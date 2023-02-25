Протягом 25 лютого ворог вів наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 25 лютого 2023 року.

У зведенні на 18:00 зазначається: "Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Ним обстріляно райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби".

