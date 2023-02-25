Порошенко про слова Зеленського на пресконференції в його сторону: Послухав - і забув

Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.

Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, коментуючи відповідь президента Володимира Зеленського на запитання журналістки 5 каналу на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати "доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П'ятого". Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його раши$$тська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.

Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав – і забув.

І надалі робитиму все можливе, аби ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою. Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 24 лютого в ході пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки 5 каналу, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, заявив, що "він щось зробив", щоб українці "не втратили державу": "У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо".