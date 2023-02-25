УКР
Шмигаль анонсував реформу військово-лікарських комісій: Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки

Кабінет Міністрів працює над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій.

"Відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу Президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Наша мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", – зазначив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, окремо було приділено увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Зокрема, Шмигаль дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі, а також доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого військового ЦНАПу.

"Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії... Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, аби прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Мінцифри разом із Міністерствами оборони, охорони здоров'я, у справах ветеранів і соціальної політики розробили план цифровізації процесів військово-лікарської комісії.

25.02.2023 19:31 Відповісти
тварина зелена
25.02.2023 19:38 Відповісти
vakarchuk_jeans

Пішов на ВЛК у Львові.
Це черга до електронної черги.

Найближча вільна дата відвідин останнього кабінету, де комісія робить висновок про твою боєздатність - 28 ( увага! ) березня.

25.02.2023 19:33 Відповісти
25.02.2023 19:31 Відповісти
🤡
25.02.2023 19:31 Відповісти
vakarchuk_jeans

Пішов на ВЛК у Львові.
Це черга до електронної черги.

Найближча вільна дата відвідин останнього кабінету, де комісія робить висновок про твою боєздатність - 28 ( увага! ) березня.

25.02.2023 19:33 Відповісти
Казочки про злющих лікарів які сплять і бачать як хворого відправити на фронт.
25.02.2023 20:28 Відповісти
Та куди я підійду, у мене своя ВЛК в Києві. І з того що я зрозумів для них головне шоб були об'єктивні дані обстеження, узі рентгени, а не просто слова шо у мене шось болить. І так по одній статі в мене вже СО.
25.02.2023 20:38 Відповісти
Конкретно в статті йдеться про ВЛК для діючих військовослужбовців, а не призовників.
25.02.2023 20:54 Відповісти
це зрозуміло ми просто зачепили в комментах споріднену болючу тему - по ВЛК для в/з теж не так все добре...
25.02.2023 21:12 Відповісти
Я поки шо не зустрічався з проблемою неадекватного визнання хвороб на ВЛК. Все шо є фіксувалось, і мені навіть прийшлось писати рапорт про відмову від додаткового обстеження по результатам ЕКГ, бо такий регламент. Товаришу вліпили обмеженість по трьом статтям.
25.02.2023 21:26 Відповісти
все таки мабуть я трішки погарячкував тож вибачте, схиляюсь до зміни своєї думки проаналізувавши загальну картину, бо я судив тільки по одній ситуації, а саме:

по одному з військкоматів у Львові були численні скарги і мене у цей період кілька знайомих оскаржили постанови ВЛК ....але потім поміняли голову ВЛК і деяких працівників бо було багато скарг і кажуть що все помінялось на краще.....можливо я трішки перебільшив цю проблему просто мабуть це одиничний такий випадок був це було якраз в той період коли на хабарях (здається Яворів, Рівне) кількох воєнкомів і лікарів взяли....
25.02.2023 21:39 Відповісти
Думаю якби була цілеспрямована указка з Мінооборони про якісь негарні дії, то фіг би я отримав те шо є, це при тому шо комісію проходжу в місці найголовнішому із всих.
25.02.2023 21:48 Відповісти
ну ви праві мабуть і ще одна цікава ситуація: сьогодні нас зібрали обмежених в пункті збору і прийшли керівництво аерозвідки, ТРО і ще здається якоїсь бригади і пограничники і цікавились чи хто хоче у них служити - кілька людей зголосилось АЛЕ що цікаво з них ще відсіяли тих хто не підходив їм по стану здоров"я чи ще по якихось причинам (!!!) тобто так щоб як то кажуть взяти будь кого "на мясо" чи розхідний матеріал такого немає...
25.02.2023 21:57 Відповісти
тодай адресу влк, а то осінню 2022 я був тимчасово не придатний.
а в січні 2023 навіть не обмежено придатний а придатний до служби....
мені 57, 6 років тому операція на хребті, плоскостопість, за 2022 два раза робили блокаду через біль в попереку, і ще купа проблем з тим чим рухаються, ноги та сустави. гіпертонік та хвора печінка
ЗДОРОВИЙ, млять!!!
25.02.2023 22:23 Відповісти
Якщо дійсно визнали і це правда що є проблеми які вказані в розкладі хвороб, то потрапивши в підрозділ є варіанти звернень до начмеда та госпіталізацією.
25.02.2023 22:30 Відповісти
з 5 автобувів яких повезли на навчання 1 повний приїхав назад а це
35 чоловік яких командир не прийня а вигнав додому, а вони були відправлені воєнкомом в частину, там жили, їли,отримали форму, їх повезли на полігон, привезли назад.....
порахуй скільки просрано грошей.....
а потім помнож на всі області, на 48 тижнів....
25.02.2023 22:36 Відповісти
А, єто другоє!
25.02.2023 22:04 Відповісти
Нє, ну там да - «масква слєзам нє вєріт». Як в посвідці написано, шо в тебе, наприклад, легка ступінь остеохондрозу та міопія 0.75 за розкладом хвороб, то, думаю, що падати на дурака та вдавати, що в тебе, наприклад, важка ступінь гіпертонії - сенсу немає. Таки да, бажано, щоби хоча б якась портянка була.
25.02.2023 20:57 Відповісти
та та і ще треба врахувати що довідки від сімейних лікарів і т. п. автоматично ВЛК розглядають як бумажки без жодної доказової сили, а частто також як "лєві", як "куплені" тощо....тобто вони можуть служити тільки лиш для того щоб лікарю ВЛК більш чітко сформулювати скарги для того щоб він шидше дав вже своє направлення на обстеження....тобто смислу щось придумувати з сімейними лікарями і т. п. немає бо все рівно підеш по направленню саме до того лікаря який робить обстеження для ВЛК і тут треба віддати належне цим лікарям (хоча можливо це мені так повезло) - наприклад мені написали правду не применшуючи і не перебільшуючи важкості діагнозів а дечому навіть допомогли бо виявили ряд супутніх хворіб і ще одну статтю для обмеженості....
25.02.2023 21:32 Відповісти
Ну чому ж, військомат від військомата сильно відрізняється. Наприклад в Бахмуті це була триповерхова будівля з повноціннми кабінетами ВЛК (кожен лікар сидів окремо), мішками з піском, вертушкою, вартою на вході, картотеками, канцеляріями та іншими прміщеннями невідомого призначення. А в Дергачах, який теж районний центр - це був одноповерховий будиночок накшталт сільської амбулаторії, метрів на 400, та декількома приміщенями. ВЛК там не помістилася, тому вона була розташована у сусідньому будиночку вдвічи менше. Так шо всяке бува
25.02.2023 20:31 Відповісти
А, ну тада ой.
25.02.2023 20:43 Відповісти
Проходження узд серця власним коштом з чергою в дві неділі в колишньому райцентрі це також мабуть один із "+" ВЛК.
25.02.2023 21:53 Відповісти
А от мені цікаво - а він(вірніше воно), хоч сам собі вірить?
25.02.2023 19:34 Відповісти
Невже хтось ще вірить цим пздболам? Вже від одних їх облич тошнить.
25.02.2023 20:23 Відповісти
тварина зелена
25.02.2023 19:38 Відповісти
Та ви шо? Так оперативно можуть тільки "слуги"!
25.02.2023 19:39 Відповісти
Зелені менехери, як завжди працюють на телевізор. Хоч сто раз "цифровізуй", поки фізично не буде достатньо лікарів, госпіталей, комісій і іншої інфраструктури нічого по суті не змінеться. Тіж самі черги залишаться.
25.02.2023 19:39 Відповісти
Після ваших шмигаль реформ чомусь стає все гірше і гірше.
25.02.2023 19:41 Відповісти
Шмигаль на побігеньках, лишень би резнікова не чіпати. Роль тупого резнікова зрозуміла - піаритися на довгих донорських гарматах, готувати "переможеньку" зелебобіка до виборів.. Недоторканий.
І, взагалі, у офіса великі плани, але невтямки, що по війні їх всіх, разом з опзж викинуть на гній.
25.02.2023 19:42 Відповісти
"Кур'єрські послуги" мають надавати не поранені військові, а працівники ВЛК. Нехай навіть визнані обмежено придатними під час воєнного стану військовослужбовці.
25.02.2023 19:44 Відповісти
Правильное решение. Давно нужно было эту реформу сделать, но все руки не доходили.
25.02.2023 19:45 Відповісти
Яйця 17 ніколи недійдуть. Чмо піздливе
25.02.2023 20:13 Відповісти
"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки" Джерело:

Десь я таке вже чув... Чи не так казала пані У.Супрун, яку усілякі недолугі або проплачені нарекли "доктор смерть"?

Найвеличніше пусте місце вимушене було дійти до "Армія, Мова, Віра" від свого "какая разніца", а тепер вже пішли далі. Хоча пані Супрун казала, що "гроші повинні ходити за паціентом", але можна почати і з довідок. Потім будуть згадувати досвід Гонтаревої... АЛЕ! Все це зелень буде приписувати собі в досягнення, як зараз роблять з себе побєдунів...
25.02.2023 19:47 Відповісти
Спустя год войны становятся не ясно- с кем мы воюем? С внешним врагом или сами с собой на бумажном фронте, с ужасным бюрократическим монстром? На каждый пук и чих- бумажка и журнал, распишитесь.. Очень много ненужного, особенно в условиях войны.. Военная бюрократия так и живёт по законам мирного времени, она не встала на военные рельсы и лишь усложняет жизнь военным. Нужны реформы. Изменения. Но это всё если и будет, то только лет через 10-15, если выстоим. Как один из примеров - главное чтобы был журнал помывки личного состава, а то что никакой бани и воды не было и "мылся" кто как мог. Но журнал нужен, а то вдруг проверка приедет.. Никто не жалуется, но к чему эти тонны, десятки тонн бумаг и нервотрёпки между службами и подразделениями. 21-й век же, в НАТО стремимся, а совок- совком
25.02.2023 19:50 Відповісти
Треба казати чесно, після початку війни з України виїхала величезна кількість лікарів, одне до другого й зараз мед система захлинулася. Як з цим впоратися? Ще з перших днів війни потрібно було мобілізовувати молодих чоловіків й жінок та екстренно навчати на найбільш затребувані мед професії. Так робили в часи другої світової майже всі країни, чоловіки на фронт, хлопчаки, дівчата, жунки санітарами й лікарями бо поранених тисячі й тисячі.
МЕДИЧНІЙ СИСТЕМІ ПОТРІБНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ЯК І ВІЙСЬКУ, хоча б на 2 рік війни.
25.02.2023 20:05 Відповісти
Нет. Это не есть причиной бардака. Причина в непричастности любой и звеней цепочки... Каждому из звеньев по#ер !!!!
Ну привезли бойца без документов или бумаг... По#ер (!), никто не станет что либо делать по этому поводу... Просто потом випишут из госпиталя с отметкой "довидка не предоставлена" (!), а раз тАк, то в ВЛК не впишут что это "при выполнении боевого задания" / "при защите Родины"...
Им просто ПО#ЕР !!!! В их понимании - Это проблема бойца доказывать что то , в том числе и переживать за справки и акты...
25.02.2023 21:56 Відповісти
Воно то так, але уявіть що наприклад на одного лікаря скажімо хірурга тисяча-дві черга бійців. Знов таки, потрібна мобілізація медицини, потрібно в рази збільшити кількість мед працівників які працюють виключно на армію. Ну і те що ніхто нічого не хоче робити просто так то це 100%, прийняли відповідальність для військових, приймайте для медиків та чиновників.
25.02.2023 22:18 Відповісти
Та в нас уже гроші ходять за людьми - ніяк не можуть зустрітись .
25.02.2023 20:07 Відповісти
Попросіть Супрун - вона наведе лад. А зешобла...
25.02.2023 20:08 Відповісти
О , горе-рехформатор ще за це взявся
25.02.2023 20:12 Відповісти
Сьогодні якийсь бенефіс Шмигаля... Отак одразу вирішив усюди навести лад, бо без його "дбайливих рук" ніде немає порядку. Зекоманда вирішила відмітити річницю війни масованим піаром з порожніми обіцянками?
25.02.2023 20:35 Відповісти
Резніков поломає бізнес на мобілізації? Цікаво подивитись
25.02.2023 20:38 Відповісти
В **** от процесса. У родственника после минно-взрывной травмы нет трёх пальцев на правой руке, остальные не работают, ВЛК в сомнениях - а вдрух отрастут? Уже который месяц процесс идёт.
25.02.2023 21:27 Відповісти
Проблема в том , что ВСЁ РАВНО останется ТАК, что военный никак не сможет влиять на скорость и сам факт "получения" "справок"... Даже если они будут "автоматизированы"... Так как все звенья цепочки слишком медлительны ... Элементарно - кто то вовремя кнопочки не по-нажимает... и справки как не было так и не будет...
25.02.2023 21:51 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
25.02.2023 22:17 Відповісти
Слова які вони познаходили - ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. Хрін вимовиш, чорта з два запам'ятаєш. Переведу. Приходиш на комісію, а там ні душі, притуляєш зад до дісплею комп'ютера і вуаля - витягай з прінтера готову довідку. Бюрократія застрелиться.
26.02.2023 01:00 Відповісти
 
 