Україна не впроваджує стандарти НАТО. Таке враження, що 8 років війни не було, - Бутусов
Впровадження у Збройних Силах стандартів НАТО, про яке говорить їхнє керівництво, відбувається лише на словах.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв’ю "Настоящему времени".
"Багато керівників кажуть, що ми нібито впроваджуємо стандарти НАТО. На жаль, все це абсолютно не відповідає дійсності. Так, є індивідуальний досвід офіцерів-солдатів, є зброя НАТО. Але ми не запроваджуємоо оперативні процедури та статути НАТО в військах, їх нема", - сказав Бутусов.
За його словами, для впровадження нових стандартів треба перебудувати систему управління армією. Стандарти НАТО, каже Бутусов, у кілька разів більші за українські.
"Зараз військове командування, політичне керівництво, Верховний Головнокомандувач на все це дивляться і кажуть, ніби все це почалося буквально 24 лютого 2022 року. Усі ці проблеми вже були. Головна проблема полягає в тому, що ми зараз не робимо висновків з наших помилок", - додав головред Цензор.НЕТ.
"Те, що російська армія була зупинена, зазнала поразки - це все результат героїчних дій, дуже вартісних для нашої країни та для нашого народу - ціна великих втрат та майстерності українських солдатів та офіцерів", - підсумував Бутусов.
И обнулил внедренньіе Порохом стандартьі!
Просто так мародерить зе сподручнее!
Попереду біжить - тому що бачить своїми очима, яка ситуація на "0"
Правильно робить!!!!!!!!!
Не думаю что до Крыма дойдет в этом году. И в следующем тоже.
Но попортить крови рашистам там или в другом месте обязательно надо.
Как и не говорит,что сначала надо Крым с землёй сравнять,прежде чем туда соваться.
"Х#йло служил артілєрістом, Х#йло любіл горячій ствол"
«Служил Х#йло в Чєчнє с Ахматом, в сортирє он сєбя мочіл»
Это уже введено в ВСУ?
Стандарт НАТО по Зеленски это яйца по 17 гривен.
Неужели ты такой тормоз?
У нас алкаша, наркомана, хворого не можливо із армії звільнити.
Порядку вручення повісток (елементарного) немає.