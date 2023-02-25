УКР
Новини
Пожежу на складі в Києві ліквідовано. Для гасіння вогню вперше застосували робота, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 25 лютого оприлюднив інформацію про те, що масштабну пожежу на складі у Подільському районі Києва, ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у телеграмі. 

Він зазначив: "Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає".

Кличко також підкреслив: "Окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили новітнього робота для пожежогасіння, що значно полегшило роботу вогнеборців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ (20027) Кличко Віталій (3551) пожежа (4404)
Топ коментарі
+6
Тож покажіть хоть того робота,я без сарказму.
25.02.2023 18:28 Відповісти
+1
Представить робота к правительсвенной награде!
25.02.2023 18:46 Відповісти
+1
Це не перша така пожежа на Подолі. При чому 20-25 років десь тому була. Теж склад з небезпечною хрінню (толуол начебто) і теж біля заправки й поряд ще був повітроплавний клуб. Розповідали, що балони з того клубу підлітали у повітря на висоту 50 метрів, Поділ тоді закрили й у тихому жаху чекали, що рвоне все. Бо гасили оту хрінь спочатку водою, піни не було..

Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
25.02.2023 18:47 Відповісти
Тож покажіть хоть того робота,я без сарказму.
25.02.2023 18:28 Відповісти
та это тот же, который в Киеве зимой снег на дорогах убирал.
показати весь коментар
25.02.2023 18:41 Відповісти
Газонокосилка самоходная с контроллером на радиоуправлении (полетный переделанный или самопальный), робот-манипулятор (рука такая с подшипниками) с любого завода (дорогая, каждая степень свободы дает прилично к цене), подъемный кран на эту руку совсем как игрушечный и помпа со шлангом. Помпа такая, чтобы на воздухе стартовала и дососала воду. Может еще FPV-камера в изоляции за толстым стеклом. На пульте управляешь как машинкой, другими стиками или рычагами крутишь манипулятор, поднимаешь стрелу вверх-вниз и льешь воду насосом и все, шланг второй конец уже пожарные сами в воду опустят. Привод газонокосилки или колеса, или гусеницы простые. Камера картинку дает просто и все, может дополненная реальность в виде расчета того, куда полетит струя, но это сложнее сделать на аналоговое обычное видео, обычно коррекция после включения и все.

В целом, роботом там и не пахнет, просто большая игрушка, но полезная конечно. Хотя бы тем, что может тяжелый насос с хорошей производительностью и давлением доставить куда надо, шланг быстро двигать, пока оператор лежит за 100м на удобной шконке. А то кто-то мог подумать, что там нейронные сети, которые анализируют направление распространения огня и сами принимают решения, что тушить или может лить воду на то, что еще не горит. Хрен там, все вручную. Похвалили робота ради того, чтобы выделили бабки. Ведь можно купить подшипники в руку по документам по 3000 евро за 1 штуку, а самим взять китайские в 5 раз дешевле и они не будут сильно хуже, остальное по карманам раскидать. На обычном тушении не попилишь же бабла, все цены итак знают и понимают, а тут можно втюхать разводняк хороший. Главное убедить всех, что пожар потушил робот, а не пожарные.
25.02.2023 19:50 Відповісти
Представить робота к правительсвенной награде!
25.02.2023 18:46 Відповісти
Це не перша така пожежа на Подолі. При чому 20-25 років десь тому була. Теж склад з небезпечною хрінню (толуол начебто) і теж біля заправки й поряд ще був повітроплавний клуб. Розповідали, що балони з того клубу підлітали у повітря на висоту 50 метрів, Поділ тоді закрили й у тихому жаху чекали, що рвоне все. Бо гасили оту хрінь спочатку водою, піни не було..

Такі склади вже треба виносити кудись подалі за межі міста
25.02.2023 18:47 Відповісти
Це такий Поділ, як ти дівка, а той мен, що це писав - журналіст.
Це станція Київ-Петрівка. Вулиця Чорноморська-Корабельна, поруч з Констянтинівською.
25.02.2023 18:51 Відповісти
З коментаря одразу видно киянина. Петрівка… Навіть Гугл не допоміг?
25.02.2023 23:48 Відповісти
Саме Київ-Петрівка!
26.02.2023 05:15 Відповісти
Сьогодні вся Куренівка у смогу була через цю пожежу...
25.02.2023 19:40 Відповісти
хозяина склада из Голандиии-Португалии вызвали на освидетельствование?)))) сидит т же где-то чмо....
25.02.2023 22:27 Відповісти
 
 