УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5421 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
2 877 49

Зеленський направить США новий список необхідного озброєння, - очільник комітету Конгресу в закордонних справах Маккол

маккол

Президент України Володимир Зеленський повідомив представників США, що планує надіслати їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

Зеленський, який зустрівся з головою комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, у тому числі винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", - сказав Маккол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі Україні не потрібні винищувачі F-16, - Байден

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687) США (24070) Маккол Майкл (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Як виглядав, на думку Зеленського, військовий парад на День Незалежности:
показати весь коментар
25.02.2023 20:07 Відповісти
+15
А чому не Залужний має надіслати цей список.
показати весь коментар
25.02.2023 19:55 Відповісти
+12
С Байденом? Обговаривали?! Не смешите мои тапки! Байден наедине мог зеле только ведерную клизму ********* поставить!
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
показати весь коментар
25.02.2023 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А підводний човен там буде?
показати весь коментар
25.02.2023 19:52 Відповісти
Спеціально для Зе, доплити непомітно до Уганди
показати весь коментар
25.02.2023 20:15 Відповісти
попросить комплект шапок невідімок для своіх мародерів
показати весь коментар
26.02.2023 08:52 Відповісти
Торопиться не надо.Год на самолёты,3 на подводные лодки,а там в глаз дадут заглянуть.Договоримся посередине.
показати весь коментар
25.02.2023 20:16 Відповісти
Вот что значит с Байденом обговаривали. Это радует, кто бы как бы не язвил, но это очень хорошо для Украины.
показати весь коментар
25.02.2023 19:55 Відповісти
С Байденом? Обговаривали?! Не смешите мои тапки! Байден наедине мог зеле только ведерную клизму ********* поставить!
А вот протокол есть ПРОТОКОЛ!
показати весь коментар
25.02.2023 20:03 Відповісти
А чому не Залужний має надіслати цей список.
показати весь коментар
25.02.2023 19:55 Відповісти
Штаб Залужного підготував,а пензль зе підписав,і секретар зе передав.
Називають "Зеленський передав".
показати весь коментар
25.02.2023 20:00 Відповісти
це справа МО і резникова
показати весь коментар
25.02.2023 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:14 Відповісти
Якщо хочуть літаки то пишуть заявку, а не список. Інше також через заявку.
показати весь коментар
25.02.2023 20:44 Відповісти
Щось згадалося про квартальне глумління над Україною про повію
показати весь коментар
25.02.2023 19:57 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:07 Відповісти
На його думку,чи на думку військових? Ось що важливо...
показати весь коментар
25.02.2023 19:58 Відповісти
о, це діло, список. аби писок не відкривав
показати весь коментар
25.02.2023 20:00 Відповісти
Скотина
показати весь коментар
25.02.2023 20:00 Відповісти
Проси більше .
показати весь коментар
25.02.2023 20:03 Відповісти
Зброя вже не потрібна
показати весь коментар
25.02.2023 21:30 Відповісти
Які думки в пустій макітрі?
показати весь коментар
25.02.2023 20:04 Відповісти
Мав би Залужний це все замовляти але зєлєнскій вліз зі своїм списком , як же ш це ж зєлупа і абристовіч Київ деокупували.
Верховний головнокомандувач зєлупа.
показати весь коментар
25.02.2023 20:05 Відповісти
Певен, що список і складав Залужний.

А ЗЄ просто пєрєдаст. Бо він же "рятівник" України.
показати весь коментар
25.02.2023 20:13 Відповісти
Як виглядав, на думку Зеленського, військовий парад на День Незалежности:
показати весь коментар
25.02.2023 20:07 Відповісти
Ані с Юзікам пасавєтавалісь і склали список.
показати весь коментар
25.02.2023 20:10 Відповісти
Все, що знає ОПЗЄ, знають в Кремлі.
показати весь коментар
25.02.2023 20:11 Відповісти
ще один вовка звязок з реальністю втратив-володарем світів себе вважає
показати весь коментар
25.02.2023 20:12 Відповісти
Я, грішним ділом думав, що списки потрібного озброєння мають складати Генштаб, офіцери ЗСУ а забезпечувати має МО. А тепер з'ясовується, що цим займається сам президент? Виходить, що йому знову не розповіли - чим він має займатись? Я вже не знаю - чи гордитись нам Залужним за його військовий талант, чи співчувати йому за те, з ким він повинен співпрацювати?
показати весь коментар
25.02.2023 20:12 Відповісти
Он снабженцем при Министестве обороны работает?
показати весь коментар
25.02.2023 20:13 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:14 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:45 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:46 Відповісти
Де світла не було? На Печерську? Не смішіть мої капці. То у вас від мівіни...
показати весь коментар
25.02.2023 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UXxbXhXHSLg&feature=share&fbclid=IwAR0TD2czbNQleS39PadP9PNqRyjO79HZVNTitNvejRylHi67ewdVWGDHdWU ШВЕЦЬ: Китай готувався кілька місяців, куратори дали Путіну нове завдання, США поставили дедлайн
показати весь коментар
25.02.2023 20:14 Відповісти
Все, що вміє віслюк - це читати чужі тексти.
показати весь коментар
25.02.2023 20:14 Відповісти
Може хто знає - чи часом там Зеленський не розробляє плани оборони та наступу сам особисто для генштабу? А то виникає якесь моторошне відчуття...?
показати весь коментар
25.02.2023 20:17 Відповісти
з люсєй розливає олію за лінією фронту
показати весь коментар
25.02.2023 20:18 Відповісти
Угу,набирают в рот гафна и плюют на кацапов.
показати весь коментар
25.02.2023 20:28 Відповісти
вава-піаніст, не забудь замовити з пів сотні асфальтоукладників.
показати весь коментар
25.02.2023 20:19 Відповісти
А до повномасштабної війни профінасувати виробництво зброї слабо? Чи оманських договорняків дотримувався?!!!
показати весь коментар
25.02.2023 20:19 Відповісти
А можна ще й і умного презедента?
показати весь коментар
25.02.2023 20:34 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:45 Відповісти
Якби все залежало виключно від бажання Зеленського, список виглядав би так: Give us more money. In cash.
показати весь коментар
25.02.2023 20:45 Відповісти
треба скидати на москальські окопи бочки зі шмурдяком, отримані від американців.

спочатку вони будуть боятися пити.

але будуть ховати.

потім командири будуть давати бухло перед боєм.

потім вони перестануть воювати тверезими.

потім виявиться що бухий штурмовик штурмує як пенсіонер з артритом грає в контр-страйк.

а потім їхній навальний скаже що треба забирати в росію свою алко-армію поки не пізно бо так і повиздихають п'янючими.
показати весь коментар
25.02.2023 23:47 Відповісти
якщо тобі писака нема що робити то дивисьна кота а не задовбуй людей.
показати весь коментар
26.02.2023 08:50 Відповісти
 
 