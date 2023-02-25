УКР
Якщо не буде нових ударів, світло більше не вимикатимуть, - міністр енергетики Галущенко

галущенко

Якщо Росія не завдаватиме нових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не доведеться вводити обмеження електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це в етері телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр, однак, зазначив, що відключення можуть проводитись для проведення ремонтів.

"Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", – сказав Галущенко.

Він зокрема додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. Якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.

Галущенко Герман (548) відключення світла (1108)
+10
А шо, энергосистема взяла внезапно за 2 недели и починилась? Чудеса да и только.
показати весь коментар
25.02.2023 20:09 Відповісти
+9
та то понятно. на фоне слухов о повышении тарифов на э\энергию - так ваще - победа.
показати весь коментар
25.02.2023 20:05 Відповісти
+8
За кордон перестали продавати.
показати весь коментар
25.02.2023 20:12 Відповісти
можно теперь генератор и аккумуляторы с бесперебойником за нормальные деньги в три раза дешевле чем раньше купить ?
показати весь коментар
25.02.2023 20:04 Відповісти
Зарядні станції вже впали в ціні, а власник генераторів зараз певне ламають голову, що з цим "щастям" тепер робити купленим в тридорога. З іншого боку війна не закінчилася і можливо саме час підкупити щось для себе.
показати весь коментар
25.02.2023 20:29 Відповісти
да у меня тоже генератор есть. покупал за 400 долларов, а сейчас он 250 стоит такой же. хрен на него, еще пригодиться может. бесперебойник который я покупал онлайновый, под внешние акумы, что бы от генератора акумы заряжал - столько же стоит. да и сами акумы тоже, единственное что дефицита уже нет, как раньше, и можно спокойно купить любые, без блата, тупо в любом магазине.
показати весь коментар
25.02.2023 22:37 Відповісти
Заздрю тому, кому генератор став непотрібний. Ми його купилище задовго до війни - постійні аварії на лінії, від кожного вітру/грози, планові ремонти по цілих днях... Та вже далеко ходити не треба - ще від зими не війдійшли, а вже планові ремонти по області - з 9.00 до 18.00.
показати весь коментар
25.02.2023 22:58 Відповісти
та то понятно. на фоне слухов о повышении тарифов на э\энергию - так ваще - победа.
показати весь коментар
25.02.2023 20:05 Відповісти
Накаркав...
показати весь коментар
25.02.2023 20:08 Відповісти
****** русня окрім як боротися зі світлом більш нічого не може,так шо буде.
показати весь коментар
25.02.2023 20:09 Відповісти
А шо, энергосистема взяла внезапно за 2 недели и починилась? Чудеса да и только.
показати весь коментар
25.02.2023 20:09 Відповісти
За кордон перестали продавати.
показати весь коментар
25.02.2023 20:12 Відповісти
За пару днів, якщо бути точним. Справжнє диво дивне. Якраз енергетична комісія з ЕС приїзджала...
показати весь коментар
25.02.2023 23:00 Відповісти
"У Цюріху 200 людей вийшли на демонстрацію проти санкцій Росії"

Некоторые не хотят очень полезных санкций козломордым.
показати весь коментар
25.02.2023 20:12 Відповісти
Смішно, що ви цюріху, що він вам. Ватня багата проплачена
показати весь коментар
25.02.2023 20:45 Відповісти
как там арахамия? как договорняки по энергетике? почему не выполнил тупорылый?
показати весь коментар
25.02.2023 20:19 Відповісти
Одно радует, принятый и подписанный не так давно закон о рынке эл.энергии отложен и задерживается до конца отопительного сезона.
показати весь коментар
25.02.2023 20:21 Відповісти
ЩОБ ЯКЩО НЕ БУЛО ПОТРІБНО ЩОБ БУЛО ТИМ ПАЧЕ !)
показати весь коментар
25.02.2023 20:23 Відповісти
Як тільки вилазять зі своїми заявами особи на кшталт галущенка, так і очікуй чогось подібного до цього повідомлення
показати весь коментар
25.02.2023 20:25 Відповісти
Трошки не правильно
Не як тільки вилазять зі своїми заявами особи на кшталт галущенка, а як тільки вилазять зі своїми дурними заявами особи на кшталт галущенка.
Бо поки світить Сонце неможливо вимкнути світло. Електроенергію відключити можна, а світло ні.
Сміливі нести світло. Ага, бочками. Теж мені, Люцифери.
показати весь коментар
26.02.2023 00:05 Відповісти
От до чого ці зайві балачки? Та навіть школярі початкових класів розуміють, що нові удари будуть і очікувати їх слід вже найближчим часом. Те, що попри значні ушкодження світло зараз є майже у всіх, люди і так бачать та розуміють, що відновити пошкодження було дуже нелегко і енергетики справді виконали величезну роботу. Невже так складно не робити піар з будь-якої нагоди?
показати весь коментар
25.02.2023 20:29 Відповісти
Приехало МЕГАТЕ, сказало ребята майнить биткойны на атомных станциях и при этом выключать зимой потребителей нельзя, вот сразу в один миг 70% генерации появилось, от 30% до 110% за ночь
показати весь коментар
25.02.2023 20:35 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:41 Відповісти
Жах
показати весь коментар
25.02.2023 20:46 Відповісти
Ось що аудит робить))

Одразу відключення зникли))
показати весь коментар
25.02.2023 21:12 Відповісти
Та если бы моя мама была американкой---то я бы родился в штате Айова---а там не куёво!
показати весь коментар
25.02.2023 21:24 Відповісти
А президент казав про 70%(!!!!) пошкоджених теплових потужностей. Якийсь касовий розрив. Десь в 2000 році не було війни, ракет і не було світла досить довго, але був Лазоренко та інші. "Меня терзают смутные сомненья"
показати весь коментар
25.02.2023 21:27 Відповісти
Любу брехню потрібно вчасно закінчувати, щоб не спалитись по повній!
показати весь коментар
25.02.2023 22:59 Відповісти
Я заинтересовался этой темой после того, как узнал о майнинге криптовалюты. Здесь вся инфа.
показати весь коментар
26.02.2023 06:28 Відповісти
Браво!!!!!!!!!!!!!!! Епічно!!!!!!!!!!!!! Нехай ще додасть, що якщо не буде йти дощ то буде сухо. Тоді я відчую множинні оргазми. Пишаюся нашими міністрами.
показати весь коментар
26.02.2023 08:37 Відповісти
 
 