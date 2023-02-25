Пожежу на складі в Києві ліквідовано. Для гасіння вогню вперше застосували робота, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 25 лютого оприлюднив інформацію про те, що масштабну пожежу на складі у Подільському районі Києва, ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у телеграмі.

Він зазначив: "Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає".

Кличко також підкреслив: "Окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили новітнього робота для пожежогасіння, що значно полегшило роботу вогнеборців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж