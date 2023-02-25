УКР
Новини
Порошенко про слова Зеленського на пресконференції в його сторону: Послухав - і забув

порошенко

Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.

Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, коментуючи відповідь президента Володимира Зеленського на запитання журналістки 5 каналу на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати "доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П'ятого". Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його раши$$тська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я знищив російську присутність в парламенті, російські телеканали в Україні, знищив олігархів, - Зеленський. ВIДЕО

Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав – і забув.

І надалі робитиму все можливе, аби ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою. Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 24 лютого в ході пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки 5 каналу, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, заявив, що "він щось зробив", щоб українці "не втратили державу": "У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо".

5 канал (317) журналістика (1802) Зеленський Володимир (25153) Порошенко Петро (15222) пресконференція (188)
25.02.2023 18:31
Зелене лайно просто ганьба для держави Україна
25.02.2023 18:29
Порошенко-державник, уся задля перемоги. На відміну від Голохвастова- Я, Я, "без мене". Дитячий Наполеон.
25.02.2023 18:31
Гетьман !
25.02.2023 20:23
Великий мінус Петру ,що не запустив завод,побудував,в немалу серію ,снаряди і міни ...але Александр Македонський,він же Св.Боневтік....навіть не нарив великіх рвів,на небезпечних напрямках,про ПТРК,Грім,Вільху промовчу....слова Залужного,приблизно липень 2022 року,Україна не була готова до війни...а що ви Панове ,для цього зробили.?...слова Арестовича ,про південь ,точніше прорив какцапів на тому напрямку....Прое@балі...я не юрист,але нема такого терміну в юриспруденції..
25.02.2023 20:25
Ти думаєш, що це було його власне бажання не запускати цей завод?
25.02.2023 20:34
не ********,завод запустили у 18му,до 21 виробництво мало повністю стати закритого циклу,але буба переніс це все на 24й рік,так що всі питання до буби.
показати весь коментар
25.02.2023 22:27
Що не влаштовує?
25.02.2023 20:35
А што, прутєн тєбя уже нє штиріт?
25.02.2023 20:41
зелень сама себе зганьбила
Якщо чесно, то Порох дістає за всіх українців, які не поважають Зеленського.
він чомусь переконаний, що Петро Олексійович особисто переконує, мене, наприклад, що Зеля є Зеля, а не те, що він намагається продемонструвати на публіку.
Смішно, чесне слово.
Та якби Порох почав зеленіти, теж би отримав.
25.02.2023 20:37
Вопросы журналистки 5 канала видимо не вписывались в сценарий теплой марафонной ванны и так как без заранее подготовленного текста найвеличнейший актер выступать не привык, ему пришлось импровизировать, то есть быть самим собой, - ничего никому не должным янелохом.
И после его ответа стало ясно, что с момента интервью радио свобода в 2019 года он как политик не вырос вообще. Вместо ответа на общественно-важный вопрос накинулся на экс-президента, наплел какой-то дичи про уничтоженных олигархов, чем вызвал улыбку даже у тех кто с открытым ртом ртом слушал всю его прессуху.
Зеленскому нужно не поливать говном Пороха, а брать с него пример. Перенимать лингвистические и дипломатические способности и может хоть не будет и бояться приглашать на пресс-конференции оппозиционных журналистов, как это делают в диктаторских помойках.
25.02.2023 20:40
,,Перенимать лингвистические и дипломатические способности" (с). Это Вы щас про зеленского? Хахаха. Этот рогуль не способен даже на элементарную вежливость и воспитанность
показати весь коментар
правильно і зробив. пусте місце...
25.02.2023 21:17
Я хоть ни разу не порохобот, но подобную тактику от Порошенко всецело одобряю. Это мудро. Жаль что вторая сторона не понимает что нужно оставить распри перед лицом единого врага
показати весь коментар
Все вони розуміють а тому і користуються моментом критики ж нуль в їх сторону. Звідси й рейтинги
показати весь коментар
Молодець Порох!
25.02.2023 21:47
Порошенко П.О. - справжній Президент-Гетьман України!
25.02.2023 21:50
Спокійна, мудра порада Зеленському як президенту. Варто прислухатись.
25.02.2023 22:15
.....Так, ми не підписуємо,але домовляємось при зустрічах, як то відбулося в Омані....
25.02.2023 22:20
один миг один момент и ЗЕ просто показал свое внутренее нутро которое прячет за парадно личиной
показати весь коментар
Вчітся мудрості в Пороха, єднайте Україну.
25.02.2023 23:11
Військову адміністрацію в Полтаві хочуть Слуги Народу. Узурпація влади.
https://www.youtube.com/watch?v=GbKm9iEyjEM&t=145s
25.02.2023 23:48
Коли Баканов ходив на явочну хазу до Лаври , ДО ПОПІВ У ПОГОНПХ, про плани здачі Херсону Кремлю
доповідати, предидент шестірка переслідував П'ятого за те , що забрав ТОМОСОМу друга Вані ЛЮБІМУЮ РАШІСТСКУЮ ЦЕРКВУ .
25.02.2023 23:58
Жоден президент України не викликав такої огиди як це зелене чмо!!!! Я не можу зрозуміти тих українців які і дальше підтримують цю блювотину. Невже нашаУкраїна заслуговує на цю нікчему????
26.02.2023 00:07
Та да дякуємо що барига розікрав країну , младшенькій каже що мовою бидла не розмовляв , а тільки російською , Іловайск , окрема подяка , злив Донецьк і Луганськ .І досі у кацапів каніети Рошен не переводяться!Які ви сліпі.
26.02.2023 13:01
на звалище історії. дорогу молодим
26.02.2023 00:08
Те нє. Зелю не на звалище, а в тюрму треба за державну зраду і злочину недбалість з катастрофічними наслідками і тисячями вбитих.
26.02.2023 06:09
Точно.На дурних не ображаються.
26.02.2023 00:58
Яке з'ясування стосунків може бути між професором і Шаріковим? Шарікрва треба посто повернути до первинного стану...
26.02.2023 07:02
порошенко велич
26.02.2023 07:10
Уе відповідь гідної людини і державника, а не якогось мстивого піськограя.
показати весь коментар
Благодаря Порошенко Россия не создала новороссию в 2014 г не пробила тогда сухопутный коридор в Крым захватила только треть от Донецкой и Луганской областей в том году и наконец при том в каком состоянии находились тогда ВСУ с постоянно взрывающимися арсеналами ржавыми патронами и тд Порошенко суме дать отпор россиянам на Донбассе. А Зеленский который критиковал его за то что тот тратит деньги на ВПК и тд.. Одно его "НАДО ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ" на Донбассе и мир наступит . То он УВИДЕЛ МИР В ГЛАЗАХ ПУТИНА...
Я честно признаюсь ярый ПОРОХОБОТ и им стал с 2014 и слежу за новостями с Украины.. Хорошо помню лозунг кампании ЗЕМЛЯ ПРОПАХШАЯ ПОРОХОМ ДОЛЖНА ЗАЗЕЛЕНЕТЬ...Тьфу...При Порошенко у вас война была только на Донбассе а сейчас пылает вся страна..Но вы победите потому как вы воюете за правое дело. Слава Украине.
26.02.2023 09:04
Порошенко...це той що забув розібратись з Медведчуком, Бойком, Шуфрич при якому Ківа розцвітав, цікаво чи він про це пам'ятає. Ми пам'ятаємо. А якщо в Порошенка амнезія то лікується нехай, а не тратить гроші на ботів... Боти, Фас!!! Накидуйтесь смерди!!!
26.02.2023 13:16
Всі ці люди, що ти перерахувала, ще краще відчували себе і при Зе - шуфрич так взагалі зараз голова комітету по свободі слова в Верховній раді, краса правда ж? І Бойко так гарно голосує разом з зеленими, ніяких претензій до них, практично коаліція А медведчука як в тій байці "і щуку кинули у річку", прекрасно себе почуває в рашці. Світ не зелено-шоколадний, Лола. Тварюки, як виявилось, потрібні і святому Зе
показати весь коментар
Про тебе вже забули всі окрім приторошених рошенососалок.
26.02.2023 14:47
Зелене смердюче лайно
26.02.2023 15:23
Саме так, Петре Олексійовичу.

Цей ниций клоВун не заслуговує на Вашу увагу. Фу, таке підле, мстиве, злопам'ятне ...

Навіть себе не поважає: посоромилося б озвучувати подібне.
27.02.2023 03:34
