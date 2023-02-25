Зеленський направить США новий список необхідного озброєння, - очільник комітету Конгресу в закордонних справах Маккол
Президент України Володимир Зеленський повідомив представників США, що планує надіслати їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією.
Зеленський, який зустрівся з головою комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, у тому числі винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", - сказав Маккол.
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
Називають "Зеленський передав".
Верховний головнокомандувач зєлупа.
А ЗЄ просто пєрєдаст. Бо він же "рятівник" України.
спочатку вони будуть боятися пити.
але будуть ховати.
потім командири будуть давати бухло перед боєм.
потім вони перестануть воювати тверезими.
потім виявиться що бухий штурмовик штурмує як пенсіонер з артритом грає в контр-страйк.
а потім їхній навальний скаже що треба забирати в росію свою алко-армію поки не пізно бо так і повиздихають п'янючими.