Шмигаль анонсував реформу військово-лікарських комісій: Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки

Кабінет Міністрів працює над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій.

"Відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу Президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Наша мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", – зазначив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, окремо було приділено увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Зокрема, Шмигаль дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі, а також доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого військового ЦНАПу.

"Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії... Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, аби прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Мінцифри разом із Міністерствами оборони, охорони здоров'я, у справах ветеранів і соціальної політики розробили план цифровізації процесів військово-лікарської комісії.