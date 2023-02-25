Шмигаль анонсував реформу військово-лікарських комісій: Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки
Кабінет Міністрів працює над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій.
"Відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу Президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Наша мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", – зазначив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, окремо було приділено увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Зокрема, Шмигаль дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі, а також доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого військового ЦНАПу.
"Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії... Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, аби прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", – додав Шмигаль.
Як повідомлялося, Мінцифри разом із Міністерствами оборони, охорони здоров'я, у справах ветеранів і соціальної політики розробили план цифровізації процесів військово-лікарської комісії.
Пішов на ВЛК у Львові.
Це черга до електронної черги.
Найближча вільна дата відвідин останнього кабінету, де комісія робить висновок про твою боєздатність - 28 ( увага! ) березня.
по одному з військкоматів у Львові були численні скарги і мене у цей період кілька знайомих оскаржили постанови ВЛК ....але потім поміняли голову ВЛК і деяких працівників бо було багато скарг і кажуть що все помінялось на краще.....можливо я трішки перебільшив цю проблему просто мабуть це одиничний такий випадок був це було якраз в той період коли на хабарях (здається Яворів, Рівне) кількох воєнкомів і лікарів взяли....
а в січні 2023 навіть не обмежено придатний а придатний до служби....
мені 57, 6 років тому операція на хребті, плоскостопість, за 2022 два раза робили блокаду через біль в попереку, і ще купа проблем з тим чим рухаються, ноги та сустави. гіпертонік та хвора печінка
ЗДОРОВИЙ, млять!!!
35 чоловік яких командир не прийня а вигнав додому, а вони були відправлені воєнкомом в частину, там жили, їли,отримали форму, їх повезли на полігон, привезли назад.....
порахуй скільки просрано грошей.....
а потім помнож на всі області, на 48 тижнів....
І, взагалі, у офіса великі плани, але невтямки, що по війні їх всіх, разом з опзж викинуть на гній.
Десь я таке вже чув... Чи не так казала пані У.Супрун, яку усілякі недолугі або проплачені нарекли "доктор смерть"?
Найвеличніше пусте місце вимушене було дійти до "Армія, Мова, Віра" від свого "какая разніца", а тепер вже пішли далі. Хоча пані Супрун казала, що "гроші повинні ходити за паціентом", але можна почати і з довідок. Потім будуть згадувати досвід Гонтаревої... АЛЕ! Все це зелень буде приписувати собі в досягнення, як зараз роблять з себе побєдунів...
МЕДИЧНІЙ СИСТЕМІ ПОТРІБНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ЯК І ВІЙСЬКУ, хоча б на 2 рік війни.
Ну привезли бойца без документов или бумаг... По#ер (!), никто не станет что либо делать по этому поводу... Просто потом випишут из госпиталя с отметкой "довидка не предоставлена" (!), а раз тАк, то в ВЛК не впишут что это "при выполнении боевого задания" / "при защите Родины"...
Им просто ПО#ЕР !!!! В их понимании - Это проблема бойца доказывать что то , в том числе и переживать за справки и акты...