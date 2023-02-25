Російські окупанти облаштували катівню в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, - Генштаб

Російські окупанти продовжують чинити тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях. Облаштували катівню у Василівці Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян".

