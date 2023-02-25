УКР
Макрон оголосив, що відвідає Китай, і закликав Пекін чинити тиск на Росію

макрон,емманюель

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай після публікації Пекіном документа, що пропонує "політичне рішення" війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це пише Le Figaro.

Макрон заявив у суботу, що вирушить до Китаю "на початку квітня", закликавши Пекін "допомогти нам чинити тиск на Росію", щоб "зупинити агресію" і "побудувати мир".

Читайте: Саміт G20: Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, МЗС Китаю цього тижня опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується.

Водночас президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.

Китай (4822) план (170) росія (67242) Макрон Емманюель (1570)
+3
Макрон ще не поїхав - а результат уже всім видно....
25.02.2023 15:44 Відповісти
+3
Якщо йому подарують сибір то буде
25.02.2023 15:48 Відповісти
+2
Каким местом буде Пекін чинити тиск на Росію?
25.02.2023 15:47 Відповісти
Макрон ще не поїхав - а результат уже всім видно....
25.02.2023 15:44 Відповісти
Макрон-побухай перед тим добре-будеш на китайця трохи схожий.
25.02.2023 16:20 Відповісти
Каким местом буде Пекін чинити тиск на Росію?
25.02.2023 15:47 Відповісти
Якщо йому подарують сибір то буде
25.02.2023 15:48 Відповісти
Скидками на ліс, нафту,газ і ТД.
25.02.2023 15:53 Відповісти
Макарон-інфантильний дурник.То ***** телефонує по тричі на день і говорить ні про що.Мабуть він ***** заїбав уже і той слухавку не бере.Тепер Емануель думає що найде вільні вуха в Китаї і буде в них дуть,але здається мені,що його чекає велике розчарування.Сі йому також двері не відчинить.
25.02.2023 15:55 Відповісти
Удачи !
25.02.2023 15:56 Відповісти
Інтерактивна мапа війни росіян з українцями https://www.youtube.com/watch?v=eLBJ_6bMn3c https://www.youtube.com/watch?v=eLBJ_6bMn3c

25.02.2023 15:58 Відповісти
Китай знає , що Макрон знає , що Китай знає , що Макрон дурня валяє...
25.02.2023 15:58 Відповісти
А Макрон подзвонив перед тим, як їхати?
25.02.2023 16:00 Відповісти
"Мальбрук в поход собрался..." (с)
25.02.2023 16:26 Відповісти
З його вміннями аби гірше після розмов не стало.
25.02.2023 16:30 Відповісти
після хранцузського, рашистом завербованого агента"макарона", до куйвінбінів китайських ,вирушить німецький,завербований рашистом агент "штольц" ,після чого "китайсько-рашистську муйню будуть нав'язувати "зе лідору"
25.02.2023 16:34 Відповісти
Интересно кто это его об этом очень попросил?
Ну не от скуки же он про Украину беседовать собрался.
25.02.2023 16:53 Відповісти
ta kakoe tam davlenie? Kitai tantsuet pod dudochku putina
25.02.2023 17:27 Відповісти
Макрона многие пытаются представить этаким придурком - смешным, наивным и жалким. Его карьера показывает, что он ну никак не дурачок. И даже если бы лично он был глупым человеком, вокруг президента такой страны как Франция достаточно очень умных людей. То, что он звонит ***** (а он звонит не трижды в день, последний раз был много месяцев назад), говорит о том, что Франция (как и Германия) не видят в обозримом будущем альтернативы путинскому режиму, не желают его смены и не верят в возможность эффективной изоляции ядерной страны с колоссальными запасами нужного всем сырья и протяженными границами, например, с Китаем. И, конечно, поскольку каждый всегда действует прежде всего в своих интересах, Макрон пытается повысить если не саму роль Франции на мировой арене, то, по крайней мере, ее восприятия, имидж так сказать. Не скажу, что сегодняшняя Франция - моська, но она пытается казаться слоном, не будучи им. В Китае Макрон будет говорить с Си про Украину, но говорить будет не только Макрон, но и Си, и Макрон будет слушать, потому что сегодняшний Китай нельзя не слушать, это реальный слон, который продолжает и продолжает расти. И Макрон, как и все остальные, конечно, знает, что Си скажет: войну надо останавливать, так что давайте работать вместе, две великие державы - Франция и Китай, каждая со своей стороны. Вы же банкир, мсье Макрон, считать умеете. Выбирайте: продолжать считать убытки, или начинать считать прибыли.
25.02.2023 17:30 Відповісти
Тобто расія на даний момент може заблокувати будь яке рішення G20.
25.02.2023 17:31 Відповісти
Мультик был совковый про лягушку потешественицу. Собирала она молодых головастиков и рассказывала что видела со словами: ,лечу это я лечу..., Со временем всем это настохерело и её стали передразнивать этой фразой. ,Лечу это я лечу,. Макрон-патрон---это про тебя!
25.02.2023 21:55 Відповісти
Треба відправляти разом з ним ще когось із ЄС та якусь пару наших представників.
26.02.2023 01:25 Відповісти
 
 