати весь коментар
25.02.2023 16:56 Відповісти
Не треба нікчем у владу обирати..
показати весь коментар
25.02.2023 16:29 Відповісти
Mnda-už.... Dosadno chitati
показати весь коментар
25.02.2023 16:31 Відповісти
Давайте на себя глянем, а мы готовы? Стандарты НАТО, это в первую очередь, переделка сознания граждан Украины, т.е. себя по стандартам европейских ценностей. По комментах у нас превалирует направление: "разорвать", "расстрелять", "повесить", "на палю" и т. д. Ну о-о-о-очень европейский стиль (сарказм) и притом массовый и поголовный. Так шо губу булавочкой пристегните. И не говорите мне, шо стандарты НАТО "це iнше"...
показати весь коментар
25.02.2023 16:40 Відповісти
Если общество живёт по стандартам Зимбабвэ,то как приходящие из этого общества смогут в других превращаться.
Стандарт НАТО по Зеленски это яйца по 17 гривен.
показати весь коментар
25.02.2023 16:57 Відповісти
Interesno skazem jest Nederlandax,tam vstupit profesionalnuju armiju obezatelno nado projti IQ test.Eto jedinstvenaja strana iz NATO no jest i takoje
показати весь коментар
25.02.2023 17:26 Відповісти
І обов'язково заіхать за бардюр, і лишити машину на дитячій площадці на ніч, і коли дощ, та слякіть, і виіхати вранці лишивши колію від т-72.
показати весь коментар
25.02.2023 18:04 Відповісти
Стандарти НАТО просто не передбачені в архітектурі версії Рашка 2.0
показати весь коментар
25.02.2023 16:52 Відповісти
"а орать для плебса" - всё понятно, пассионарий, ты наш.
показати весь коментар
25.02.2023 17:04 Відповісти
сліпа підтримка вождя - царя і нуль вимог до себе і оточуючих"натовців"...
показати весь коментар
25.02.2023 17:09 Відповісти
Стандарты бывают разные. Где-то перешли, а где-то нет до сих пор и сдвигов нет.
Неужели ты такой тормоз?
показати весь коментар
25.02.2023 17:25 Відповісти
До чого тут Залужний?За Комунікації з НАТО відповідає уряд.
показати весь коментар
25.02.2023 17:45 Відповісти
А за внедрение систем НАТО тоже уряд отвечает, где 95% гражданские люди?
показати весь коментар
25.02.2023 17:52 Відповісти
Саме так.НАТО це військово-політичний блок де політика переважає військову компоненту.Хто представляє Україну на "Рамштайн"?
показати весь коментар
25.02.2023 18:01 Відповісти
Не здивований зовсім!Не впроваджує бо уряди Зеленського в іншому зацікавлені ви і самі знаєте в чому саме...І взагалі якби такий запит суспільства був то обрали в президента іншого кандидата який реально був націлений на вступ до блоку.
показати весь коментар
25.02.2023 17:43 Відповісти
"Нада проста пєрєстать стрєлять і гдє-та пасрєдінє би сашлісь..."
показати весь коментар
25.02.2023 17:52 Відповісти
також його слова про "росіяни тоже люді і війною на нас ніколи не підуть" ,а бачите як вийшло слова Зе там почули ,та прийняли до уваги про сприятливу кон'юктуру для військової агресії..
показати весь коментар
25.02.2023 18:06 Відповісти
Ізначально нічому не дивуюся - зеленский і його шобла це кучка зрадникив яка тільки грабують Украіну і думають шо будуть царювати завжди,глибоко помиляетесь зелене жлобье,кінець не загорами.
показати весь коментар
25.02.2023 18:52 Відповісти
З зеленою шоблою все зрозуміло і чекати від них нічого крім шкоди, але це нехай почитають порохоботи про першотворця ЗСУ. Це не я, це Бутусов констатує, що за 8 років дірки в армії залатали і пофарбували для параду.
показати весь коментар
25.02.2023 21:03 Відповісти
Какаяразніца трансформувалася в аніадінакавиє.
показати весь коментар
26.02.2023 09:24 Відповісти
Різницю завжди бачив тільки в фізичних розмірах і рівні цинізму. Один скромно і "непомітно" випустив банду Гіркіна з оточення, а інший щедро і відкрито розмінував Чонгар. Результати ми бачимо.
показати весь коментар
26.02.2023 15:27 Відповісти
Що https://www.youtube.com/watch?v=-PAe5ExWOAg не так з НОВИМИ ЗИМОВИМИ ТАЛАНАМИ ?!
показати весь коментар
25.02.2023 19:05 Відповісти
головне розпочати срач не наведено в чому справа і що робити да буде срач!!! але по факту проблеми є
показати весь коментар
25.02.2023 19:18 Відповісти
У нас за 9 років війни МОУ не удосужилось затвердити порядок проведення розслідування обставин загибелі або поранень військових в бойових діях.

У нас алкаша, наркомана, хворого не можливо із армії звільнити.

Порядку вручення повісток (елементарного) немає.
показати весь коментар
25.02.2023 19:40 Відповісти
Бо командують люди з совковим мисленням
показати весь коментар
25.02.2023 20:52 Відповісти
Нема до кого апелювати. Так вже буде. І воювати ми будемо як кацапи. З такими ж жертвами. У них 100 тищ скопичених, а в нас 90. Отак.
показати весь коментар
25.02.2023 20:56 Відповісти
Та шо не понятного? ЗЕкодло во главе с верховным строят рашку2.0 или, минимум, белорашку. У кацапов армия - говно. Потому и из ЗСУ лепится такое же подобие. А потом вдруг повезёт и ***** благосклонно взглянет на своего найвэлычнишого почитателя
показати весь коментар
25.02.2023 21:30 Відповісти
порох номер три..влогер ряженый..рулит базу
показати весь коментар
26.02.2023 00:49 Відповісти
Сподіваюсь,що в майбутньому буде кримінальна справа проти Зеленського за непідготовку до війни,здачу Півдня,призначення на ключові посади в державі російської агентури та некомпетентних людей! Він повинен за все це відповісти!
показати весь коментар
26.02.2023 09:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 