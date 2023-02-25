Якщо не буде нових ударів, світло більше не вимикатимуть, - міністр енергетики Галущенко

Якщо Росія не завдаватиме нових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не доведеться вводити обмеження електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це в етері телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр, однак, зазначив, що відключення можуть проводитись для проведення ремонтів.

"Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", – сказав Галущенко.

Він зокрема додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. Якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.

