Пожежу на складі в Києві ліквідовано. Для гасіння вогню вперше застосували робота, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко ввечері 25 лютого оприлюднив інформацію про те, що масштабну пожежу на складі у Подільському районі Києва, ліквідовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у телеграмі.
Він зазначив: "Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає".
Кличко також підкреслив: "Окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили новітнього робота для пожежогасіння, що значно полегшило роботу вогнеборців".
В целом, роботом там и не пахнет, просто большая игрушка, но полезная конечно. Хотя бы тем, что может тяжелый насос с хорошей производительностью и давлением доставить куда надо, шланг быстро двигать, пока оператор лежит за 100м на удобной шконке. А то кто-то мог подумать, что там нейронные сети, которые анализируют направление распространения огня и сами принимают решения, что тушить или может лить воду на то, что еще не горит. Хрен там, все вручную. Похвалили робота ради того, чтобы выделили бабки. Ведь можно купить подшипники в руку по документам по 3000 евро за 1 штуку, а самим взять китайские в 5 раз дешевле и они не будут сильно хуже, остальное по карманам раскидать. На обычном тушении не попилишь же бабла, все цены итак знают и понимают, а тут можно втюхать разводняк хороший. Главное убедить всех, что пожар потушил робот, а не пожарные.
Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
Це станція Київ-Петрівка. Вулиця Чорноморська-Корабельна, поруч з Констянтинівською.