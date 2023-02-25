УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5659 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 844 13

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

g20

Зустріч Групи двадцяти, що проходила в Індії, все ж закінчилася без спільної заяви - через небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Індія, як головуюча країна, cама опублікувала підсумковий документ. У нього включили фрагменти з декларації листопадового саміту G20 на Балі й зазначають, що з параграфами 3 і 4 погодилися всі учасники, крім Росії та Китаю.

У 3-му параграфі згадані резолюції ООН з осудом агресії Росії проти України та вимогою негайного та безумовного виходу військ РФ з території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники РФ на зустрічі G20 є співучасниками воєнних злочинів і винні у збитках, завданих війною світовій економіці, - міністерка фінансів США Єллен

"Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності. Лунали також інші погляди та інакші оцінки ситуації та санкцій. G20 - це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але ми визнаємо, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку", - зазначають у цій частині документа.

У параграфі 4 наголошується, що вкрай важливо забезпечити дотримання міжнародного права та різносторонньої системи забезпечення миру і стабільності, що включає у тому числі повагу до принципів Хартії ООН та захисту цивільного населення й інфраструктури у збройних конфліктах.

"Застосування чи погроза застосування ядерної зброї є неприйнятним. Життєво важливими є мирне розв’язання конфліктів, зусилля для реагування на кризи, дипломатія та діалог. Наша епоха не має бути епохою війни", - зазначають у документі.

Автор: 

G20 (323) росія (67242)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Якого х@я рашка робить в G 20!?!?!
показати весь коментар
25.02.2023 17:04 Відповісти
+7
Это война за будущее западной цивилизации. Жаль что жизнями украинцев, но так уж вышло. Если Запад хочет победить, хватит везде искать поддержки как осиротевшее дитя, и нужно всерьез заняться поставками всех видов оружия и боеприпасов без ограничений, перевести свои экономики на военные рельсы.
показати весь коментар
25.02.2023 17:21 Відповісти
+6
Поки Китай підтримує агресора в Україні китайський бізнес почувається чудово. В одній лише Хмельницькій області за заниженими через війну цінами було придбано два санаторії. Гадаю, під час війни вони тихцем багато чого скуплять в Україні за безцінь, бо влада абсолютно не переймається національними інтересами і не вводить санкції проти Китаю попри його активну антиукраїнську позицію.
показати весь коментар
25.02.2023 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якого х@я рашка робить в G 20!?!?!
показати весь коментар
25.02.2023 17:04 Відповісти
Для того чтобы общаться. Это не еще не трибунал, но рабссея и ее прихлебатели уверенно набирают нужные нам весты.
показати весь коментар
25.02.2023 17:11 Відповісти
Чему не написано что сильную заявку про за суждение агрессии рашки заблокувал Китай?
показати весь коментар
25.02.2023 17:08 Відповісти
Ті, які не засуджують - підтримують. Треба розуміти, що Китай - за обома руками.
показати весь коментар
25.02.2023 17:11 Відповісти
А что там делает параша?
показати весь коментар
25.02.2023 17:11 Відповісти
Всі ''за'', а ''баба-яга'' проти. Вірніше дві ''баби-яги''
показати весь коментар
25.02.2023 17:12 Відповісти
Это война за будущее западной цивилизации. Жаль что жизнями украинцев, но так уж вышло. Если Запад хочет победить, хватит везде искать поддержки как осиротевшее дитя, и нужно всерьез заняться поставками всех видов оружия и боеприпасов без ограничений, перевести свои экономики на военные рельсы.
показати весь коментар
25.02.2023 17:21 Відповісти
Поки Китай підтримує агресора в Україні китайський бізнес почувається чудово. В одній лише Хмельницькій області за заниженими через війну цінами було придбано два санаторії. Гадаю, під час війни вони тихцем багато чого скуплять в Україні за безцінь, бо влада абсолютно не переймається національними інтересами і не вводить санкції проти Китаю попри його активну антиукраїнську позицію.
показати весь коментар
25.02.2023 17:34 Відповісти
Й на телеЛохоМарафоні про таке не скажуть.
показати весь коментар
25.02.2023 17:41 Відповісти
Китайці та індуси на 7 кілометрі в Одесі, Харкові, Чернівцях та інших оптових ринках України окупували ринки там у 90 % немає білих документів на товари та половина з них - нелегали
показати весь коментар
25.02.2023 17:59 Відповісти
G19, буде голосувати краще
показати весь коментар
25.02.2023 20:16 Відповісти
В иНдии?
Грязные индусы никак не относятся к цивилизованному миру и даже к человеческому роду!
Мерзкие индусы поклонники Сатаны, 2 миллиарда этой нечисти, угроза человечеству!
Отче наш, Иже еси на небесех! Истреби кацапов и нечисть индускую с лица Земли!
показати весь коментар
26.02.2023 03:57 Відповісти
 
 