Російські окупанти облаштували катівню в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, - Генштаб

Російські окупанти продовжують чинити тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях. Облаштували катівню у Василівці Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На деокупованій території Харківщини виявили 21 катівню

Катівня в кацапів то є не від'ємна частина їхнього життя. Москальня навіть гітлера навчила того ремесла.
25.02.2023 19:46 Відповісти
Кацапи в перекладі з татарської живодери
25.02.2023 19:50 Відповісти
На окупованій території кожен підвал потенційна катівня...
25.02.2023 19:54 Відповісти
Ті катівні незліченні вже давно..
25.02.2023 20:18 Відповісти
 
 