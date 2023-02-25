Порошенко про слова Зеленського на пресконференції в його сторону: Послухав - і забув
Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.
Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, коментуючи відповідь президента Володимира Зеленського на запитання журналістки 5 каналу на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати "доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П'ятого". Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його раши$$тська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.
Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав – і забув.
І надалі робитиму все можливе, аби ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою. Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, 24 лютого в ході пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки 5 каналу, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, заявив, що "він щось зробив", щоб українці "не втратили державу": "У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо".
Якщо чесно, то Порох дістає за всіх українців, які не поважають Зеленського.
він чомусь переконаний, що Петро Олексійович особисто переконує, мене, наприклад, що Зеля є Зеля, а не те, що він намагається продемонструвати на публіку.
Смішно, чесне слово.
Та якби Порох почав зеленіти, теж би отримав.
И после его ответа стало ясно, что с момента интервью радио свобода в 2019 года он как политик не вырос вообще. Вместо ответа на общественно-важный вопрос накинулся на экс-президента, наплел какой-то дичи про уничтоженных олигархов, чем вызвал улыбку даже у тех кто с открытым ртом ртом слушал всю его прессуху.
Зеленскому нужно не поливать говном Пороха, а брать с него пример. Перенимать лингвистические и дипломатические способности и может хоть не будет и бояться приглашать на пресс-конференции оппозиционных журналистов, как это делают в диктаторских помойках.
https://www.youtube.com/watch?v=GbKm9iEyjEM&t=145s
доповідати, предидент шестірка переслідував П'ятого за те , що забрав ТОМОСОМу друга Вані ЛЮБІМУЮ РАШІСТСКУЮ ЦЕРКВУ .
Я честно признаюсь ярый ПОРОХОБОТ и им стал с 2014 и слежу за новостями с Украины.. Хорошо помню лозунг кампании ЗЕМЛЯ ПРОПАХШАЯ ПОРОХОМ ДОЛЖНА ЗАЗЕЛЕНЕТЬ...Тьфу...При Порошенко у вас война была только на Донбассе а сейчас пылает вся страна..Но вы победите потому как вы воюете за правое дело. Слава Украине.
Цей ниций клоВун не заслуговує на Вашу увагу. Фу, таке підле, мстиве, злопам'ятне ...
Навіть себе не поважає: посоромилося б озвучувати подібне.