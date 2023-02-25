Макрон оголосив, що відвідає Китай, і закликав Пекін чинити тиск на Росію
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай після публікації Пекіном документа, що пропонує "політичне рішення" війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це пише Le Figaro.
Макрон заявив у суботу, що вирушить до Китаю "на початку квітня", закликавши Пекін "допомогти нам чинити тиск на Росію", щоб "зупинити агресію" і "побудувати мир".
Нагадаємо, МЗС Китаю цього тижня опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.
Президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується.
Водночас президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну не от скуки же он про Украину беседовать собрался.